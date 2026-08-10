ترمب يعلن تعيين ويل شارف مستشارا للبيت الأبيض

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأحد أن مستشار البيت الأبيض الجديد سيكون ويل شارف، أمين سر الموظفين الذي ساعد، بصفته رئيسا معينا من ترمب للجنة تخطيط العاصمة الوطنية، في الحصول على الموافقة لمشروع قاعة الاحتفالات بقيمة 400 مليون دولار.
وقال ترمب إنه اعتبارا من أول سبتمبر (أيلول)، سيحل شارف محل ديفيد وارينغتون، الذي سيغادر الإدارة للانضمام إلى القطاع الخاص. وأشار ترمب إلى أن شارف عمل سابقا كمدع عام اتحادي ومثله في عدد من القضايا، بما في ذلك أمام المحكمة العليا. وكتب ترمب على منصة «تروث سوشيال»: «ويل صارم، وقوي، وذكي! كما أنه يحب بلدنا، ويحترم القانون. ويل شارف سيؤدي عملا رائعا كمستشار للبيت الأبيض!».
ويأتي هذا التغيير في مكتب مستشار البيت الأبيض في منعطف حاسم - قبل أشهر قليلة فقط من انتخابات التجديد النصفي، حيث سيقاتل الحزب الجمهوري بزعامة ترمب للحفاظ على السيطرة على الكونغرس. وتعهد الديمقراطيون بفتح تحقيقات بشأن ترمب وإدارته إذا نجحوا في نوفمبر (تشرين الثاني).
وتتلخص وظيفة مستشار البيت الأبيض في تقديم المشورة بشأن الأسئلة القانونية والسياسية المتعلقة بالرئاسة. والمكتب هو جهة الاتصال الرئيسية للبيت الأبيض مع وزارة العدل، ويتولى التعامل مع قرارات العفو الرئاسي، ويعمل على التعيينات القضائية، ويدرس التشريعات. كما يساعد المكتب في التحقيق في التحقيقات البرلمانية المتعلقة بالإدارة ، بالإضافة إلى الدعاوى القضائية المقامة ضد الرئيس عندما يقاضى بصفته الرسمية.