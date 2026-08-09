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الرياضة رياضة عالمية

دورة مونتريال: خودار وفيس إلى ربع النهائي وخروج ليهيتشكا

رافايل خودار (أ.ف.ب)
رافايل خودار (أ.ف.ب)
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دورة مونتريال: خودار وفيس إلى ربع النهائي وخروج ليهيتشكا

رافايل خودار (أ.ف.ب)
رافايل خودار (أ.ف.ب)

بلغ الإسباني الشاب رافايل خودار ربع نهائي دورة مونتريال لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب، بعدما تغلب السبت على التشيكي ييري ليهيتشكا 6-3 و6-3.

وفرض خودار سيطرته على المباراة المسائية التي أُرجئت بدايتها بسبب الأمطار ولم يمنح منافسه أي فرصة للدخول في أجواء اللقاء، محققاً انتصاره الثالث والثلاثين هذا الموسم.

ووصل خودار (19 عاماً) المصنف الخامس عشر عالمياً، والذي حلّ وصيفاً الأسبوع الماضي في دورة واشنطن، إلى الدور ربع النهائي في سبع من آخر ثماني دورات خاضها، وسيضمن دخول قائمة العشرة الأوائل عالمياً للمرة الأولى في حال أحرز لقب مونتريال.

ويلتقي خودار في ربع النهائي الفرنسي أرتور فيس (24) الذي تغلب على البريطاني كاميرون نوري 6-2 و7-6 (10-8).

أرتور فيس (أ.ب)

وسيخوض فيس الذي خسر أمام خودار الأسبوع الماضي في واشنطن، رابع ربع نهائي له في دورات الماسترز هذا العام.

وقال فيس: «كانت مواجهة جميلة جدا. المجموعة الثانية شهدت تبادلاً مستمراً للتقدم. لقد رفع مستواه كثيراً. شعرت ببعض التوتر، لكنني سعيد بحسم المباراة في مجموعتين. أنا واثق من مستواي الحالي».

ومن جهته، استعان الإيطالي لوتشيانو دارديري بجرعة من قهوة الإسبريسو خلال فترة التبديل بين الأشواط، في طريقه للفوز على البرتغالي نونو بورغيش 4-6 و6-3 و7-5 وبلوغ ربع النهائي.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يلجأ فيها دارديري إلى مشروبه الوطني المفضل لتعزيز طاقته في لحظات الحسم داخل الملعب.

وسيواجه دارديري الأميركي براندون ناكاشيما من أجل بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، بعدما شهدت مباراة الأخير أمام الفرنسي أرتور ريندركنيش توقفاً لنحو ساعتين فيما كانت المجموعة الثالثة متعادلة 4-4، قبل حسمها 7-6 (7-4) و5-7 و7-5.

ييري ليهيتشكا (أ.ف.ب)

وأُخرج اللاعبان من الملعب بسبب الأمطار واحتمال حدوث عواصف رعدية، قبل عودتهما لاستكمال اللقاء بعد ما يقرب من ساعتين.

تجاوز ناكاشيما عقبة الدور ثمن النهائي في إحدى دورات الماسترز للمرة الأولى، بعدما خسر مبارياته الخمس الأولى في هذا الدور.

وقال ناكاشيما: «بعد العودة من التوقف كنت أعلم أن عليّ أن أبدأ بقوة. مستواي يتطور مع كل مباراة، وأحاول الاستفادة من ذلك إلى أقصى حد».

وسيخوض دارديري، المصنف 22 عالمياً، عاشر ربع نهائي له هذا الموسم، وهو الرقم الأعلى بين لاعبي رابطة المحترفين، بعدما حقق فوزه الثلاثين في عام 2026.

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سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
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سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)

كشف آرني سلوت، المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه انسحب من الترشيحات لتدريب منتخب هولندا الشاغر لأنه يرغب في البقاء في عالم كرة القدم للأندية.

وقاد الهولندي /47 عامًا/ فريق ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول في أنفيلد، لكنه أُقيل في مايو (أيار) بعد احتلال الفريق المركز الخامس في موسمه الثاني.

ويبحث المنتخب الهولندي عن مدرب جديد بعد استقالة رونالد كومان عقب خسارته أمام المغرب في دور الـ32 من كأس العالم هذا الصيف.

