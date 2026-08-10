أرباح «سابتكو» السعودية تقفز 548% إلى 18.9 مليون دولار في النصف الأول

ارتفع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو» بنسبة 548.3 في المائة إلى 71 مليون ريال (18.9 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 10.9 مليون ريال (2.9 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.

وخلال الربع الثاني، ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 86.3 في المائة إلى 65.7 مليون ريال (17.5 مليون دولار)، مقارنة بـ35.3 مليون ريال (9.4 مليون دولار) في الربع المماثل من 2025.

وجاء نمو الأرباح الفصلية بدعم من انخفاض تكلفة الإيرادات ومصروفات البيع والتوزيع، وارتفاع الحصة في أرباح شركة زميلة ومشروع مشترك، إلى جانب زيادة الإيرادات الأخرى ودخل التمويل وانخفاض تكلفة التمويل.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بأكثر من 12 ضعفاً مقارنة بالربع الأول من 2026، الذي سجلت خلاله الشركة أرباحاً بلغت نحو 5.3 مليون ريال (1.4 مليون دولار).

نمو الإيرادات

وارتفعت إيرادات «سابتكو» خلال النصف الأول بنسبة 6.5 في المائة إلى 899 مليون ريال (239.7 مليون دولار)، مقارنة بـ844 مليون ريال (225.1 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق، بدعم من ارتفاع معدلات التشغيل لخدمات النقل.

في المقابل، تراجعت إيرادات الربع الثاني بشكل طفيف إلى 502.7 مليون ريال (134 مليون دولار)، مقارنة بـ503.1 مليون ريال (134.1 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض 0.08 في المائة، وعزت الشركة ذلك إلى انخفاض معدلات التشغيل لخدمات النقل.

وبلغت ربحية السهم خلال النصف الأول 0.57 ريال، مقارنة بـ0.09 ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

خفض الخسائر المتراكمة

وانخفضت الخسائر المتراكمة لـ«سابتكو» إلى 16.17 في المائة من رأس المال، البالغ 1.25 مليار ريال، كما في 30 يونيو (حزيران) 2026.

وأوضحت الشركة أن الإجراءات المتخذة لتخفيض الخسائر المتراكمة تشمل تطبيق استراتيجيتها القائمة على تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الربحية في قطاعات ووحدات الشركة، إلى جانب ارتفاع الإيرادات التشغيلية نتيجة زيادة معدلات نقل الركاب في خدمات النقل العام.

وأشارت إلى أنها توسعت في مجال نقل الركاب من خلال الفوز بمشروعات للنقل العام داخل المدن في المدينة المنورة وجدة والدمام والطائف وجازان والقصيم وتبوك والأحساء وأبها.

كما شملت الإجراءات التوسع في مجالات الصيانة والخدمات اللوجستية من خلال تأسيس شركات تابعة جديدة، بهدف تنويع مصادر الدخل.

وعلى مستوى أداء السهم، تراجع سهم «سابتكو» بنسبة 4.65 في المائة خلال تعاملات اليوم المبكرة إلى 11.90 ريال.