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لماذا تبلغ تكلفة «غرفة الانتخابات الخاصة» بمركز التحكيم الرياضي 143 ألف ريال؟

«الشرق الأوسط» تشرح مسارات التقاضي الثلاثة بدءاً بالتحكيم العادي والمستعجل… والجديد «فائق السرعة»

غرفة الانتخابات الخاصة تتطلب تكاليف وأتعاباً مالية أكبر من غيرها (الشرق الأوسط)
غرفة الانتخابات الخاصة تتطلب تكاليف وأتعاباً مالية أكبر من غيرها (الشرق الأوسط)
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لماذا تبلغ تكلفة «غرفة الانتخابات الخاصة» بمركز التحكيم الرياضي 143 ألف ريال؟

غرفة الانتخابات الخاصة تتطلب تكاليف وأتعاباً مالية أكبر من غيرها (الشرق الأوسط)
غرفة الانتخابات الخاصة تتطلب تكاليف وأتعاباً مالية أكبر من غيرها (الشرق الأوسط)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن ارتفاع تكاليف التقاضي أمام الغرفة الخاصة بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم يرتبط بطبيعة الإجراءات فائقة السرعة التي تعمل بها الغرفة، إذ تبلغ التكلفة الإجمالية للقضية الواحدة 143 ألف ريال، في مقابل حسم المنازعة خلال مدة زمنية قصيرة تتوافق مع البرنامج الزمني للعملية الانتخابية، وقد تصل إلى 9 أيام.

وتوزَّع تكلفة التقاضي أمام الغرفة الخاصة بواقع 20 ألف ريال رسوم تسجيل، و30 ألف ريال رسوماً إدارية، و90 ألف ريال أتعاباً لهيئة التحكيم الثلاثية، و3 آلاف ريال لأمين السر.

وكان أحمد الوادعي، الذي استُبعد من قائمة المتسابقين في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد عبّر عبر حسابه في منصة «إكس» عن تفاجُئِه بقيمة المبلغ المطلوب للتقاضي أمام الغرفة، في حين كانت القواعد الإجرائية الخاصة بغرفة التحكيم لانتخابات الاتحاد، التي أعلن عنها مركز التحكيم الرياضي السعودي في 27 يوليو (تموز) الماضي، قد حددت آلية الرسوم والتكاليف وإجراءات تقديم الطلب والنظر فيه.

وبحسب المصادر، فإن ارتفاع قيمة التقاضي أمام غرفة الانتخابات مقارنة بمسارات التحكيم الأخرى يعود بصورة أساسية إلى قِصر المدة المحددة لإنهاء النزاع، وما يترتب على ذلك من إجراءات متسارعة منذ تسجيل الطلب وحتى صدور الحكم.

ويبلغ إجمالي تكلفة التحكيم العادي 46 ألف ريال، تشمل 5 آلاف ريال رسوم تسجيل، و10 آلاف ريال رسوماً إدارية، و30 ألف ريال أتعاباً لهيئة التحكيم الثلاثية، وألف ريال لأمين السر، بينما تتراوح مدة الفصل في القضية بين 60 و90 يوماً.

أما التحكيم المستعجل فتبلغ تكلفته 92 ألف ريال، موزعة على 10 آلاف ريال رسوم تسجيل، و20 ألف ريال رسوماً إدارية، و60 ألف ريال أتعاباً لهيئة التحكيم الثلاثية، وألفي ريال لأمين السر، على أن يصدر الحكم خلال مدة تتراوح بين 20 يوماً وشهر.

وبالمقارنة، تبلغ تكلفة الغرفة الخاصة 143 ألف ريال، أي أكثر من 3 أضعاف تكلفة التحكيم العادي تقريباً، بينما تزيد على التحكيم المستعجل بمقدار 51 ألف ريال. ويتركز الفارق الأكبر في أتعاب هيئة التحكيم الثلاثية، التي تبلغ 30 ألف ريال في المسار العادي، و60 ألفاً في المستعجل، وترتفع إلى 90 ألف ريال في الغرفة الخاصة.

