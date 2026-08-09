إيراولا يلوم التراجع البدني في خسارة ليفربول الوديّة أمام موناكو

اعترف الإسباني أندوني إيراولا مدرب ليفربول بأن فريقه لم يتمكن من الحفاظ على المستوى المطلوب، حيث انتفض موناكو الفرنسي ليحقق الفوز في المباراة الودية التي أقيمت الأحد على ملعب أنفيلد بنتيجة 3 / 2.

وقال في تصريحات لموقع ليفربول: «أعتقد أنها كانت مشابهة إلى حد كبير للمباراة التي لعبناها ضد ليدز يونايتد، أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد للغاية في الشوط الأول، وخاصة في أول 30 دقيقة، لكن ربما لا نملك الآن المستوى المطلوب للعب بهذا الشكل. ثم تحسن أداؤهم بشكل ملحوظ في الشوط الثاني، كما تحسن أداؤهم في الشوط الأول، واستحقوا قلب النتيجة، نعم».

وأضاف متحدثا عن مشاركة بعض اللاعبين المخضرمين في أولى دقائقهم في فترة الإعداد للموسم، ورأيه في مستواهم: «أعتقد أنهم كانوا بمستويات متفاوتة، لكن في الغالب كانوا في حالة جيدة. أعتقد أن اللاعبين الذين خاضوا مباراتهم الأولى، أو حتى الثانية، كانوا يتمتعون بالحيوية. المشكلة الآن هي أنهم ربما لا يملكون الطاقة الكافية لـ 90 دقيقة، ويبدأون يشعرون بالتعب. سيستغرق الأمر بعض الوقت معهم، نحتاج إلى مزيد من التدريب. لكن يمكننا استخلاص الكثير من الإيجابيات، وكذلك الكثير من السلبيات من مباراة اليوم».