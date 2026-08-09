ماريسكا يثني على المصري مرموش

أشاد الإيطالي إنزو ماريسكا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي بتأثير لاعبي الأطراف بعد ختام الفريق جولته الآسيوية بفوز مثير 3 /1 على أتلتيكو مدريد الإسباني، بعد تألق الجناح أنطوان سيمينيو وصناعته هدفين للنجم المصري عمر مرموش.

وكان سيمينيو أحد أبرز لاعبي المباراة، بعدما قدم أداء لافتا وصنع هدفي مرموش، في الوقت الذي نجح فيه سيتي في قلب تأخره بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف، قبل أن يحسم ريان آيت نوري المباراة بالهدف الثالث.

وشكلت خطورة سيتي عبر الأطراف أحد أبرز ملامح جولته الآسيوية، بعدما قدم سيمينيو أربع تمريرات حاسمة خلال المباريات الثلاث التي خاضها الفريق في هونغ كونغ وكوريا الجنوبية.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن ماريسكا قوله: «بشكل عام، كانت مباراة اليوم اختبارا جيدا للغاية أمام واحد من أفضل الفرق في أوروبا. يجب الإشادة باللاعبين على الجهد الذي بذلوه. بداية من الغد تنتهي الفترة التحضيرية ويبدأ العمل الجاد والحقيقي».

وأضاف: «أعتقد أن الأجنحة يمكنهم تقديم أداء جيد، ولكن صناعة الفرص وإنهاءها هو الأمر الأهم».

وتابع: «أعتقد أن نتيجة الشوط الأول كانت غير عادلة بعض الشيء، إذ صنعنا أربع أو خمس فرص».

وأوضح: «بالطبع، أنت بحاجة إلى لاعب على الطرف يمكنه صناعة الفارق وإرباك دفاع المنافس، خاصة في المواجهات الفردية».

وأشار: «لا يمكننا صناعة هذا الكم من الفرص دون إتمام الهجمات بنجاح. نحتاج إلى أن نكون أكثر حسما أمام المرمى، فهذا أمر يتعين علينا تحسينه ، لكننا تدريجيا نصل إلى ما نريده، ومع وجود إرلينغ هالاند يمكننا أن نكون أكثر خطورة بكثير».

وأشاد المدرب الإيطالي بمرموش بعد تسجيله هدفين في شباك أتلتيكو مدريد، قائلا: «اليوم سجل عمر هدفين، وهذا بمثابة حافز ودفعة قوية، ونعم أنا سعيد بذلك».

واختتم ماريسكا حديثه قائلا: «لا يزال الطريق طويلا جدا لتطوير الأمور، ومع ذلك أستطيع أن أرى أننا نحاول تطبيق ما نتدرب عليه ونصبح أفضل في ذلك تدريجيا».