وكان مركز التحكيم الرياضي السعودي قد أعلن في 27 يوليو الماضي إنشاء غرفة تحكيم خاصة بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، للنظر في الطعون والتظلمات المرتبطة بالعملية الانتخابية وفق مدد إجرائية تتوافق مع البرنامج الزمني المحدد للانتخابات.

وتنص المادة الثانية عشرة من القواعد الإجرائية الخاصة بالغرفة، المتعلقة بالرسوم وتكاليف التحكيم، على أن طالب التحكيم يلتزم عند تقديم طلبه بسداد رسوم التسجيل والرسوم الإدارية كاملة وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بقواعد الغرفة.

كما تلزم المادة طالب التحكيم بسداد تكاليف التحكيم كاملة وفقاً للجدول رقم (1)، خلال مدة لا تزيد على 24 ساعة من تاريخ تبليغه بقرار تشكيل هيئة التحكيم.

وتحدد المادة الثالثة عشرة اشتراطات تقديم وقبول طلب التحكيم، إذ يقدَّم الطلب إلى الرئيس التنفيذي للمركز، في مواجهة لجنة الانتخابات بالاتحاد، خلال مدة لا تزيد على 5 أيام من تاريخ تبليغ ذوي الشأن بقرار لجنة الانتخابات، وذلك خلال فترة الطعون والتظلمات بشأن قوائم المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد، ووفق البرنامج الزمني المرفق بالقواعد.

كما منحت القواعد الرئيس التنفيذي للمركز حق إعادة أي طلب تحكيم غير مكتمل أو مقدم من غير ذي صفة، مع منح مقدم الطلب مدة لا تزيد على 24 ساعة لاستكمال طلبه، من دون أن يترتب على ذلك قطع مدة التقدم، وفي حال عدم التقيد بذلك يخطر الرئيس التنفيذي مقدم الطلب برفض تسجيل طلب التحكيم.

أما المادة الرابعة عشرة المتعلقة بالرد على طلب التحكيم، فتنص على أن الرئيس التنفيذي يخطر المحتكم ضده بطلب التحكيم، ويجب عليه الرد خلال مدة لا تزيد على 24 ساعة من تاريخ استلامه للإخطار.

وبعد استكمال هذه المرحلة، تنص المادة الخامسة عشرة على أن رئيس الغرفة يصدر قراراً بتشكيل هيئة التحكيم، مع مراعاة أحكام المواد الواردة في القواعد الإجرائية، على أن يخطر الرئيس التنفيذي أطراف المنازعة بذلك خلال مدة لا تزيد على 24 ساعة.

ويتعين على طالب التحكيم بعد ذلك سداد تكاليف التحكيم خلال مدة لا تزيد على 24 ساعة من تاريخ تبليغه بقرار تشكيل هيئة التحكيم، وبعد السداد يحيل الرئيس التنفيذي ملف المنازعة إلى هيئة التحكيم لبدء الإجراءات.

وفيما يتعلق بالمدة، تنص القواعد على أنه ما لم يقرر رئيس الغرفة مدة أقل في قراره، فعلى هيئة التحكيم إصدار حكمها خلال الفترة المحددة في البرنامج الزمني للانتخابات.

وفي حال صدور الحكم بأغلبية الآراء، يتعين على صاحب الرأي المخالف إبداء أسباب مخالفته في مذكرة خلال 3 أيام من تاريخ توقيعه على حكم التحكيم، على أن تحفظ في ملف المنازعة لدى المركز.

وتأتي غرفة الانتخابات ضمن آلية أوسع بدأ مركز التحكيم الرياضي السعودي تطبيقها بداية من الموسم الحالي، تتيح إنشاء غرف تحكيم خاصة بناءً على طلب جهات رياضية، من بينها الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، ورابطة دوري الدرجة الأولى، واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عندما تكون المنازعة مرتبطة بظرف زمني يستدعي الفصل السريع.

