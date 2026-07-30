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السعودية تطلق «التحالف البحري الدفاعي»

43 دولة أكدت أهمية التعاون لردع التهديدات

المجتمعون ناقشوا التهديدات المتزايدة التي تستهدف الأمن البحري (وزارة الدفاع السعودية)
المجتمعون ناقشوا التهديدات المتزايدة التي تستهدف الأمن البحري (وزارة الدفاع السعودية)
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السعودية تطلق «التحالف البحري الدفاعي»

المجتمعون ناقشوا التهديدات المتزايدة التي تستهدف الأمن البحري (وزارة الدفاع السعودية)
المجتمعون ناقشوا التهديدات المتزايدة التي تستهدف الأمن البحري (وزارة الدفاع السعودية)

أعلنت السعودية، أمس، إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، ضمن جهودها لتعزيز الأمن البحري، وحماية الممرات الدولية، والتصدي للتهديدات التي تستهدف الملاحة والتجارة العالمية.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع السعودية أن هذا التحالف يمثل مبادرة دفاعية دولية مفتوحة تتسع لجميع الدول التي تتشارك أهدافه ومبادئه، وترحب بانضمامها ومشاركتها، وفقاً لإجراءاتها الوطنية.

وشهد اجتماع استضافته السعودية لمناقشة المبادرة مشاركة واسعة لرؤساء الأركان وممثليهم من 43 دولة، ومندوبية الاتحاد الأوروبي، بحثوا خلاله التهديدات المتزايدة التي تستهدف الأمن البحري، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون الدفاعي المتعدد الأطراف لردعها.

ورحَّبت السعودية والكويت والبحرين وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن واليمن وبنغلاديش ونيجيريا والسودان وجيبوتي والصومال، بالتوافق بشأن الترتيبات التأسيسية لـ«التحالف»، بينما أبدت دول أخرى دعمها للمبادرة. واتفقت الدول الـ14 على أن السعودية دولةً مؤسسةً وقائدةً للتحالف، ومقراً رئيسياً دائماً له، وإنشاء القيادة المشتركة، ومركزَي القيادة والسيطرة، والعمليات البحرية المشتركة، والأمانة العامة في المملكة.

وأكد «التحالف» أن التحديات التي تواجه الأمن البحري، فرضت ضرورة تعزيز التعاون الجماعي لحماية حرية الملاحة وخطوط التجارة الدولية، وتأمين طرق إمدادات الطاقة في مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن.

اقرأ أيضاً

من المشاركين في الاجتماع الدولي بشأن إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات (وزارة الدفاع السعودية) p-circle

السعودية تقود مبادرة دولية لإنشاء «التحالف البحري الدفاعي»

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