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الاقتصاد

نمو إيرادات الفنادق يدفع «جبل عمر» لتحقيق 42 مليون دولار أرباحاً

إحدى المنشآت التابعة لشركة «جبل عمر» في مكة المكرمة (لشركة)
إحدى المنشآت التابعة لشركة «جبل عمر» في مكة المكرمة (لشركة)
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نمو إيرادات الفنادق يدفع «جبل عمر» لتحقيق 42 مليون دولار أرباحاً

إحدى المنشآت التابعة لشركة «جبل عمر» في مكة المكرمة (لشركة)
إحدى المنشآت التابعة لشركة «جبل عمر» في مكة المكرمة (لشركة)

عادت شركة «جبل عمر للتطوير» إلى تحقيق الأرباح خلال الرُّبع الثاني من عام 2026، مُسجِّلة صافي ربح بلغ 158.1 مليون ريال (42.2 مليون دولار)، مقارنة بخسارة قدرها 42 مليون ريال (11.2 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفع صافي الربح على أساس ربعي بنسبة 35.2 في المائة، مقارنة بأرباح بلغت 117 مليون ريال (31.2 مليون دولار) في الرُّبع الأول من العام الحالي.

وقالت الشركة، في إفصاح نشرته على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، الأحد، إنَّ إيراداتها ارتفعت بنسبة 43 في المائة على أساس سنوي إلى 715.2 مليون ريال (190.7 مليون دولار)، مقابل 501.7 مليون ريال (133.8 مليون دولار) في الرُّبع الثاني من 2025، مدعومة بتحسُّن أداء الفنادق خلال موسم الحج، إضافة إلى بدء تشغيل فندق «روتانا» مطلع العام الحالي.

وأوضحت أنَّ التحول إلى الربحية جاء نتيجة ارتفاع إجمالي الربح بنحو 96 مليون ريال (25.6 مليون دولار) بفعل نمو إيرادات الفنادق، إلى جانب تراجع مخصص الهبوط في القيمة بمقدار 120 مليون ريال (32 مليون دولار).

كما انخفضت تكاليف التمويل بنحو 67 مليون ريال (17.9 مليون دولار)؛ نتيجة تراجع متوسط تكلفة التمويل وأرصدة الديون، فضلاً عن تسجيل تسوية محاسبية لمرة واحدة مرتبطة بإعادة تمويل أحد القروض.

في المقابل، ارتفع مخصص الزكاة بنحو 90 مليون ريال (24 مليون دولار) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، التي تضمَّنت مكاسب غير متكررة مرتبطة بتسوية التزامات زكوية عن سنوات سابقة.

وعلى مستوى النصف الأول من 2026، تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 69.6 في المائة إلى 275.1 مليون ريال (73.4 مليون دولار)، مقارنة مع 903.9 مليون ريال (241 مليون دولار) في الفترة نفسها من 2025، بينما ارتفعت الإيرادات خلال الفترة نفسها بنسبة 16 في المائة إلى 1.45 مليار ريال (387.7 مليون دولار).

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، صالح الهبدان، إن الأداء القوي للأعمال الأساسية يعكس جودة أصول «جبل عمر» ومرونة نموذجها التشغيلي، مشيراً إلى أنَّ الشركة تتوقَّع مواصلة تحسُّن نتائجها مع نضوج الأصول الجديدة ووصولها إلى مستويات الإشغال المستهدفة.

وأضاف أن «تأثر أعداد الزوار الدوليِّين والإقليميِّين بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة دفع الشركة إلى التركيز على الطلب المحلي، مؤكداً أنَّ الأداء القوي للأعمال الأساسية يعكس جودة الأصول ومرونة نموذجها التشغيلي».

وارتفع سهم «جبل عمر» بنسبة 3.1 في المائة خلال تداولات الأحد ليصل إلى 16.50 ريال عقب إعلان النتائج.

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