الحوثيون يوسّعون هجماتهم التصعيدية إلى ساحل اليمن الغربي

صعّدت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران هجماتها في اليمن، باستهداف ميناء المخا التابع لمحافظة تعز على الساحل الغربي اليمني، في هجوم واسع بالصواريخ والطائرات المسيّرة، أسفر، وفق الإعلام العسكري الحكومي، عن مقتل 4 عسكريين و3 مدنيين وإصابة 15 آخرين، في وقت أكدت فيه المصادر إسقاط 11 طائرة مسيّرة حوثية.

ويأتي الهجوم بعد أيام من تصعيد عسكري حوثي استهدف مواقع القوات الحكومية في مأرب وحضرموت وشبوة والضالع، بالتزامن مع تصاعد المخاوف من انعكاس المواجهات الداخلية على حركة الملاحة والمنشآت الحيوية اليمنية.

وأفادت مصادر يمنية بأن الحوثيين أطلقوا دفعة كبيرة من الصواريخ والطائرات المسيّرة من مناطق سيطرتهم المطلة على تهامة والساحل الغربي، قبل أن تتعرض منشآت في ميناء المخا ومناطق داخل المدينة لسلسلة من الضربات والانفجارات.

دخان يتصاعد إثر هجمات الحوثيين على ميناء المخا اليمني (إكس)

وأعلن الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية (قوات حكومية) أن الدفاعات أسقطت 11 مسيّرة حوثية شاركت في الهجوم على الميناء وعدد من المواقع، مشيراً إلى أن القوات المشتركة كانت في حالة انتشار أمني وعسكري مكثف، ما ساعد، وفق المصدر، في الحدّ من الخسائر.

كما أفادت مصادر محلية برصد إطلاق صواريخ باليستية من منطقة الحوبان شرق تعز باتجاه المخا، إلى جانب محاولة زورق مفخخ استهداف الميناء، بينما تحدثت مصادر أخرى عن هجمات متعددة بالطائرات المسيّرة طالت منشآت مدنية داخل الميناء.

ويكتسب ميناء المخا أهمية استراتيجية بسبب موقعه على الساحل الغربي وقربه من مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية الدولية، وهو ما يمنح استهدافه أبعاداً تتجاوز المواجهة العسكرية الداخلية إلى تهديد منشأة مدنية واقتصادية وحركة الملاحة في منطقة شديدة الحساسية.

وأشارت المعلومات الواردة من المخا إلى تعرض مساكن موظفي الميناء لهجمات بالطائرات المسيّرة، كما استهدفت الهجمات مبنى سكن موظفي المستشفى السعودي في المدينة، في حين نجا محافظ الحديدة من قصف حوثي استهدف مقر إقامته في الخوخة، جنوب محافظة الحديدة.

في أفق الصورة تظهر سحابة من الدخان في ميناء المخا جراء الهجوم الحوثي (فيسبوك)

وقالت مصادر محلية إن القصف انطلق من مناطق الحوبان ومقبنة، بينما أفادت مصادر أخرى بأن نحو 20 هجوماً بالطائرات المسيّرة استهدف منشآت مدنية داخل ميناء المخا.

وفي مؤشر على اتساع نطاق التصعيد، تحدثت مصادر عن استهداف حقل الطاقة الشمسية في المخا، في وقت قالت فيه مصادر عسكرية إن الحوثيين حجبوا الإنترنت وشبكات الاتصالات عن محافظة الحديدة بالتزامن مع الهجمات.

ولم تقتصر تداعيات الهجوم على الجانب العسكري، إذ أعلنت وزارة النقل اليمنية أن الضربات ألحقت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للميناء، مؤكدة أن استهداف منشأة مدنية وملاحية من شأنه تهديد حركة التجارة والملاحة في البحر الأحمر.

