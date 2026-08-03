أرباح «الشركة السعودية لإعادة التأمين» ترتفع 83.6 % في النصف الأول

ارتفع صافي ربح «الشركة السعودية لإعادة التأمين» إلى 161 مليون ريال (نحو 43 مليون دولار) خلال النصف الأول من 2026، مقابل 88 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2025، بنمو بلغت نسبته 83.6 في المائة.

وحسب البيان المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، يعود ارتفاع الأرباح إلى زيادة إيرادات إعادة التأمين بنسبة 71 في المائة، إلى جانب عكس غير متكرر للفائض المتراكم بقيمة 53.5 مليون ريال، وانخفاض صافي مصاريف تمويل إعادة التأمين بنسبة 44 في المائة.

وعلى صعيد أداء السهم، ارتفع سهم الشركة بنسبة 6.23 في المائة بعد إعلان النتائج المالية، ليصل إلى 25.24 ريال.

وارتفعت الإيرادات إلى 1.26 مليار ريال (نحو 336 مليون دولار)، مقابل 738 مليون ريال (نحو 197 مليون دولار) في النصف الأول من العام الماضي، بزيادة نسبتها 70.9 في المائة، وعزت الشركة ذلك بشكل رئيسي إلى نمو أعمالها وفق استراتيجيتها وخطة عملها.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي ربح الشركة إلى 114 مليون ريال (نحو 30 مليون دولار) في الربع الثاني من 2026، مقابل 52 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة بلغت 118 في المائة، مدفوعاً بارتفاع إيرادات إعادة التأمين بنسبة 69 في المائة، وعكس غير متكرر للفائض المتراكم بقيمة 53.5 مليون ريال، إلى جانب تسجيل صافي دخل تمويل إعادة التأمين بقيمة 8.3 مليون ريال، مقارنة بصافي مصاريف تمويل إعادة التأمين بلغ 16.9 مليون ريال في الربع المماثل.

كما ارتفعت إيرادات الربع الثاني إلى 701 مليون ريال (نحو 187 مليون دولار)، مقابل 414 مليون ريال (نحو 110 ملايين دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 69 في المائة، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو أعمال الشركة وفق استراتيجيتها وخطة عملها.

ارتفع صافي ربح «الشركة السعودية لإعادة التأمين» إلى 161 مليون ريال (نحو 43 مليون دولار) خلال النصف الأول من 2026، مقابل 88 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2025، بنمو بلغت نسبته 83.6 في المائة.

وحسب البيان المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، يعود ارتفاع الأرباح إلى زيادة إيرادات إعادة التأمين بنسبة 71 في المائة، إلى جانب عكس غير متكرر للفائض المتراكم بقيمة 53.5 مليون ريال، وانخفاض صافي مصاريف تمويل إعادة التأمين بنسبة 44 في المائة.

وعلى صعيد أداء السهم، ارتفع سهم الشركة بنسبة 6.23 في المائة بعد إعلان النتائج المالية، ليصل إلى 25.24 ريال.

وارتفعت الإيرادات إلى 1.26 مليار ريال (نحو 336 مليون دولار)، مقابل 738 مليون ريال (نحو 197 مليون دولار) في النصف الأول من العام الماضي، بزيادة نسبتها 70.9 في المائة، وعزت الشركة ذلك بشكل رئيسي إلى نمو أعمالها وفق استراتيجيتها وخطة عملها.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي ربح الشركة إلى 114 مليون ريال (نحو 30 مليون دولار) في الربع الثاني من 2026، مقابل 52 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة بلغت 118 في المائة، مدفوعاً بارتفاع إيرادات إعادة التأمين بنسبة 69 في المائة، وعكس غير متكرر للفائض المتراكم بقيمة 53.5 مليون ريال، إلى جانب تسجيل صافي دخل تمويل إعادة التأمين بقيمة 8.3 مليون ريال، مقارنة بصافي مصاريف تمويل إعادة التأمين بلغ 16.9 مليون ريال في الربع المماثل.

كما ارتفعت إيرادات الربع الثاني إلى 701 مليون ريال (نحو 187 مليون دولار)، مقابل 414 مليون ريال (نحو 110 ملايين دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 69 في المائة، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو أعمال الشركة وفق استراتيجيتها وخطة عملها.