وتُستخدم هذه الغرف في القضايا التي لا تسمح طبيعتها بانتظار مدد التحكيم المعتادة، مثل المنازعات المرتبطة بقرب نهاية مسابقة، أو مباراة نهائية، أو مواعيد انتخابية، أو قضايا تراخيص الأندية، وتكون لها تكاليف وأتعاب وإجراءات خاصة تتناسب مع سرعة الفصل المطلوبة.

ويُعد الرائد أول نادٍ خاض تجربة التقاضي عبر غرفة خاصة مرتبطة بتراخيص الأندية، بعدما دفع 143 ألف ريال للطعن في القرار المتعلق بعدم مشاركته في ملحق دوري الدرجة الأولى، قبل أن يخسر القضية بسبب عدم حصوله على الرخصة المطلوبة.

وتوضح المقارنة بين المسارات الثلاثة أن عامل الزمن يشكل الفارق الأبرز في التكلفة؛ فالتحكيم العادي قد يمتد من 60 إلى 90 يوماً مقابل 46 ألف ريال، والمستعجل من 20 يوماً إلى شهر مقابل 92 ألف ريال، بينما صُممت الغرف الخاصة لإنهاء المنازعات شديدة الارتباط بالوقت خلال فترة قد تصل إلى 9 أيام، مقابل تكلفة إجمالية تبلغ 143 ألف ريال.

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الدرعية يستعير عبدالله الزيد من الهلال

الدرعية يتعاقد مع عبدالله الزيد قادماً من الهلال (حساب النادي)
الدرعية يتعاقد مع عبدالله الزيد قادماً من الهلال (حساب النادي)
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الدرعية يستعير عبدالله الزيد من الهلال

الدرعية يتعاقد مع عبدالله الزيد قادماً من الهلال (حساب النادي)
الدرعية يتعاقد مع عبدالله الزيد قادماً من الهلال (حساب النادي)

أعلن نادي الدرعية تعاقده مع عبدالله الزيد، لاعب الهلال، على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

وشارك الزيد في تدريبات الدرعية اليوم، بعد انضمامه إلى الفريق، استعداداً للموسم الجديد.

ويأتي انضمام الزيد إلى الدرعية ضمن تحركات النادي لتعزيز صفوفه، في ظهوره الأول ضمن منافسات دوري المحترفين.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الفهمي: رحيل محرز وكيسيه قرار فني... والأهلي سينافس على كل البطولات

ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي (حساب النادي)
ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي (حساب النادي)
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الفهمي: رحيل محرز وكيسيه قرار فني... والأهلي سينافس على كل البطولات

ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي (حساب النادي)
ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي (حساب النادي)

أكد ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، أن إدارة النادي تعمل على استكمال احتياجات الفريق الأول لكرة القدم، مشدداً على أن جميع اللاعبين الذين غادروا خلال الفترة الماضية سيتم تعويضهم، وأن النادي ماضٍ في تدعيم صفوفه وسد جميع الخانات قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

وتحدث الفهمي خلال ظهوره في برنامج «دورينا غير» عن عدد من الملفات الأهلاوية، في مقدمتها رحيل المدرب الألماني ماتياس يايسله، ومستقبل عدد من اللاعبين، إلى جانب التحضيرات للموسم الجديد، مؤكداً أن العمل داخل النادي تضاعف خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال الفهمي إن إدارة الأهلي «لا تتنفس إلا من خلال الجمهور»، موجهاً رسالة طمأنة إلى جماهير النادي، ومؤكداً أن الفريق سيكون أمام موسم مختلف، وأضاف: «اطمئنوا، الأهلي سوف يكون صاحب تاريخ كبير هذا الموسم».وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللاعبين يعيشون حالة من الانتماء تجاه النادي، مبيناً أنهم يرددون أهازيج الأهلي داخل غرفة الملابس، ويتحدثون بفخر عن البطولات التي حققوها مع الفريق، حتى في ظل امتلاك بعضهم سجلاً حافلاً بالإنجازات العالمية.وأكد الفهمي أن الأهلي سيعمل على تعويض كل لاعب غادر صفوفه، وقال: «كل لاعب رحل سوف يتم تعويضه، وماضون في سد كل الخانات»، رافضاً الكشف عن أسماء محددة في المفاوضات الجارية، ومنها ما يتعلق بإمكانية عودة فرانك كيسيه، مكتفياً بالتأكيد على وجود مفاوضات مع عدد من اللاعبين.وفيما يخص حراسة المرمى، أوضح الفهمي أن السنغالي إدوار ميندي سيواصل مشواره مع الأهلي، فيما أشار إلى أن وضع إنزو ميلوت سيُحسم قريباً.