العليمي يحذر من «حرب ممنهجة»

وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، خلال استقباله، الأحد، القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى اليمن نيل هوب، الهجوم على ميناء المخا في سياق تصعيد أوسع، معتبراً أن استهداف الميناء بعد الاعتداءات على مواقع عسكرية ومخيمات للنازحين وأعيان مدنية ومحاولات استهداف السفن والمنشآت الوطنية يعكس، بحسب قوله، «حرباً ممنهجة» تستهدف مقدرات اليمن ومنافذه الاقتصادية.

وقال العليمي إن الجماعة التي تتحدث عن وجود حصار على مناطق سيطرتها هي نفسها التي تستهدف الموانئ والمطارات والمنشآت الاقتصادية وتهدد السفن التجارية وإمدادات الغذاء والوقود.

بوابة ميناء المخا اليمني على الساحل الغربي القريب من باب المندب (إعلام محلي)

وربط رئيس مجلس القيادة اليمني بين استهداف المخا وموقعه القريب من باب المندب وبين ما وصفه بنهج التصعيد الإيراني، محذراً من استمرار امتلاك الجماعات المسلحة قدرات صاروخية وطائرات مسيّرة وأسلحة نوعية خارج سلطة الدولة.

ودعا العليمي الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى الانتقال من سياسة احتواء التهديد الحوثي إلى معالجة مصادره وأدواته، وتعزيز قدرات الحكومة اليمنية ومؤسسات الدولة على حماية الأراضي والمياه والمنشآت الحيوية.

وقال إن التطورات الأخيرة تؤكد أن المشكلة لا تتعلق بأزمات منفصلة، وإنما بمصدر واحد لعدم الاستقرار يتمثل، وفق وصفه، في استخدام جماعات مسلحة خارج مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف عابرة للحدود.

كما حذر من أن أي تفاهمات لا تعالج بصورة مستدامة خطر الجماعات المدعومة من إيران وقدراتها العسكرية وتمويلها وتهديدها لدول المنطقة ستؤدي إلى تأجيل الأزمة بدلاً من حلها.

استنفار حكومي

في عدن، حيث العاصمة اليمنية المؤقتة، عقدت وزارة النقل اجتماعاً للجنة الطوارئ العليا لمناقشة تداعيات الهجوم على ميناء المخا ومستوى جاهزية الموانئ والمطارات والمنافذ البرية للتعامل مع أي تطورات محتملة.

وأكد وزير النقل محسن حيدرة العُمري رفع مستوى الجاهزية وتعزيز إجراءات الطوارئ ووضع خطط وبدائل تضمن استمرار حركة النقل والخدمات وعدم توقفها في حال تعرض المنشآت لمزيد من الهجمات.

واستمع الاجتماع إلى إفادة مدير ميناء المخا عبد الملك الشرعبي بشأن الأضرار التي لحقت بالميناء والإجراءات المتخذة للتعامل معها، إلى جانب استعراض جاهزية قطاعات النقل المختلفة.

مجسمات لصواريخ وطائرات مسيرة نصبها الحوثيون في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

وأكدت وزارة النقل أن ميناء المخا منشأة مدنية ذات أهمية اقتصادية وملاحية، وأن استهدافه يعرض سلامة العاملين والمنشآت المدنية وحركة الملاحة البحرية للخطر، محذرة من تداعيات استمرار الهجمات على السفن التجارية والإنسانية والبيئة البحرية.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه استهداف المنشآت المدنية والملاحية، والعمل على ضمان حماية الموانئ والممرات البحرية وسلامة الملاحة الدولية.

ويأتي الهجوم على المخا في وقت تتزامن فيه الضربات الحوثية على الجبهات الداخلية، مع تهديدات متصاعدة لحركة الملاحة في البحر الأحمر، ما يضع الموانئ والمنشآت الاقتصادية اليمنية أمام مخاطر متزايدة، ويفتح جبهة جديدة للتصعيد تطول مباشرة شرايين الاقتصاد وحركة التجارة.