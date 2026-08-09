مهاجمة المنتخب الألماني متفائلة رغم احتمال إيقافها بسبب المنشطات

أعربت لاورا فريجانغ، مهاجمة المنتخب الألماني وآينتراخت فرانكفورت، عن تفاؤلها رغم مزاعم تناول المنشطات.

وقالت فريجانغ في تصريحات لإذاعة «هيسشر راندفونك» بعد تسجيلها هدفين لفريقها في المباراة التي انتهت بفوز فرانكفورت 2-صفر على مالمو السويدي أمس السبت في تصفيات دوري أبطال أوروبا: «لم ينتهِ الأمر بعد، لا زال الأمر مفتوحاً».

وأضافت: «بالطبع الأمر ليس سهلاً لكنني بخير ولدي بيئة داعمة، أنا متفائلة للغاية أن الأمور ستكون على ما يرام».

وقالت وكالة مكافحة المنشطات الألمانية (نادا) إن اللاعبة البالغة من العمر 28 عاماً لم توجد في المكان الصحيح في وقت كان يفترض فيه أن تجري فحوصات المنشطات ثلاث مرات خلال 12 شهراً. وقد تتعرض مهاجمة فرانكفورت للإيقاف لفترة طويلة بسبب غيابها عن الفحوصات ثلاث مرات، وهي التي قد تستوجب عقوبة إيقاف تصل إلى عامين.

وتهدد تلك العقوبة أمالها في المشاركة بكأس العالم العام المقبل في البرازيل، حيث أنها لا تلعب دوراً كبيراً في الفريق مثلما هو الحال مع فرانكفورت.

وفي يونيو (حزيران) الماضي قالت اللاعبة إن غيابها عن مواعيد الفحوصات جاء نتيجة سوء فهم للبيانات الشاملة التي يجب أن يتم تعديلها والتي يتعين على أي لاعبة في المنتخب تحديثها بشكل يومي.