وتطرق المتحدث الرسمي إلى دور المدير الرياضي بيدرو في ملف التعاقدات، مؤكداً أن جميع الصفقات التي أُبرمت خلال الفترة الماضية عُرضت على يايسله وحظيت بموافقته، نافياً أن يكون لبيدرو أي صلاحية للتأثير على المدرب في اختيار اللاعبين.وقال الفهمي إن رحيل الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسيه جاء «بقرار فني بحت وليس مادي»، موضحاً أن القرار كان من يايسله، وأن بيدرو لم يكن له رأي في رحيلهما.وعن رحيل يايسله، أكد الفهمي أن إدارة النادي قدمت للمدرب جميع المتطلبات التي طلبها من أجل مواصلة عمله، لكنه اختار في النهاية تقديم استقالته.

وأضاف: «بعد عودة الفريق إلى جدة، كان يايسله يسأل عن أوضاع الملعب والتدريبات، ثم تفاجأنا بتقديمه للاستقالة، ولا نريد التحدث عن الماضي».

وأوضح أن النادي تحرك سريعاً بعد رحيل المدرب، واختار جهازاً فنياً يتوافق مع النهج الفني الذي كان يسير عليه الفريق، مشيراً إلى أن خيارات التعاقد لا تزال مفتوحة لاستكمال احتياجات الفريق.وشدد الفهمي على أن الأهلي يدخل الموسم الجديد بطموحات كبيرة، وقال: «أي بطولة سيلعب فيها الفريق فهو مؤهل لحصادها»، مؤكداً أن الإدارة تعمل على استقرار المجموعة، وأن كل لاعب يحتاج إليه النادي سيستمر مع الفريق.

وفيما يتعلق بالمدافع علي مجرشي، طالب الفهمي باحترام خصوصية اللاعب، موضحاً أنه يمر بظروف خاصة، وقال: «نتمنى من الجميع البعد عن الحديث عما يمر به اللاعب لخصوصية اللاعب»كما وجه رسالة إلى جماهير الأهلي، مؤكداً أن الفريق يعيش حالة من التماسك، وأن اللاعبين يتطلعون إلى العودة للعب أمام جماهيرهم، وقال: «العمل المقدم من بيدرو مضاعف، وأوجه رسالة للجماهير بأن الفريق متماسك، واللاعبون مشتاقون لجمهور النادي ويرددون الأهازيج داخل النادي شوقاً للجماهير».

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الرياضة رياضة سعودية

أبها يعيد تشكيل قائمته قبل العودة إلى الدوري السعودي

أبها يعيد بناء صفوفه بصفقات جديدة ورحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين (نادي أبها)
أبها يعيد بناء صفوفه بصفقات جديدة ورحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين (نادي أبها)
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أبها يعيد تشكيل قائمته قبل العودة إلى الدوري السعودي

أبها يعيد بناء صفوفه بصفقات جديدة ورحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين (نادي أبها)
أبها يعيد بناء صفوفه بصفقات جديدة ورحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين (نادي أبها)

واصل فريق أبها استعداداته للموسم الرياضي الجديد، بعد صيف شهد تغييرات واسعة في قائمته، شملت إبرام عدد من الصفقات المحلية والأجنبية، إلى جانب رحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين، في خطوة تهدف من خلالها إدارة النادي إلى بناء فريق قادر على الظهور بصورة مختلفة مع عودته إلى منافسات الدوري السعودي.

