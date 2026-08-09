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شؤون إقليمية

ترمب: نتعامل بهدوء مع إيران

واشنطن تترقب أثر الضغوط الاقتصادية وتؤجل التصعيد

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ينزل من الطائرة الرئاسية في مطار نيوآرك ليبرتي الدولي وخلفه مدينة نيويورك - الجمعة 7 أغسطس 2026 (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ينزل من الطائرة الرئاسية في مطار نيوآرك ليبرتي الدولي وخلفه مدينة نيويورك - الجمعة 7 أغسطس 2026 (أ.ب)
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ترمب: نتعامل بهدوء مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ينزل من الطائرة الرئاسية في مطار نيوآرك ليبرتي الدولي وخلفه مدينة نيويورك - الجمعة 7 أغسطس 2026 (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ينزل من الطائرة الرئاسية في مطار نيوآرك ليبرتي الدولي وخلفه مدينة نيويورك - الجمعة 7 أغسطس 2026 (أ.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، إن إدارته تتعامل «بهدوء» مع إيران وتراقب الضغوط الاقتصادية المتزايدة عليها، مشيراً إلى أن الاتصالات بين الجانبين لا ترقى إلى مفاوضات كاملة، وذلك بعد أيام من تعثر اتفاق كان متوقعاً بشأن إعادة فتح مضيق هرمز.

وقال ترمب، في اتصال هاتفي قصير مع موقع «أكسيوس»: «نتعامل مع الأمر بهدوء»، مضيفاً: «لا نجري سوى مفاوضات جزئية معهم. نحن نراقب إيران فحسب، في ظل التضخم الهائل الذي تعاني منه وحقيقة أنها لا تملك أي أموال».

ووصف ترمب الوضع الاقتصادي في إيران بأنه «سيئ للغاية»، قائلاً إن طهران لا تملك الأموال الكافية لدفع رواتب قواتها، وإن الحصار البحري الأميركي أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وأشار ترمب إلى أن انخفاض أسعار النفط إلى ما يزيد قليلاً على 75 دولاراً للبرميل، خفف، في المقابل، الضغوط التي يتحملها المستهلك الأميركي نتيجة الحرب.

وقال عن المواجهة مع طهران: «الأمر سينجح. إنه ينجح دائماً. الأمر أشبه بلعبة شطرنج».

ولم يطلق ترمب خلال المقابلة تهديدات عسكرية جديدة ضد إيران، بعدما كان يميل قبل نحو أسبوع إلى استئناف عمليات عسكرية واسعة، قبل أن يُقنع بخفض التصعيد في الوقت الراهن، وفق مسؤولين أميركيين تحدثوا إلى «أكسيوس».

كما لم يبدِ ترمب غضباً من تأخر الإعلان عن اتفاق بشأن مضيق هرمز، رغم أن مسؤولين أميركيين ووسطاء كانوا يتوقعون قبل أيام، التوصل إلى تفاهم يسمح بزيادة حركة الملاحة في الممر.

سفن راسية في ميناء تشارك بمحافظة هرمزغان جنوب إيران - 9 أغسطس 2026 (أ.ف.ب)

بديل التصعيد

نقل «أكسيوس» عن مسؤول أميركي، أن استمرار القتال أتاح للسلطات الإيرانية تفادي التعامل مباشرة مع آثار الحرب والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وقال المسؤول إن توقف العمليات العسكرية يضع طهران أمام تداعيات اقتصادية داخلية لا تملك لها حلولاً واضحة، في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن استخدام الحصار والعقوبات إلى جانب الضغط العسكري.

وأضاف مسؤول أميركي أن نحو 8 ملايين برميل من النفط تخرج من الخليج يومياً عبر الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالتنسيق مع الجيش الأميركي، وأن واشنطن ستسعى إلى زيادة هذه الكميات ما دام الاتفاق النهائي بشأن المضيق لم يُنجز.

وكان ترمب قد لمّح خلال الأسابيع الأخيرة إلى إمكان إنهاء المواجهة إذا أعادت إيران فتح المضيق بالكامل، حتى من دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن برنامجها النووي.

ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أميركيين، أن ترمب أبلغ كبار مساعديه في أحاديث خاصة، باستعداده لإنهاء الحرب من دون اتفاق نووي إذا استؤنفت الملاحة بصورة كاملة، بعدما بات البيت الأبيض يركز بصورة أكبر على تدفق الطاقة عبر المضيق.

وبحسب المسؤولين، يرى ترمب أن إيران لن تتمكن على الأرجح من إعادة بناء برنامجها النووي خلال فترة رئاسته، وأن الاستخبارات الأميركية قادرة على رصد أي محاولة لإعادة بناء المنشآت أو تطوير سلاح نووي سراً.

وقال المسؤولون إن استئناف الملاحة وإبقاء البرنامج النووي تحت السيطرة قد يدفعان ترمب إلى تمديد وقف إطلاق النار، ورفع الحصار العسكري عن الموانئ الإيرانية إذا أعادت طهران فتح المضيق بالكامل.

لوحة دعائية مناهضة للولايات المتحدة في ميدان انقلاب وسط طهران - 9 أغسطس 2026 (إ.ب.أ)

تعثر تفاهم «هرمز»

وكان اتفاق يتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز قد خضع لمفاوضات بين إيران وسلطنة عُمان والولايات المتحدة، فيما توقع وسطاء قطريون وباكستانيون الإعلان عنه خلال الأسبوع الماضي، قبل أن تتراجع فرص صدوره.

ويقضي التصور المطروح بإجراء تغييرات على نظام الملاحة ومنح إيران دوراً أكبر في تنظيم حركة السفن الداخلة إلى الخليج العربي، مع ترتيبات أخرى تشارك فيها عُمان بالنسبة إلى حركة الخروج.

لكن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أعلن، السبت، شروطاً إضافية لإعادة فتح المضيق تتجاوز الترتيبات الملاحية التي نوقشت مع مسقط.

وقال أمين المجلس محمد باقر ذو القدر إن واشنطن مطالبة بإنهاء الحرب والعمليات العسكرية ضد إيران وحلفائها في لبنان وفلسطين واليمن والعراق، ورفع الحصار البحري، وسحب القوات الأميركية من محيط إيران.

كما طالب بتعويض طهران عن أضرار الحرب، ورفع العقوبات، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ووقف تهديد إيران أو الإساءة إلى مقدساتها.

وفي اليوم التالي، نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وجود مفاوضات مع الولايات المتحدة، قائلاً إن تبادل الرسائل عبر الوسطاء لا يمكن وصفه بالمفاوضات.

واشترط عراقجي لاستئنافها أن تضع واشنطن حداً لما تعده طهران خرقاً لمذكرة تفاهم إسلام آباد، وأن تعوض إيران عن الالتزامات التي تقول إن الجانب الأميركي انتهكها.

وفي المقابل، أعلن أن المحادثات مع عُمان بشأن مسار ملاحي جديد في مضيق هرمز بلغت مراحلها النهائية، لكنه شدد على أن التوصل إلى اتفاق مع مسقط «لا يعني إعادة فتح» المضيق.

وقال المتحدث باسم «الحرس الثوري» حسين محبي، إن طهران ستواصل إغلاق المضيق إلى أن تقبل الولايات المتحدة جميع شروطها، واصفاً الممر بأنه أصبح «ساحة جغرافية للمعركة».

رجل يحمل سجادة في سوق السجاد اليدوي بالبازار الكبير في طهران - 8 أغسطس 2026 (أ.ب)

خلافات إيرانية

نقل «أكسيوس» عن مسؤولين أميركيين قولهم إن خلافات متزايدة ظهرت داخل مؤسسات الحكم الإيرانية بشأن كيفية التعامل مع الحرب والمفاوضات.

وقالوا إن الرئيس مسعود بزشكيان يدفع باتجاه اتفاق مع الولايات المتحدة بسبب مخاوفه من تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين يرفض جناح آخر داخل المؤسسة العسكرية تقديم تنازلات.

وكان بزشكيان قد قال، السبت، إن الظروف الحالية تمثل «أفضل وقت» للتوصل إلى اتفاق، وإن الحرب «لا يمكن أن تستمر إلى الأبد»، داعياً إلى الخروج من حالة «لا حرب ولا سلام».

