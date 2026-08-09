بعد وفاة لاعب آرسنال السابق... إنجلترا تحظر الجدران الخرسانية

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حظر استخدام الجدران الصلبة المصنوعة من الطوب أو الخرسانة أو الكتل الإسمنتية حول ملاعب كرة القدم، وذلك عقب مراجعة للسلامة أُجريت في أعقاب وفاة لاعب آرسنال السابق، بيلي فيغار.

وتوفي فيغار، البالغ من العمر 21 عاماً، في سبتمبر (أيلول) 2025، بعد تعرضه لإصابة بالغة في الدماغ خلال مباراة لفريق تشيتشستر سيتي أمام وينغيت آند فينشلي. وبحسب ما نقلته شبكة «بي بي سي» البريطانية، تشير التقديرات إلى أن الإصابة وقعت إثر اصطدامه بجدار خرساني بمحاذاة أرضية الملعب.

جاء قرار الاتحاد الإنجليزي بعد مراجعة مستقلة أجراها خبراء في الصحة والسلامة استعداداً لموسم 2026 - 2027، خلصت إلى عدم السماح بوجود الحواجز الصلبة المصنوعة من الطوب أو الكتل الإسمنتية أو الخرسانة حول الملاعب، ضمن مسابقات الرجال في الدرجات من الأولى إلى السادسة في نظام الدوري الوطني، وكذلك في الدرجتين الثالثة والرابعة بالدوري الوطني للسيدات.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان إن الحواجز الصلبة الموجودة حالياً يجب إزالتها «في أقرب وقت ممكن عملياً»، أو تغطيتها بوسائل حماية مناسبة، إذا تعذَّرت إزالتها لأسباب إنشائية.

وأضاف أن الأندية المعنية أُبلغت بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، مع السماح بإقامة المباريات في الملاعب التي لا تزال تضم هذه الحواجز، شريطة أن تواصل الأندية تقييم مستوى السلامة بشكل مستمر، وأن تضع خطة لإجراء التغييرات المطلوبة خلال فترة زمنية معقولة.

وسيقدم الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تمويلاً لمساعدة الأندية على تنفيذ التعديلات الجديدة.

وكانت وفاة فيغار قد أثارت دعوات واسعة لتعزيز إجراءات السلامة في الملاعب؛ إذ تجاوز عدد الموقِّعين على عريضة تطالب بحظر الجدران المبنية بالطوب حول ملاعب كرة القدم 4 آلاف شخص.

ولم تكن حادثة فيغار الأولى من نوعها؛ إذ تعرض أليكس فليتشر، لاعب باث سيتي، لكسر في الجمجمة عام 2022، بعد اصطدامه بلوحة إعلانية خرسانية خلال إحدى المباريات.

وكانت الحكومة الإنجليزية ورابطة لاعبي كرة القدم المحترفين قد خاطبتا، في يونيو (حزيران) 2023، الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري الممتاز والدوري الإنجليزي ورابطة الدوري الوطني، داعيةً إلى تبني نهج أكثر استباقية لحماية اللاعبين من مخاطر الاصطدام بالحواجز المحيطة بالملاعب.

وانضم فيغار إلى أكاديمية آرسنال، عندما كان في الرابعة عشرة من عمره، قبل أن يواصل مسيرته في كرة القدم خارج النادي اللندني.