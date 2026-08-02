السفير الياباني لـ«الشرق الأوسط»: طلبنا من إيران الضغط على الحوثيين لتجنب التصعيد في البحر الأحمر

أكد السفير الياباني لدى اليمن، يويتشي ناكاشيما، وقوف بلاده إلى جانب السعودية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة والتجارة الدولية، واصفاً الهجمات على السفن التجارية بأنها «أعمال غير مقبولة».

وكشف ناكاشيما، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن أن طوكيو تدرس المشاركة في المبادرة السعودية لأمن البحر الأحمر، وأن المشاورات بشأنها لا تزال جارية داخل الحكومة اليابانية. وأوضح أن بلاده تواصل اتصالاتها مع الأطراف الإقليمية، بما فيها إيران، التي طلب منها وزير الخارجية الياباني توجيه رسالة واضحة إلى الحوثيين لتجنب مزيد من التصعيد.

أكد السفير الياباني أن الهجمات على السفن التجارية بأنها «أعمال غير مقبولة» (تصوير: سعد العنزي)

وأعلن السفير الياباني قرب تدشين مشروع لإعادة تأهيل مرافق ميناء عدن، بما يعزز قدرته على صيانة السفن ومناولة الشحنات، مؤكداً أن أمن البحر الأحمر يحتل أولوية لدى صُنّاع القرار في طوكيو؛ نظراً لاعتماد اليابان على التجارة الخارجية وإمدادات الطاقة القادمة من الشرق الأوسط.

وأرجع ناكاشيما ما لمسه خلال زيارته الأخيرة إلى عدن من استقرار نسبي، وتركيز الحكومة على تنفيذ السياسات ذات الأولوية، إلى «الدعم السعودي الكبير»، معرباً عن تطلعه إلى أن تقود الحكومة هذه المرحلة بكفاءة، وتُرسّخ مساراً مستداماً للاستقرار والتنمية.

«قلق بالغ» في طوكيو

وصف ناكاشيما التطورات في البحر الأحمر بأنها «موضوع الساعة»، لافتاً إلى أن موقع الشرق الأوسط بين آسيا من جهة وأوروبا والولايات المتحدة من جهة أخرى، يجعله ممراً رئيسياً للتجارة العالمية ومصدراً أساسياً للطاقة.

وأضاف: «تثير هذه التطورات قلقاً بالغاً لدى اليابان؛ فالهجوم على السفن التجارية، وفرض حصار بحري على السعودية أمران غير مقبولين»، مؤكداً أن هذه الممارسات تتعارض مع المبادئ التي تتمسك بها بلاده، وفي مقدمتها حرية الملاحة وسيادة القانون.

وتابع: «اليابان دولة تعتمد بدرجة كبيرة على التجارة؛ ولذلك تولي أهمية خاصة لأمن الملاحة في المحيطين الهندي والهادئ، وكذلك في البحر الأحمر»، مشدداً على ضرورة الوقوف مع السعودية في مواجهة التهديدات الراهنة.

أوضح ناكاشيما أن طوكيو طلبت من طهران الضغط على الحوثيين لتجنب التصعيد (تصوير: سعد العنزي)

المبادرة السعودية

وفي شأن المبادرة السعودية لإنشاء تحالف دولي في البحر الأحمر، قال ناكاشيما إن بلاده تعرف المبادرة وتحترمها، بينما لا تزال كيفية المشاركة فيها قيد البحث.

وأوضح: «من السابق لأوانه تحديد شكل المشاركة اليابانية، لكن الموضوع يخضع للنقاش داخل حكومتنا»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن معالجة جذور التوتر في المنطقة تتطلب التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفق قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2216، ودعم جهود المبعوث الأممي.

وأكد أن طوكيو تواصل اتصالاتها مع الأطراف الإقليمية، بما فيها إيران، موضحاً أن وزير الخارجية الياباني طلب من نظيره الإيراني ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتوجيه رسالة واضحة إلى الحوثيين لتجنب مزيد من التصعيد.

وأضاف أن اليابان لا تتواصل مباشرة مع الحوثيين إلا في الحالات الاستثنائية، كما حدث عقب اختطاف سفينة «غالاكسي ليدر» في نهاية عام 2023.

