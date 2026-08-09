مانشستر سيتي يهزم أتلتيكو مدريد بثلاثية ودياً

تغلَّب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 3 - 1، اليوم (الأحد)، في تجربة ودية لتجهيز الفريقين لانطلاق الموسم الجديد.

وسجَّل خورخي دومينيغيز هدف تقدُّم أتلتيكو مدريد في الدقيقة 43، وهو التقدُّم الذي أنهى به الفريق الإسباني الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تألَّق المصري عمر مرموش مسجلاً هدفين في الدقيقتين 57 و59، ليمنح السيتي التقدُّم، وكلاهما من صناعة الغاني أنطوان سيمينيو.

وفي الدقيقة الأخيرة، نجح الجزائري ريان آيت نوري في إضافة هدف ثالث لمانشستر سيتي، ليؤمن الانتصار الودي للفريق الإنجليزي.

وتُعدّ هذه التجربة هي الودية الأخير بالنسبة لمانشستر سيتي قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، حيث يخوض مباراة يوم الأحد المقبل ضد آرسنال بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، في بطولة الدرع الخيرية.