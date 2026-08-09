الدرعية يحصل على موافقة اللعب في «الأول بارك» رسميا 

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن نادي الدرعية الصاعد حديثا للدوري السعودي للمحترفين حصل على موافقة الرابطة لاعتماد الأول بارك ملعباً مستضيفاً لمبارياته طوال الموسم الرياضي 2026-2027.
وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة الخطاب الرسمي الموجه من رابطة الدوري السعودي للمحترفين للأندية ذات العلاقة، والذي يتضمن قرار إدارة المسابقات رقم (م/3/2026) القاضي بتعديل الملعب المستضيف لمباريات نادي الدرعية، شاملاً ذلك مواجهات الجولات الأولى والثالثة والخامسة.
وبحسب التقويم المعتمد، يدشن نادي الدرعية مواجهاته على ملعب الأول بارك بالرياض في التاسعة مساءً بلقاء الأهلي يوم الخميس 13 أغسطس (آب) 2026 ضمن الجولة الأولى، يليها استضافة فريق الخلود يوم الأربعاء 26 أغسطس (آب) 2026 في الجولة الثالثة، قبل أن يلتقي القادسية يوم الخميس 3 سبتمبر (أيلول) 2026 لحساب الجولة الخامسة.وفيما يتعلق بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، تفيد المصادر بأنه لا يوجد أي تغيير على مباراة الفريق المقررة أمام النصر حتى اللحظة.