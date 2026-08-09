فليك يشيد بأراوخو وسط أنباء عن رحيله إلى ليفربول

علق الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني على رحيل الأوروغواياني رونالد أراوخو، مدافع الفريق، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت تقارير صحافية عدة تحدثت عن اقتراب أراوخو من الانضمام إلى ليفربول الإنجليزي على سبيل الإعارة، حيث وافق برشلونة على رحيله.

وقال فليك، في تصريحات عقب مشاركة برشلونة في بطولة أوديني الودية، أمس السبت، إنه يتمنى التوفيق لأراوخو.

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «إنه شخص رائع ولاعب كبير، لكن أسلوب لعبه مختلف عمَّا أفضله».

وتابع فليك: «إنه قوي وسريع، ومن المؤسف أنني لا يمكنني إشراكه كثيراً مثلما أفضّل. لقد تأثر بالأخطاء التي ارتكبها في الماضي».

وأوضح المدرب السابق لبايرن ميونيخ: «لقد تحدثنا معاً، ورأيته يعمل بجد اليوم، وسعيد، وأتمنى له الأفضل، التغييرات طبيعية في عالم كرة القدم».

وعن أنباء رحيل المدافع الأوروغواياني قال فليك: «هناك كثير من الضجيج حول الأمر. نحن نعلم ما يريده، ونريد تطوير الفريق، ونحن هادئون للغاية. العديد من اللاعبين سيصلون الأسبوع المقبل، وفترة الاستعداد للموسم ليست عادية لأن الوقت ضيق للغاية».