وكان سلوت من بين أبرز المرشحين لتولي المنصب، لكنه نفى التقارير التي تفيد بانسحابه من المنافسة بعد مفاوضات مطولة حول راتبه ومدة عقده، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وقال، وفقًا لمجلة «فوتبال إنترناشونال» الهولندية: «هذه التكهنات غير صحيحة. ببساطة، لم نصل إلى هذه المرحلة من المفاوضات».

وأضاف: «في هذه المرحلة من مسيرتي، أفضل أن أكون في الملعب مع لاعبي فريقي يومياً، وهو أمر غير ممكن بنفس الطريقة مع المنتخب الوطني».

وقال: «أكن احتراماً كبيراً للمنتخب الوطني والاتحاد الهولندي لكرة القدم، ولا يسعني إلا أن أكون إيجابياً بشأن احترافية المفاوضات التي جرت ذلك الأسبوع. في الوقت الراهن، أعتقد أن كرة القدم على مستوى الأندية لا تزال تقدم لي الكثير».

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كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
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كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)

قرر نادي كورينثيانز البرازيلي، عدم تجديد عقد اللاعب الهولندي ممفيس ديباي. وقد اتُخذ هذا القرار حصراً مراعاةً للوضع المالي للنادي، الأمر الذي يتطلب إدارةً دقيقةً ومسؤولةً للموارد المتاحة.

وقال النادي عبر حسابه على «إكس»: «نتقدم بجزيل الشكر للاعب ممفيس ديباي وفريقه بأكمله، الذين سعوا منذ بداية المفاوضات إلى التوصل لأفضل اتفاق ممكن».

وأضاف في بيانه: «وإلى اللاعب تحديداً، يُعرب النادي عن امتنانه العميق لتفانيه والإنجازات التي حققها طوال مسيرته معنا، والتي تشمل 79 مباراة، و20 هدفاً، والأهم من ذلك، الفوز بثلاثة ألقاب مهمة: كأس باوليستا وكأس البرازيل عام 2025، وكأس السوبر الملكي عام 2026. ستبقى هذه الإنجازات بلا شك جزءاً لا يتجزأ من تاريخ كورينثيانز».

وتابع: «نتفهم أن الإجراءات امتدت لما بعد الموعد النهائي المعتاد، ولكن هذا يعود بالدرجة الأولى إلى كوننا نتعامل مع لاعب متميز».

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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)

عاد المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز صباح الثلاثاء، إلى ملعب سيرو ديل إسبينو التدريبي للانضمام مجددًا إلى أتلتيكو مدريد بعد انتهاء إجازته عقب كأس العالم، ورافقه وكيل أعماله، سيرجيو دياز، الذي كان يجلس إلى جواره في السيارة، في عودة أثارت حماسًا كبيرًا في النادي.

ومع ذلك، لم يتدرب الأرجنتيني بعد مع بقية اللاعبين الدوليين ، إذ تدرب خوليان بشكل فردي مع لويس بينيدو، مدرب اللياقة البدنية لأتلتيكو، في جلسة تدريبية موزعة بين الملعب وصالة الألعاب الرياضية. وأكمل جزءًا من التدريب على أرض الملعب وجزءًا آخر في الصالة، كجزء من عودته التدريجية إلى التدريبات.

وخلال وصوله وإقامته في سيرو ديل إسبينو، بدا المهاجم جادًا. تأتي عودته بعد أن اجتاز بالفعل الفحوصات البدنية واختبارات الإجهاد اللازمة في مركز الطب الرياضي عالي الأداء التابع لمستشفى فيثاس مدريد أرتورو سوريا الجامعي.

وكانت عودة خوليان محل ترقب بالنسبة لأتلتيكو مدريد بعد صيفٍ كان فيه مستقبله موضع تساؤل. وقد أشعلت تصريحاته خلال كأس العالم، والتي لم يستبعد فيها إمكانية تحقيق أحد أكبر أحلامه، شائعات حول رحيله المحتمل، فيما كان برشلونة يراقب وضعه عن كثب. والآن، عاد الأرجنتيني إلى مدريد.

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