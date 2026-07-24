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الرياضة رياضة سعودية

الأهلي يصدم جماهيره بتعليق نشاط فريقي «السلة واليد»

جماهير الأهلي فوجئت بقرار تعليق نشاط فريقي السلة واليد (الشرق الأوسط)
جماهير الأهلي فوجئت بقرار تعليق نشاط فريقي السلة واليد (الشرق الأوسط)
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الأهلي يصدم جماهيره بتعليق نشاط فريقي «السلة واليد»

جماهير الأهلي فوجئت بقرار تعليق نشاط فريقي السلة واليد (الشرق الأوسط)
جماهير الأهلي فوجئت بقرار تعليق نشاط فريقي السلة واليد (الشرق الأوسط)

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين الجماهير الأهلاوية، أعلن النادي إطلاق برنامج تحول شامل لقطاع الألعاب المختلفة، يبدأ تطبيقه بداية من الموسم الرياضي 2026 - 2027، في خطوة وصفها النادي بأنها تهدف إلى بناء منظومة رياضية أكثر استدامة، وتعزيز الاستثمار في المواهب الوطنية، بما يضمن استمرارية النجاح على المدى الطويل.

وأوضح الأهلي، في بيان رسمي، أن البرنامج يتضمن استمرار نشاط لعبة الكرة الطائرة على مستوى الفريق الأول وجميع الفئات السنية، في حين تقرر تعليق نشاط الفريق الأول في لعبتي كرة السلة وكرة اليد، مع الإبقاء على جميع الفئات السنية في اللعبتين، في توجه يعكس التركيز على تطوير المواهب وصناعة قاعدة قوية للمستقبل، بدلاً من إلغاء الألعاب بشكل كامل.

وبعد إعلان القرار عبرت شريحة واسعة من جماهير النادي عن معارضتها للقرار المفاجئ خصوصاً أن النادي عُرف عبر تاريخه باهتمامه بشتى الألعاب وتحقيقه الكثير من المنجزات من خلالها.

وأشار البيان إلى أن القرار يأتي ضمن رؤية استراتيجية لإعادة هيكلة قطاع الألعاب المختلفة، ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق، وبناء نموذج أكثر استدامة، مع التركيز على إعداد اللاعبين الوطنيين وتعزيز تنافسية النادي في السنوات المقبلة.

وأكد النادي أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن عدد من الشراكات الجديدة لإعادة تفعيل الألعاب الفردية، وتشمل الفنون القتالية، والتنس، والسباحة، والجمباز، بهدف توسيع قاعدة الممارسين، وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع في الأنشطة الرياضية، بما يتماشى مع مستهدفات تطوير القطاع الرياضي.

كما كشف الأهلي عن اقتراب تدشين شراكة استراتيجية مع وزارة التعليم لتقديم برامج رياضية بعد اليوم الدراسي في عدد من أحياء مدينة جدة، تشمل كرة السلة، وكرة اليد، والكرة الطائرة، بهدف اكتشاف المواهب وصقلها في سن مبكرة، وربط القطاع التعليمي بالمسار الرياضي.

وشدد النادي في ختام بيانه على أن القرارات الأخيرة اتُّخذت وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، واضعاً مصلحة النادي واستدامة نجاحه في المقام الأول، مؤكداً أن برنامج التحول يمثل خطوة نحو بناء منظومة رياضية أكثر قوة وقدرة على تحقيق الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.

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