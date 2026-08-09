عندما نتحدث عن مصادر الكالسيوم، فإن الأنظار تتجه عادةً إلى الحليب ومنتجات الألبان، لكن بعض الأعشاب والتوابل التي نستخدمها بكميات صغيرة في الطعام تحتوي أيضاً كميات ملحوظة من هذا المعدن المهم.

وإلى جانب دوره في تقوية العظام والأسنان، يسهم الكالسيوم في حركة العضلات، وتنظيم ضربات القلب، ودعم وظائف الأعصاب.

وفيما يلي 10 أعشاب وتوابل غنية بالكالسيوم، وفق موقع «فيري ويل هيلث»:

الميرمية

تحتوي ملعقة كبيرة، أي نحو غرامين من الميرمية المطحونة، 33 ملّيغراماً من الكالسيوم.

وتستخدم الميرمية لتتبيل اللحوم وإضفاء النكهة على مجموعة متنوعة من الأطعمة.

الريحان

توفر ملعقة كبيرة، أي نحو 4.5 غرام من الريحان المجفف المطحون، نحو 101 ملّيغرام من الكالسيوم.

ويمكن استخدامه طازجاً أو مجففاً، ويتناسب بشكل خاص مع الطماطم.

عشبة الصفصاف

يحتوي كوب واحد، أي نحو 23 غراماً من أوراق الصفصاف، نحو 98.7 ملّيغرام من الكالسيوم.

ويمكن استخدام هذه العشبة في السلطات أو طهوها على البخار أو تخليلها أو قليها.

الزعتر

توفر ملعقة كبيرة، أي نحو 4.3 غرام من الزعتر المجفف المطحون، 81.3 ملّيغرام من الكالسيوم.

ويستخدم الزعتر مع الدواجن والأسماك واللحوم، كما يدخل في الصلصات والتتبيلات، ويمكن استخدامه أيضاً لإضافة نكهة إلى بعض الأطعمة الحلوة.

القرفة

تحتوي ملعقة كبيرة، أي نحو 7.8 غرام من القرفة المطحونة، 78 ملّيغراماً من الكالسيوم.

وترتبط القرفة عادةً بالحلويات والمخبوزات، لكنها تصلح أيضاً لتتبيل اللحوم والأرز.

الكمون

توفر ملعقة كبيرة، أي نحو 6 غرامات من بذور الكمون الكاملة، 55.9 ملّيغرام من الكالسيوم.

ويتميز الكمون بنكهته الدافئة والقوية، ويستخدم في أطباق متنوعة، منها الحساء واللحوم والأرز والخضراوات.

الطرخون

تحتوي ملعقة كبيرة، أي نحو 4.8 غرام من الطرخون المجفف المطحون، 54.7 ملّيغرام من الكالسيوم.

ويستخدم الطرخون بصورة شائعة مع الدجاج والأسماك والبيض، كما يدخل في إعداد الصلصات.

إكليل الجبل

توفر ملعقة كبيرة، أي نحو 3.3 غرام من إكليل الجبل المجفف، نحو 42.2 ملّيغرام من الكالسيوم.

ويستخدم عادةً مع اللحوم المشوية، ويمكن إضافته أيضاً إلى الخضراوات المشوية والخبز.

الفلفل الأسود

تحتوي ملعقة كبيرة، أي نحو 6.9 غرام من الفلفل الأسود المطحون، 30.6 ملّيغرام من الكالسيوم.

ويعد الفلفل الأسود من أكثر التوابل استخداماً، ويمكن إضافته إلى التتبيلات والحساء والصلصات واللحوم والخضراوات وغيرها من الأطباق.

الأوريغانو

توفر ملعقة صغيرة، أي نحو 1.8 غرام من الأوريغانو المجفف المطحون، 28.8 ملّيغرام من الكالسيوم.

ويستخدم بشكل واسع في الصلصات التي تعتمد على الطماطم وزيت الزيتون، كما يمكن إضافته إلى اللحوم والخضراوات والتتبيلات.