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مصادر: الأهلي يوافق على انتقال الزبيدي ومدني لـ«الخلود»

ياسين الزبيدي (موقع النادي الأهلي)
ياسين الزبيدي (موقع النادي الأهلي)
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مصادر: الأهلي يوافق على انتقال الزبيدي ومدني لـ«الخلود»

ياسين الزبيدي (موقع النادي الأهلي)
ياسين الزبيدي (موقع النادي الأهلي)

تتجه إدارة النادي الأهلي إلى إتمام إعارة الثنائي الشاب ياسين الزبيدي ويزن مدني إلى نادي الخلود لمدة موسم واحد.

وبحسب مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، فقد أبدت إدارة الأهلي موافقتها على انتقال اللاعبين إلى صفوف الخلود بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، بعد دراسة فنية أكدت أهمية حصولهما على دقائق لعب منتظمة في منافسات الدوري السعودي، وهو ما يصعب توفيره في ظل المنافسة الكبيرة داخل قائمة الفريق الأهلاوي خلال الموسم المقبل.

وترى الإدارة الأهلاوية، بالتنسيق مع الجهاز الفني، أن إعارة اللاعبين تمثل الخيار الأنسب في هذه المرحلة من مسيرتهما، إذ تمنحهما فرصة التطور الفني والبدني من خلال المشاركة المستمرة، بدلاً من الاكتفاء بأدوار محدودة مع الفريق الأول، خاصة في ظل الزخم الذي يشهده الفريق بعد سلسلة التعاقدات الأخيرة.

ويُعد ياسين الزبيدي أحد أبرز المواهب الصاعدة في الأهلي، فيما يواصل يزن مدني لفت الأنظار بإمكاناته الفنية، الأمر الذي دفع النادي إلى الحرص على اختيار وجهة تمنحهما بيئة تنافسية مناسبة تضمن استمرار تطورهما دون التفريط في حقوق النادي، حيث ستكون الإعارة لمدة موسم واحد فقط مع عودتهما إلى الأهلي عقب نهايتها.

ومن المنتظر أن تُستكمل الإجراءات النهائية بين الناديين خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة، في إطار التحضيرات للموسم الجديد، الذي يسعى خلاله الأهلي إلى المنافسة على جميع البطولات، بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في المواهب المحلية وإعدادها للمستقبل

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