كما دافع عن مذكرة تفاهم إسلام آباد، وقال إن 12 من أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي البالغ عددهم 13 أيدوها بعد مناقشات داخل المجلس، وإن المؤسسات العسكرية والأمنية شاركت في اتخاذ القرار.

وفي المقابل، شدد «الحرس الثوري» ومسؤولون آخرون على أن إعادة فتح المضيق يجب ألا تتم قبل تلبية الشروط الإيرانية.

ونقل «أكسيوس» عن دبلوماسي من إحدى الدول الوسيطة، قوله إن بيان ذو القدر بشأن شروط إعادة فتح المضيق يعكس الخلافات السياسية داخل إيران.

وكان نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس قد قال، السبت، إن الولايات المتحدة أحرزت «بعض التقدم» في اتصالاتها مع إيران، لكنها لم تحصل بعد على كل ما تطلبه إدارة ترمب.

وأضاف فانس أن واشنطن «لا تثق» بتعهدات طهران وستتحقق من أفعالها، مشيراً إلى أن المحادثات تركز على ضمان الملاحة الآمنة في مضيق هرمز وإزالة الألغام ووقف استهداف السفن التجارية.

وقال إن الإيرانيين أبلغوا الإدارة الأميركية بأنهم لا يعتزمون فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، مضيفاً أن واشنطن ستنتظر لترى «الأفعال التي تحدث على أرض الواقع».

ووصف فانس المواجهة بأنها لا تزال في «منتصف اللعبة»، قائلاً إن الإدارة تستخدم أدوات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية للوصول إلى النتيجة التي تريدها.

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غسان شربل (الرياض)
شؤون إقليمية

إردوغان لـ «الشرق الأوسط»: «اتفاقية مكة» تعزّز البعد الردعي

Erdoğan- cut out
Erdoğan- cut out
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إردوغان لـ «الشرق الأوسط»: «اتفاقية مكة» تعزّز البعد الردعي

Erdoğan- cut out
Erdoğan- cut out

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن علاقات بلاده مع المملكة العربية السعودية هي «علاقة استراتيجية»، كاشفاً أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات من شأنها «الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستويات أعلى بكثير».

وقال إن مضيق هرمز يشكّل أحد الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي و«تتمثل أمنيتنا وتوقعاتنا في أن ينتهي التوتر الراهن في أقرب وقت ممكن، وأن يعود مضيق هرمز ليؤدي دوره في خدمة التجارة الدولية بصورة آمنة ومستقرة ومن دون انقطاع».

وكان إردوغان يرد على أسئلة مكتوبة وجَّهتها له «الشرق الأوسط» عقب توقيعه «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» مع ولي العهد رئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في مكة المكرمة، الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس التركي إن «من الخطأ اختزال (اتفاقية مكة للدفاع المشترك) في اعتبارها مجرد انعكاس ظرفي» للتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، موضحاً أنه «لا ينبغي النظر إلى الأمر بالاقتصار على البعد العسكري؛ ذلك أن الهدف الأساسي من هذه الاتفاقية هو تعزيز بعدها الردعي، وتحصين الوازع الأمني لدى الأطراف من خلال تقوية روح التضامن فيما بينها، وحماية الاستقرار الإقليمي»، مشدداً على أنها «لا تستهدف أي دولة» بل هي «مفتوحة أمام جميع الدول الشقيقة الراغبة في الانضمام إليها».

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أولى السعودية تركيا باكستان
شؤون إقليمية

شروط إيران تعقّد مساعي السلام الباكستانية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يستقبل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران اليوم (الخارجية الإيرانية)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يستقبل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران اليوم (الخارجية الإيرانية)
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شروط إيران تعقّد مساعي السلام الباكستانية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يستقبل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران اليوم (الخارجية الإيرانية)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يستقبل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران اليوم (الخارجية الإيرانية)

عقّدت شروط إيران مساعي السلام الباكستانية، أمس، وسط حراك دبلوماسي لكسر الجمود بين واشنطن وطهران، رغم خلاف التعويضات وشروط إعادة فتح مضيق هرمز.

وأعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، أن المضيق لن يُفتح ما لم تنه الولايات المتحدة الحرب، وتغيّر سلوكها، وتفرج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وتوقف القتال في لبنان وغزة، مشدداً على أن الاتفاق الملاحي مع عُمان منفصل عن قرار فتحه.

وأجرى وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي مباحثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزيري الخارجية عباس عراقجي والنفط محسن باك نجاد، تناولت الوساطة والعلاقات الثنائية والتعاون التجاري والطاقة.

وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف لـ«بلومبرغ» إن واشنطن وطهران تقتربان من «نوع من الترتيب» للسلام أو اتفاق، معتبراً أن اتفاقاً يقود إلى سلام دائم سيصب في مصلحة المنطقة.

هذه التطورات أتت في وقت اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإيرانيين بأنهم «مفاوضون مخادعون للغاية»، ولوّح بالتريث أو ضربهم «بقوة شديدة جداً»، معلناً أن البحرية الأميركية تسيطر بالكامل على المضيق، و«طهّرته» من الألغام.

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ترمب: خياراتنا إما تنهار إيران اقتصادياً وإما «ضربها بشدة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يجيب عن أسئلة من الصحافيين حول إيران منتصف يوليو الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يجيب عن أسئلة من الصحافيين حول إيران منتصف يوليو الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
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ترمب: خياراتنا إما تنهار إيران اقتصادياً وإما «ضربها بشدة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يجيب عن أسئلة من الصحافيين حول إيران منتصف يوليو الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يجيب عن أسئلة من الصحافيين حول إيران منتصف يوليو الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإيرانيين بأنهم «مفاوضون مخادعون للغاية»، ولوّح بالتريث وترك طهران تنهار اقتصادياً أو ضربها «بقوة شديدة جداً»، فيما تحدثت باكستان وقطر عن تقدم في مساعي السلام ومحادثات مضيق هرمز.

وقال ترمب، في مقابلة هاتفية مع شبكة «ريل أميركا فويس» نُشرت في وقت متأخر الاثنين: «أنا أتفاوض، نوعاً ما... إنهم مفاوضون مخادعون للغاية»، حسبما أوردت وكالة «رويترز».

ومنذ اندلاع الحرب أواخر فبراير (شباط)، تراوحت مواقف ترمب بين التهديد بتصعيد العمليات العسكرية والإعلان أن اتفاقاً للسلام بات وشيكاً.

وأعلنت باكستان، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى «نوع ما من الاتفاق»، بينما أفادت قطر بأن المحادثات بشأن إدارة مضيق هرمز بلغت مرحلة متقدمة، رغم تقارير عن هجومين جديدين استهدفا سفينتين في المنطقة.

وعرض ترمب إحدى الاستراتيجيات المحتملة تجاه إيران بقوله: «أواصل ما أفعله الآن: التريث ومتابعة مدى سوء أوضاعهم».

وأضاف، في إشارة إلى الأصول الإيرانية المجمدة: «من الناحية الاقتصادية، هم في وضع كارثي. لا يمكنهم اقتراض المال. نحن نسيطر على أموالهم؛ على ما كان بحوزتهم، وهو مبلغ كبير. كانت لديهم أموال طائلة، ونحن نسيطر عليها بالكامل. أنا من يدير شؤونهم المصرفية».

وأردف أن الخيار الآخر يتمثل في «ضربهم بقوة، بقوة شديدة».

وقلّل ترمب أيضاً من شأن المخاوف من نقص الذخائر، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة «تصنعها بجنون»، وحمّل سلفه جو بايدن مسؤولية انخفاض المخزون.

وكانت وكالة «رويترز» قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن الجيش الأميركي استهلك جزءاً كبيراً من مخزونه من الصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة خلال الحرب، مما أثار مخاوف بشأن جاهزيته لخوض صراعات مستقبلية.

وقال ترمب: «لا توجد مشكلة لدينا فيما يتعلق بالذخيرة... لكن السبب في انخفاض مستوياتها، رغم أننا نصنعها بجنون، هو أنه (بايدن) قدم إلى أوكرانيا ذخيرة بقيمة 300 مليار دولار».

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