دي تزيربي «سعيد» بتحضيرات توتنهام وضبابية حول مستقبل ريتشارليسون

أبدى الإيطالي روبرتو دي تزيربي سعادته «لأسباب كثيرة» مع عودة فريقه توتنهام إلى لندن من دون أي خسارة في ثلاث مباريات تحضيرية للموسم الجديد، عقب فوزه على تشيلسي 2-1 في سيدني.

وأمضى المدرب أكثر من أسبوع في نيوزيلندا وأستراليا مع فريقه للتحضير لحملة جديدة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد احتلال المركز السابع عشر في الموسم الماضي.

وفاز توتنهام على أوكلاند إف سي 2-0 بداية، ثم تخطى سيدني إف سي بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي، قبل التغلب على جاره اللندني تشيلسي السبت على الرغم من خوضه معظم الشوط الثاني بعشرة لاعبين.

قال دي تزيربي: «أنا سعيد لأسباب كثيرة. أولاً، لأننا قضينا 10 أيام مهمة مع بعضنا. لقد عملنا بجهد».

وأضاف: «أنا سعيد للعمل مع هؤلاء اللاعبين. أتطلع للعمل مع لاعبين آخرين في لندن: الأرجنتيني رودريغو (بنتانكور)، والسنغالي باب ماتار سار، والأرجنتيني ماركوس سينيسي، والغاني محمد قدوس».

وكان الثلاثي بنتانكور، وسينيسي وسار قد خاضوا نهائيات كأس العالم 2026 في أميركا الشمالية، بينما يواصل قدوس التعافي من إصابة.

ومنحت الجولة الاستعدادية توتنهام الفرصة لبعض اللاعبين الشباب بخوض المباريات، بالإضافة إلى مشاركة اللاعبين الجدد مثل الإيطاليين ساندرو تونالي وماكرو باليسترا والاسكولتندي أندي روبرتسون.

في المقابل، أشار دي تزيربي إلى أنه غير متأكد من بقاء المهاجم البرازيلي ريتشارليسون في النادي، قائلاً: «كلاعب وكشخص، فإنه يملك سلوكاً وعقلية مذهلين، لكن في النهاية علينا أن نحترم ما يريد القيام به».

أضاف: «بالنسبة لي، لا يزال لاعباً مهماً، لأنه ليس من السهل العثور على مهاجم آخر مثل ريتشارليسون، فهو يسجل الأهداف ويعرف الطريق إلى الشباك».

وعندما سُئل عما إذا كان اللاعب سيرحل، أجاب: «لا أعرف، لم أفهم الأمر جيداً، لأنه أحياناً يقول إنه سيبقى، وأحياناً يتحدث عن الرحيل. علينا أن نتحدث معاً على أي حال، ولا توجد أي مشكلة. إنه شخص رائع».

ويدخل ريتشارليسون العام الأخير من عقده مع توتنهام، بعدما سجل 12 هدفاً خلال الموسم الماضي.

وسيلعب الفريق اللندني مباراتين وديتين مع هوفنهايم الألماني في العاصمة الإنجليزية ضمن آخر الاستعدادات للموسم المقبل.