تأهيل ميناء عدن

كشف السفير الياباني عن قرب استكمال مشروع لإعادة تأهيل مرافق ميناء عدن والارتقاء بخدماته، بما يشمل تجهيز مرافق لصيانة السفن ومستودعات ومواقع لمناولة الشاحنات ونقلها من سفينة إلى أخرى.

وقال إن المشروع بات في مراحله الأخيرة، ومن المنتظر تدشينه خلال المرحلة المقبلة، ضمن توجه يهدف إلى دعم البنية التحتية وتعزيز النشاط الاقتصادي والخدمات اللوجستية في العاصمة اليمنية المؤقتة.

السفير الياباني خلال زيارة سابقة لميناء عدن (UNDP)

وأوضح أنه لا توجد حالياً شركات يابانية تعمل مباشرة في اليمن، رغم وجود وكلاء محليين لعدد من الشركات اليابانية، خصوصاً في قطاع السيارات، معتبراً أن الحديث عن عودة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» إلى اليمن لا يزال سابقاً لأوانه بسبب الظروف القائمة.

من الإغاثة إلى التنمية

أشار ناكاشيما إلى أن أبرز رسالة تلقاها خلال لقاءاته مع المسؤولين اليمنيين، في عدن والرياض، تمثلت في ضرورة الانتقال تدريجياً من المساعدات الإنسانية إلى دعم المشاريع التنموية.

وقال إن المجتمع الدولي واليابان تلقيا هذه الرسالة، وسيعملان على دراسة كيفية مواءمة المساعدات مع خطة الحكومة اليمنية التنموية المتوقع إطلاقها مطلع العام المقبل.

وتحدث عن مشاريع يابانية قائمة، بينها تقديم 5.2 مليون دولار لدعم النازحين والمجتمعات المضيفة في مأرب، و4.7 مليون دولار لدعم قطاع الجمارك، إضافة إلى أقل من 3 ملايين دولار لإعادة تأهيل مراكز التعليم التقني والتدريب المهني.

كما أشار إلى تجهيز 5 مراكز مهنية وتقنية في عدن وتعز ولحج لاستقبال الطلاب، من بينها مركز في مديرية المعلا زاره خلال وجوده في عدن.

دعم سعودي «ملموس»

أكد ناكاشيما أن الاستقرار النسبي الذي لمسه خلال زيارته إلى عدن، وتركيز الحكومة على تنفيذ السياسات ذات الأولوية، يقف خلفهما «دعم سعودي كبير».

وقال إن السعودية صوت مؤثر داخل المجتمع الدولي، وتؤدي دوراً محورياً في تنسيق الجهود بين الحكومة اليمنية والدول المانحة، إلى جانب تنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية ومشاريع للبنية التحتية.

وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، ومع المهندس حسن العطاس، مؤكداً أن المعلومات والرؤى التي تقدمها السعودية تساعد الدول المانحة على تحديد أولوياتها بما ينسجم مع احتياجات الحكومة اليمنية.

أفاد ناكاشيما بوجود تنسيق مستمر مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر وفريقه (البرنامج السعودي)

عدن وتماسك الحكومة

وعن زيارته الأخيرة إلى عدن، قال السفير الياباني إن آثار الحرب والأوضاع الإقليمية بدت واضحة على المدينة وسكانها، خصوصاً مع تراجع الكهرباء والخدمات الأساسية بعد أكثر من 10 سنوات من الأزمة.

غير أنه أشار إلى أنه لمس قدراً أكبر من التماسك داخل الحكومة، وحضوراً متنامياً للتكنوقراط في مواقع مهمة، إلى جانب رغبة لدى المسؤولين في إنجاز الملفات ذات الأولوية.

وختم ناكاشيما بالتأكيد أن اليمن يمر بمرحلة دقيقة، وأن الانشغال بالتطورات الإقليمية يجب ألا يصرف الاهتمام عن تحسين الخدمات وتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، معرباً عن أمله في أن تقود الحكومة هذه المرحلة بكفاءة واستدامة.