وخاض أبها خلال برنامجه الإعدادي في سلوفينيا عددًا من المباريات الودية للوقوف على جاهزية اللاعبين والوقوف على خيارات الجهاز الفني، كان مواجهة الشارقة الإماراتي أولى المباريات الودية التي انتهت بفوز الأخير 2-1، وسجل هدف أبها الوحيد المدافع السنغالي عبدو ديالو.وتعادل الفريق دون أهداف أمام ريزا سبور التركي، فيما خاض مواجهة ودية مغلقة أمام العلا، ضمن برنامج التحضير للموسم الجديد.وشهدت تحركات أبها في سوق الانتقالات الصيفية استقطاب أسماء جديدة في مختلف المراكز، إذ تعاقد النادي مع المدافع السنغالي عبدو ديالو، والفرنسيين دونوفان ليون، ولورنس روزييه، وأليمامي غوري، إلى جانب صانع الألعاب الفرنسي نبيل فقير.كما عزز الفريق صفوفه بعدد من اللاعبين السعوديين، بالتعاقد مع محمد الدوسري، وصفوان الجهني، وماجد دوران، وفيصل الصبياني، ومحمد الزيد، إضافة إلى الحارس مصطفى ملائكة.

أبها يتعاقد مع لاعب الوسط محمد الزيد قادماً من الهلال (نادي أبها)

واتجه النادي كذلك إلى خيار الإعارة في تدعيم قائمته، باستعارة عبد الكريم دارسي، وكشيم القحطاني، في الوقت الذي حافظ فيه على بعض عناصره من خلال تجديد عقود ناصر الدعجاني ومحمد حمسل وجوريان غاري.

ويبرز التعاقد مع نبيل فقير وعبدود ديالو ودونوفان ليون ضمن أبرز تحركات أبها، في ظل الرغبة في رفع جودة الفريق وإضافة عناصر تمتلك خبرة على المستويين المحلي والدولي.وفي الجهة المقابلة، شهدت قائمة أبها خروج عدد كبير من اللاعبين، إذ ضمت قائمة المغادرين عبد الله الجدعاني، ومعتز أكجة، ومحمد العوفي، وفهد الجيزاني، وسويلم المنهالي، ومناف أبويابس، ووليد عسيري، وسليمان بيلو، وحمود الشمري.كما غادر الفريق كل من ألفونسو تايرا، ولويز مورالها، وجاي ديمبلي، وحامد هوساوي، وحسن السليس، وداؤود الطارف، في تغييرات تعكس حجم إعادة البناء التي تشهدها القائمة.وتضع هذه التحولات الجهاز الفني أمام مهمة تحقيق الانسجام بين العناصر الجديدة واللاعبين المستمرين، خصوصًا أن الفريق يدخل الموسم بقائمة مختلفة إلى حد كبير عن الموسم الماضي.

وتسعى إدارة النادي إلى أن تكون التحركات الصيفية نقطة انطلاق لمشروع جديد، خصوصًا بعد عودة أبها إلى دوري روشن، حيث ستكون المنافسة أكثر صعوبة وتتطلب قائمة تملك العمق والجودة والخبرة الكافية للتعامل مع متطلبات الموسم.

النادي يعيد تشكيل صفوفه استعداداً لعودته إلى الدوري السعودي (نادي أبها)

ومع اقتراب صافرة البداية، تبدو مهمة أبها مزدوجة: استكمال بناء الفريق من جهة، والوصول إلى أعلى درجات الانسجام والجاهزية في وقت قصير من جهة أخرى، على أمل أن تمنح الصفقات الجديدة الفريق إضافة فنية حقيقية تساعده على تحقيق أهدافه في الموسم المقبل.ويستهل أبها مشواره في الدوري السعودي بمواجهة الحزم يوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، في اختبار مبكر للفريق بعد التغييرات الكبيرة التي طرأت على قائمته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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