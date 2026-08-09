طرابزون سبور التركي يستهدف ضم نونيز بعد التعاقد مع صلاح

وجَّه نادي طرابزون سبور التركي أنظاره لضم نجم جديد إلى صفوفه، وذلك بعدما نجح في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي السابق، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع «فاناتيك» التركي أن انتقال صلاح لطرابزون سبور أدى إلى اهتمام عالمي واسع بالفريق؛ الأمر الذي دفع إدارة النادي لمحاولة ضم نجم آخر، موجهاً أنظاره لضم المهاجم الأوروغواياني الدولي داروين نونيز، لاعب الهلال السعودي.

وأضاف أن إبراهيم شاهينكايا، نائب رئيس النادي الذي سافر إلى اليونان لإتمام صفقة صلاح، سيسافر إلى المملكة العربية السعودية لمناقشة جميع التفاصيل حول انتقال نونيز، حيث من المتوقَّع التوصل إلى اتفاق لضمه على سبيل الإعارة.

وذكرت تقارير أن الفريق التركي عرض مبلغ 8 ملايين يورو على الهلال لضم المهاجم الأوروغواياني الذي تبلغ قيمته السوقية 20 مليون يورو.

ويبدو نونيز مقتنعاً بفكرة اللعب مجدداً مع صلاح في الفريق ذاته، لا سيما أنهما كانا صديقين مقربين في ليفربول، وفي حال إتمام الصفقة سيصل نونيز إلى تركيا هذا الأسبوع.

وشارك نونيز في 24 مباراة مع الهلال، وسجَّل 9 أهداف وصنع 5، وفي مجمل مسيرته خاض 306 مباريات، وسجَّل 117 هدفاً، وصنع 51، ولديه 35 مباراة دولية مع منتخب أوروغواي.