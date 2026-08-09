دورة مونتريال: خودار وفيس إلى ربع النهائي وخروج ليهيتشكا

بلغ الإسباني الشاب رافايل خودار ربع نهائي دورة مونتريال لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب، بعدما تغلب السبت على التشيكي ييري ليهيتشكا 6-3 و6-3.

وفرض خودار سيطرته على المباراة المسائية التي أُرجئت بدايتها بسبب الأمطار ولم يمنح منافسه أي فرصة للدخول في أجواء اللقاء، محققاً انتصاره الثالث والثلاثين هذا الموسم.

ووصل خودار (19 عاماً) المصنف الخامس عشر عالمياً، والذي حلّ وصيفاً الأسبوع الماضي في دورة واشنطن، إلى الدور ربع النهائي في سبع من آخر ثماني دورات خاضها، وسيضمن دخول قائمة العشرة الأوائل عالمياً للمرة الأولى في حال أحرز لقب مونتريال.

ويلتقي خودار في ربع النهائي الفرنسي أرتور فيس (24) الذي تغلب على البريطاني كاميرون نوري 6-2 و7-6 (10-8).

أرتور فيس (أ.ب)

وسيخوض فيس الذي خسر أمام خودار الأسبوع الماضي في واشنطن، رابع ربع نهائي له في دورات الماسترز هذا العام.

وقال فيس: «كانت مواجهة جميلة جدا. المجموعة الثانية شهدت تبادلاً مستمراً للتقدم. لقد رفع مستواه كثيراً. شعرت ببعض التوتر، لكنني سعيد بحسم المباراة في مجموعتين. أنا واثق من مستواي الحالي».

ومن جهته، استعان الإيطالي لوتشيانو دارديري بجرعة من قهوة الإسبريسو خلال فترة التبديل بين الأشواط، في طريقه للفوز على البرتغالي نونو بورغيش 4-6 و6-3 و7-5 وبلوغ ربع النهائي.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يلجأ فيها دارديري إلى مشروبه الوطني المفضل لتعزيز طاقته في لحظات الحسم داخل الملعب.

وسيواجه دارديري الأميركي براندون ناكاشيما من أجل بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، بعدما شهدت مباراة الأخير أمام الفرنسي أرتور ريندركنيش توقفاً لنحو ساعتين فيما كانت المجموعة الثالثة متعادلة 4-4، قبل حسمها 7-6 (7-4) و5-7 و7-5.

ييري ليهيتشكا (أ.ف.ب)

وأُخرج اللاعبان من الملعب بسبب الأمطار واحتمال حدوث عواصف رعدية، قبل عودتهما لاستكمال اللقاء بعد ما يقرب من ساعتين.

تجاوز ناكاشيما عقبة الدور ثمن النهائي في إحدى دورات الماسترز للمرة الأولى، بعدما خسر مبارياته الخمس الأولى في هذا الدور.

وقال ناكاشيما: «بعد العودة من التوقف كنت أعلم أن عليّ أن أبدأ بقوة. مستواي يتطور مع كل مباراة، وأحاول الاستفادة من ذلك إلى أقصى حد».

وسيخوض دارديري، المصنف 22 عالمياً، عاشر ربع نهائي له هذا الموسم، وهو الرقم الأعلى بين لاعبي رابطة المحترفين، بعدما حقق فوزه الثلاثين في عام 2026.