إنزو ميو يقترب من الدرعية 

يقترب نادي الدرعية من إتمام إجراءات التعاقد مع الفرنسي إنزو ميو، لاعب النادي الأهلي، على سبيل الإعارة، وذلك ضمن تحركات النادي لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الرياضي المقبل.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن المفاوضات بين الطرفين قطعت شوطًا متقدمًا، وسط رغبة مشتركة في إتمام الصفقة خلال الأيام المقبلة، على أن ينتقل اللاعب إلى الدرعية بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الأهلي لمنح عدد من لاعبيه فرصة أكبر للمشاركة واكتساب الخبرة، في ظل المنافسة القوية على المراكز داخل الفريق، إلى جانب رغبة الجهاز الفني في تحديد قائمة الموسم المقبل وفق احتياجاته الفنية.
ويُعد إنزو ميو من العناصر التي يحرص الأهلي على متابعة تطورها، مع إمكانية الاستفادة منه مستقبلًا، في الوقت الذي يسعى فيه الدرعية إلى تعزيز قائمته بعناصر شابة قادرة على إضافة المزيد من الخيارات الفنية للفريق.
ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة حسم التفاصيل النهائية للصفقة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عنها في حال اكتمال الإجراءات بين الناديين.