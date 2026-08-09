8 أندية تتنافس على الفوز بلقب الدوري السعودي للسيدات

اعتمدت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات الدوري السعودي الممتاز للسيدات للموسم الرياضي 2026–2027، للنسخة الخامسة من البطولة، بمشاركة 8 أندية تتنافس على اللقب عبر 56 مباراة تقام بنظام الذهاب والإياب.

وتنطلق منافسات الموسم في العاشر من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، بمشاركة أندية: النصر، الأهلي، القادسية، الهلال، الاتحاد، العلا، نيوم، والترجي.

وتأكيداً على ما نشرته «الشرق الأوسط» عن انسحاب فريق النهضة الصاعد حديثاً إلى الدوري الممتاز، بعد قرار إدارة النادي لإلغاء الفريق الأول للسيدات بعد أن أصبح الدعم المادي عائقاً كبيراً.

ويأتي الموسم الخامس امتداداً للنجاحات التي حققها الدوري خلال مواسمه الماضية، والتي شهدت نمواً في المستوى الفني، وتوسعاً في قاعدة اللاعبات، وارتفاعاً في جودة المنافسة، بما ينسجم مع مستهدفات الاتحاد السعودي لكرة القدم في تطوير منظومة كرة القدم النسائية، وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والدولي.

وفي إطار دعم واستدامة المنافسة، اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم الجوائز المالية للمراكز الثلاثة الأولى، حيث يحصل بطل الدوري على مليوني ريال سعودي، وصاحب المركز الثاني على مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي، فيما ينال صاحب المركز الثالث مليون ريال سعودي.

وأكدت عالية الرشيد، مديرة إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن انطلاق الموسم الخامس يمثل مرحلة جديدة في مسيرة الدوري، وقالت: «يمثل وصول الدوري الممتاز للسيدات إلى موسمه الخامس محطة مهمة تعكس حجم التطور الذي شهدته كرة القدم النسائية في المملكة خلال السنوات الماضية. ونتطلع إلى موسم يحمل مستويات تنافسية أعلى، ويواصل توفير بيئة احترافية تسهم في تطوير اللاعبات والأندية، وتعزز من مكانة الدوري على المستويين الإقليمي والآسيوي».

يُذكر أن نادي النصر يدخل الموسم الجديد بصفته حامل لقب الدوري الممتاز للسيدات، بعدما توج بالنسخة الماضية محققاً لقبه الرابع على التوالي، ليواصل كتابة اسمه في سجل البطولة منذ انطلاقتها.