لي كانغ إن سعيد بضربة البداية مع أتلتيكو مدريد

أصبح للقميص رقم 7 مالك جديد في أتلتيكو مدريد الإسباني، حيث خاض الكوري الجنوبي لي كانغ إن مباراته الأولى في سيول، أمام جماهيره، ضد مانشستر سيتي الإنجليزي.

ودخل لاعب خط الوسط الهجومي بديلا في الدقيقة 63، وبعد خروجه، سدد ركلة حرة مباشرة فوق مرمى دوناروما. خلال الـ 27 دقيقة التي لعبها، أظهر لمحات من موهبته وسدد كرة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أرناو سولا.

وتحدث اللاعب الجديد، الذي انضم إلى صفوف الفريق بقيادة دييغو سيميوني، عن مباراته الأولى في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة.

وقال اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «إنه لشرف عظيم أن أخوض مباراتي الأولى هنا. الكوريون يحملون لي الكثير من المودة، وأنا أيضا أكن الكثير من المودة لشعبي. أنا سعيد للغاية. لسنا سعداء بالهزيمة، لكن هذه مجرد البداية. الآن سنستعد بأفضل طريقة ممكنة للمباريات القادمة ضد مرسيليا وفي الدوري لتحقيق الانتصارات».

وتابع: «شعرت بحيوية وسعادة كبيرتين برفقة زملائي في الفريق. وكما قلت، هذه مجرد البداية. سأبذل قصارى جهدي من أجل هذا النادي، ومن أجل جميع مشجعي أتلتيكو مدريد، ومن أجل زملائي في الفريق».