الأهلي يخسر ودية فيتوريا البرتغالي بثلاثية

خسر الأهلي المنافس في الدوري السعودي للمحترفين، مباراته الودية أمام فيتوريا غيماريش البرتغالي بنتيجة 3/1، في لقاء كشف عن تفاوت واضح في أداء الفريق بين شوطي المباراة.

واعتمد الجهاز الفني للأهلي على تشكيلة ضمت عبد الرحمن الصانبي في حراسة المرمى، وأمامه الثنائي ميريح ديميرال ومحمد سليمان بكر في قلب الدفاع، فيما شغل سعد بالعبيد ومحمد عبد الرحمن مركزي الظهيرين. وفي خط الوسط تواجد فالنتين أتانغانا وإنزو ميو، بينما لعب ماتيوس غونسالفيس في مركز صانع الألعاب، وخلفه على الأطراف مشعل المطيري وصالح أبو الشامات، فيما قاد فراس البريكان خط الهجوم.

وبدأ الفريق البرتغالي المباراة بقوة، مستغلًا تراجع الأهلي وعدم انسجام خطوطه، ليتمكن من افتتاح التسجيل عند الدقيقة التاسعة، قبل أن يضاعف النتيجة بهدفين متتاليين في الدقيقتين 13 و25، لينهي الشوط الأول متقدمًا بثلاثة أهداف دون رد.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، ظهر الأهلي بصورة مختلفة؛ إذ تحسن الأداء وارتفع النسق الهجومي، لينجح البرازيلي ماتيوس غونسالفيس في تقليص الفارق سريعًا بتسجيل الهدف الأول للأهلي عند الدقيقة 46، في مؤشر على رغبة الفريق في العودة إلى أجواء اللقاء.

وتأتي هذه المواجهة ضمن سلسلة المباريات الودية التي يخوضها الأهلي خلال معسكره الخارجي، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية، ومنح الجهاز الفني فرصة لتجربة أكبر عدد من اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.