رسمياً... نايف مسعود «أهلاوي»

أعلن النادي الأهلي تعاقده رسمياً مع اللاعب نايف مسعود، في خطوة ضمن تحركاته المبكرة لتدعيم صفوف الفريق، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

جاء الإعلان الأهلاوي ليضع حداً للتكهنات التي أحاطت بمستقبل اللاعب خلال الفترة الماضية؛ خصوصاً بعد أن كشفت «الشرق الأوسط»، في وقت سابق، تفاصيل المفاوضات التي دارت بين الأهلي ونادي الفتح، والتي انتهت إلى اتفاق نهائي يقضي بانتقال اللاعب إلى صفوف الفريق الجداوي.

ويعكس حسم هذه الصفقة رغبة الأهلي في مواصلة بناء فريق قادر على المنافسة بقوة على مختلف البطولات، من خلال استقطاب أسماء محلية مميزة تدعم المجموعة الحالية، وتمنح الفريق عمقاً أكبر في أكثر من مركز، خصوصاً مع ازدحام روزنامة الموسم وتعدُّد الاستحقاقات المنتظرة.

تأتي صفقة نايف مسعود ضمن سلسلة تحركات تهدف إلى رفع جاهزية الفريق فنياً وبدنياً، في وقت تعمل فيه الإدارة على إغلاق ملفات التعاقدات مبكراً، بما يتيح للجهاز الفني فرصة أكبر لدمج العناصر الجديدة مع المجموعة الأساسية قبل بداية المنافسات الرسمية.