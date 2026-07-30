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إيرادات السعودية تقفز 12 % في الربع الثاني

نموها يؤكد متانة اقتصاد المملكة رغم التوترات

بيانات الميزانية السعودية تظهر استمرار توجيه مستويات مرتفعة من الإنفاق إلى القطاعات ذات الأولوية (واس)
بيانات الميزانية السعودية تظهر استمرار توجيه مستويات مرتفعة من الإنفاق إلى القطاعات ذات الأولوية (واس)
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إيرادات السعودية تقفز 12 % في الربع الثاني

بيانات الميزانية السعودية تظهر استمرار توجيه مستويات مرتفعة من الإنفاق إلى القطاعات ذات الأولوية (واس)
بيانات الميزانية السعودية تظهر استمرار توجيه مستويات مرتفعة من الإنفاق إلى القطاعات ذات الأولوية (واس)

سجلت الميزانية السعودية قفزة في الإيرادات بلغت 338.8 مليار ريال (90.3 مليار دولار) خلال الربع الثاني من 2026، بارتفاع 12 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بنمو الإيرادات النفطية 22 في المائة إلى 185.1 مليار ريال (49.4 مليار دولار)، وغير النفطية 3 في المائة إلى 153.7 مليار ريال (41 مليار دولار).

ويعكس نمو الإيرادات قدرة الاقتصاد السعودي على الحفاظ على متانة موارده المالية، رغم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة والأسواق التي تشهدها المنطقة، بالتوازي مع استمرار نمو الأنشطة غير النفطية والإنفاق على القطاعات ذات الأولوية.

وبلغت المصروفات خلال الربع الثاني 373.1 مليار ريال (99.5 مليار دولار)، ليسجل العجز 34.3 مليار ريال (9.1 مليار دولار).

وخلال النصف الأول، ارتفعت الإيرادات 6 في المائة إلى 599.8 مليار ريال (159.9 مليار دولار)، مقابل إنفاق بلغ 759.8 مليار ريال (202.6 مليار دولار)، وعجز تراكمي قدره 160 مليار ريال (42.7 مليار دولار)، جرى تمويله بالكامل عبر الدين.

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