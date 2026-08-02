«دبي المالي» يجذب أكثر من ألفَي شركة جديدة

أعلن مركز دبي المالي العالمي تسجيل نمو في عدد الشركات العاملة والأنشطة المالية والابتكارية، خلال النصف الأول من عام 2026؛ حيث قال إن عدد الشركات المسجلة النشطة ارتفع إلى 10.018 ألف شركة بنهاية يونيو (حزيران) الماضي، بعد استقطاب 2318 شركة جديدة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بنمو سنوي بلغ 30 في المائة.

كما ارتفع عدد شركات الخدمات المالية الخاضعة للإشراف إلى 1134 شركة، بزيادة 16 في المائة، في خطوة تعزز مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33» الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة بين أفضل 4 مراكز مالية في العالم.

وشمل النمو مختلف قطاعات الخدمات المالية؛ إذ يضم المركز حالياً 327 بنكاً وشركة لأسواق رأس المال، و165 شركة للتأمين وإعادة التأمين، و592 شركة لإدارة الثروات والأصول، بما في ذلك أكبر تجمع لصناديق التحوط في المنطقة. كما حافظ على موقعه بوصفه أكبر مركز للتأمين وإعادة التأمين في الشرق الأوسط، مع وصول إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال عام 2025 إلى 4.2 مليار دولار.

وعزَّز المركز مكانته الدولية بعد تقدمه إلى المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية، ليواصل تصدره مراكز منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مستفيداً من موقع دبي بوصفها حلقة وصل بين الأسواق الآسيوية والأوروبية والأميركية.

وفي قطاع الابتكار، استقطب «إنوفيشن هب» 361 شركة جديدة خلال النصف الأول من العام، ليرتفع إجمالي الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار إلى 1933 شركة، بنمو سنوي بلغ 39 في المائة. كما واصلت منصة «Ignyte» دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال عبر تسهيل الوصول إلى التمويل وبرامج الإرشاد وفرص التوسع.

وفي إطار استراتيجيته المستقبلية، أعلن المركز عزمه أن يصبح أول مركز مالي عالمي يعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي، من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأطر التنظيمية والعمليات التشغيلية، وتطوير الكفاءات والبنية التحتية. ويتوقع أن يسهم هذا التحول في تحقيق أثر اقتصادي بقيمة 3.5 مليار دولار، إضافة إلى توفير 25 ألف فرصة عمل.

كما واصل المركز تعزيز مكانته مركزاً لإدارة الثروات والشركات العائلية؛ إذ ارتفع عدد الكيانات المرتبطة بالشركات العائلية إلى 1408 كيانات بنمو 36 في المائة، بينما زاد عدد المؤسسات الخاصة إلى 1409 مؤسسات، بارتفاع 67 في المائة على أساس سنوي، مدعوماً بمبادرات تستهدف الحفاظ على الثروات وتعاقب الأجيال.

وعلى صعيد تطوير الكفاءات، قدمت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي 144 برنامجاً تدريبياً خلال النصف الأول من العام، بزيادة 22 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2025، في إطار دعم احتياجات قطاع الخدمات المالية واقتصاد المعرفة.

وفي الوقت نفسه، واصل المركز التوسع في بنيته التحتية، مع إطلاق مشروع «زعبيل ديستركت- مركز دبي المالي العالمي»، بينما جرى تأجير مشروع «DIFC Square» بالكامل قبل اكتماله، في مؤشر على استمرار الطلب القوي على المساحات المكتبية داخل المركز.