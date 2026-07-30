الرغبة «الأوروبية» تباعد بين سلوت والأهلي

بدأ الأهلي إعداد قائمة مختصرة من المدربين المرشحين لخلافة الألماني يايسله، مع التركيز على التعاقد مع مدرب قادر على مواصلة المشروع الفني الذي أسسه الألماني، خصوصاً أن عدداً من الصفقات الصيفية أُبرمت بما يتوافق مع أسلوبه وفلسفته الفنية.

بينما أكد الصحافي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أن أن المدرب الهولندي آرني سلوت لا يزال يفضل مواصلة مسيرته في أحد كبار الأندية الأوروبية، رغم ارتباط اسمه بعدة عروض من الدوري السعودي أو منتخبات وطنية، إذ يرى أن المرحلة الحالية من مسيرته التدريبية تناسب الاستمرار في كرة القدم الأوروبية.

وكان نادي نيوكاسل يونايتد أبلغ نظيره الأهلي السعودي رسمياً، عبر خطاب مكتوب، رغبته المضي قدماً في التعاقد مع المدرب الألماني ماتياس يايسله، مع الاستعداد لتفعيل الشرط الجزائي في عقده، وذلك ووفقا للصحافي بن جاكوبس.

وسيحصل الأهلي على تعويض مالي يقترب من 10 ملايين يورو، في وقت فوجئت إدارة النادي بالخطوة، بعدما بنت كامل خططها الصيفية على استمرار يايسله في قيادة الفريق خلال الموسم المقبل.

ولعب يايسله دوراً محورياً في إعداد ملف الانتقالات الصيفية، كما كان شريكاً أساسياً في القرارات المتعلقة بالاستغناء عن الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسييه، إلى جانب تحديد احتياجات الفريق للموسم الجديد.

وكان يايسله أبلغ إدارة الأهلي برغبته الرحيل، بعد توصله إلى اتفاق شفهي مع نيوكاسل، على أن تستكمل الإجراءات الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة.