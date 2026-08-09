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شؤون إقليمية

فانس: لا نثق بإيران وسنتحقق من أفعالها

قال إن المحادثات تركز على الملاحة وإزالة الألغام

فانس يتحدث خلال اجتماع مائدة مستديرة في مبنى آيزنهاور التنفيذي التابع للبيت الأبيض بواشنطن الأربعاء (أ.ب)
فانس يتحدث خلال اجتماع مائدة مستديرة في مبنى آيزنهاور التنفيذي التابع للبيت الأبيض بواشنطن الأربعاء (أ.ب)
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فانس: لا نثق بإيران وسنتحقق من أفعالها

فانس يتحدث خلال اجتماع مائدة مستديرة في مبنى آيزنهاور التنفيذي التابع للبيت الأبيض بواشنطن الأربعاء (أ.ب)
فانس يتحدث خلال اجتماع مائدة مستديرة في مبنى آيزنهاور التنفيذي التابع للبيت الأبيض بواشنطن الأربعاء (أ.ب)

قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، إن واشنطن لن تثق بتعهدات طهران بشأن مضيق هرمز، وستتحقق من أفعالها، كاشفاً أن الإيرانيين أبلغوا الإدارة الأميركية بأنهم لا يعتزمون فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق.

وأضاف فانس، في مقابلة مع «فوكس نيوز» بثت السبت: «نحن لا نثق، بل نتحقق. لا ننظر إلى أقوال الناس، وإنما إلى أفعالهم».

وجاءت تصريحاته رداً على سؤال عن النتيجة التي تعدها واشنطن مقبولة في مضيق هرمز، حيث تسببت الحرب في تعطيل حركة الملاحة وإمدادات الطاقة.

وأعلن فانس أن الولايات المتحدة أحرزت «بعض التقدم» في مفاوضاتها مع إيران خلال الأيام القليلة الماضية، لكنه أشار إلى أن طهران لم تقدم بعد كل ما تطلبه إدارة الرئيس دونالد ترمب.

وقال: «السؤال هو ما إذا كانوا قادرين، وما إذا كان نظامهم قادراً، على تقديم ما يلزم لكي نكون راضين ونشعر بأننا حصلنا على ما نحتاج إليه من هذه المفاوضات تحديداً. لم يُحسم ذلك بعد، لكنني أعتقد أننا أحرزنا بعض التقدم خلال الأيام القليلة الماضية».

ورأى فانس أن الإيرانيين «يتكبدون خسائر فادحة» ويريدون انتهاء عملية «الغضب الملحمي»، من دون أن يجزم بقدرة النظام الإيراني على تلبية المطالب الأميركية.

ولم يقدم فانس تفاصيل عن التغييرات التي تطلبها واشنطن، لكنه هدد بمواصلة الضغط على طهران إذا رفضت الاستجابة.

وقال: «إذا لم يفعلوا، فلا بأس بذلك أيضاً. سنواصل ممارسة ما نستطيع من ضغوط، والعمل على إخراج أكبر كمية ممكنة من النفط والغاز من الشرق الأوسط، حتى يستفيد الأميركيون من انخفاض أسعار الوقود والطاقة. هذا هو التوازن الدقيق».

وأضاف: «إذا عدنا إلى ما فعلناه، فقد دمرنا برنامجهم النووي وقدراتهم العسكرية التقليدية، وقلصنا جذرياً ما يمكن تسميته قدراتهم العسكرية غير المتماثلة. ونسعى الآن إلى معرفة ما إذا كانوا مستعدين لإجراء التغييرات طويلة الأمد اللازمة لإقامة علاقة أفضل مع الولايات المتحدة».

وأشار إلى أن الإدارة الأميركية تتفاوض مع طهران وتسعى إلى زيادة كميات النفط والغاز المارة عبر مضيق هرمز إلى أقصى حد ممكن، موضحاً أن هذا الملف يتصدر أولويات واشنطن حالياً.

وقال فانس: «نتوقع خروج الكميات نفسها من النفط والغاز من الخليج التي كانت تخرج قبل بدء الصراع. وهذا ما أبلغَنا الإيرانيون بأنهم سيفعلونه».

وأشار إلى أن مسؤولين داخل النظام الإيراني يتحدثون عن فرض رسوم على السفن، لكنه أضاف: «أبلغَنا الإيرانيون بأنه ليست لديهم خطط لفرض رسوم على العبور عبر مضيق هرمز. لكننا، مجدداً، سنرى الأفعال التي تحدث على أرض الواقع».

الملاحة وإزالة الألغام

أوضح نائب الرئيس أن المحادثات التي جرت خلال الأسبوع الماضي بين إيران وسلطنة عُمان، ركزت على ضمان الحركة الآمنة للسفن عبر المضيق.

وتابع: «المشكلة أن الإيرانيين زرعوا عدداً كبيراً من الألغام في بداية الحرب. ولذلك نعمل الآن على وضع نظام لحركة الملاحة يتيح للسفن العبور بأمان، ويشمل ذلك بالطبع إزالة الألغام».

وأضاف أن الولايات المتحدة تريد من طهران «التزاماً بعدم إطلاق النار على السفن التجارية».

ووضع نائب الرئيس المفاوضات ضمن مرحلة مفتوحة لم تُحسم نتائجها بعد، مستخدماً تعبير «منتصف اللعبة» لوصف مسار المواجهة مع إيران.

وأضاف: «أحاول تذكير الناس بأننا في منتصف اللعبة. هذا الأمر لم ينتهِ، ومن الواضح أننا تجاوزنا بدايته. نحن في منتصف اللعبة ونستخدم مجموعة واسعة من الأدوات، دبلوماسية واقتصادية وعسكرية، لضمان تحقيق أفضل نتيجة للشعب الأميركي».

وأعرب عن ثقته بقدرة الإدارة على الوصول إلى النتيجة التي تسعى إليها، مستدركاً: «لكننا لا نزال إلى حد ما في منتصف اللعبة».

وتأتي تصريحات فانس بينما تعلن إيران أن مفاوضاتها مع عُمان بشأن ترتيبات الملاحة عبر مضيق هرمز تقترب من اتفاق، مع تمسك طهران بشروط إضافية لإعادة فتح الممر المائي بالكامل.

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غسان شربل (الرياض)
شؤون إقليمية

إردوغان لـ «الشرق الأوسط»: «اتفاقية مكة» تعزّز البعد الردعي

Erdoğan- cut out
Erdoğan- cut out
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إردوغان لـ «الشرق الأوسط»: «اتفاقية مكة» تعزّز البعد الردعي

Erdoğan- cut out
Erdoğan- cut out

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن علاقات بلاده مع المملكة العربية السعودية هي «علاقة استراتيجية»، كاشفاً أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات من شأنها «الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستويات أعلى بكثير».

وقال إن مضيق هرمز يشكّل أحد الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي و«تتمثل أمنيتنا وتوقعاتنا في أن ينتهي التوتر الراهن في أقرب وقت ممكن، وأن يعود مضيق هرمز ليؤدي دوره في خدمة التجارة الدولية بصورة آمنة ومستقرة ومن دون انقطاع».

وكان إردوغان يرد على أسئلة مكتوبة وجَّهتها له «الشرق الأوسط» عقب توقيعه «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» مع ولي العهد رئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في مكة المكرمة، الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس التركي إن «من الخطأ اختزال (اتفاقية مكة للدفاع المشترك) في اعتبارها مجرد انعكاس ظرفي» للتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، موضحاً أنه «لا ينبغي النظر إلى الأمر بالاقتصار على البعد العسكري؛ ذلك أن الهدف الأساسي من هذه الاتفاقية هو تعزيز بعدها الردعي، وتحصين الوازع الأمني لدى الأطراف من خلال تقوية روح التضامن فيما بينها، وحماية الاستقرار الإقليمي»، مشدداً على أنها «لا تستهدف أي دولة» بل هي «مفتوحة أمام جميع الدول الشقيقة الراغبة في الانضمام إليها».

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أولى السعودية تركيا باكستان
شؤون إقليمية

شروط إيران تعقّد مساعي السلام الباكستانية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يستقبل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران اليوم (الخارجية الإيرانية)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يستقبل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران اليوم (الخارجية الإيرانية)
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شروط إيران تعقّد مساعي السلام الباكستانية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يستقبل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران اليوم (الخارجية الإيرانية)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يستقبل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران اليوم (الخارجية الإيرانية)

عقّدت شروط إيران مساعي السلام الباكستانية، أمس، وسط حراك دبلوماسي لكسر الجمود بين واشنطن وطهران، رغم خلاف التعويضات وشروط إعادة فتح مضيق هرمز.

وأعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، أن المضيق لن يُفتح ما لم تنه الولايات المتحدة الحرب، وتغيّر سلوكها، وتفرج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وتوقف القتال في لبنان وغزة، مشدداً على أن الاتفاق الملاحي مع عُمان منفصل عن قرار فتحه.

وأجرى وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي مباحثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزيري الخارجية عباس عراقجي والنفط محسن باك نجاد، تناولت الوساطة والعلاقات الثنائية والتعاون التجاري والطاقة.

وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف لـ«بلومبرغ» إن واشنطن وطهران تقتربان من «نوع من الترتيب» للسلام أو اتفاق، معتبراً أن اتفاقاً يقود إلى سلام دائم سيصب في مصلحة المنطقة.

هذه التطورات أتت في وقت اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإيرانيين بأنهم «مفاوضون مخادعون للغاية»، ولوّح بالتريث أو ضربهم «بقوة شديدة جداً»، معلناً أن البحرية الأميركية تسيطر بالكامل على المضيق، و«طهّرته» من الألغام.

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ترمب: خياراتنا إما تنهار إيران اقتصادياً وإما «ضربها بشدة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يجيب عن أسئلة من الصحافيين حول إيران منتصف يوليو الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يجيب عن أسئلة من الصحافيين حول إيران منتصف يوليو الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
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ترمب: خياراتنا إما تنهار إيران اقتصادياً وإما «ضربها بشدة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يجيب عن أسئلة من الصحافيين حول إيران منتصف يوليو الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يجيب عن أسئلة من الصحافيين حول إيران منتصف يوليو الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإيرانيين بأنهم «مفاوضون مخادعون للغاية»، ولوّح بالتريث وترك طهران تنهار اقتصادياً أو ضربها «بقوة شديدة جداً»، فيما تحدثت باكستان وقطر عن تقدم في مساعي السلام ومحادثات مضيق هرمز.

وقال ترمب، في مقابلة هاتفية مع شبكة «ريل أميركا فويس» نُشرت في وقت متأخر الاثنين: «أنا أتفاوض، نوعاً ما... إنهم مفاوضون مخادعون للغاية»، حسبما أوردت وكالة «رويترز».

ومنذ اندلاع الحرب أواخر فبراير (شباط)، تراوحت مواقف ترمب بين التهديد بتصعيد العمليات العسكرية والإعلان أن اتفاقاً للسلام بات وشيكاً.

وأعلنت باكستان، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى «نوع ما من الاتفاق»، بينما أفادت قطر بأن المحادثات بشأن إدارة مضيق هرمز بلغت مرحلة متقدمة، رغم تقارير عن هجومين جديدين استهدفا سفينتين في المنطقة.

وعرض ترمب إحدى الاستراتيجيات المحتملة تجاه إيران بقوله: «أواصل ما أفعله الآن: التريث ومتابعة مدى سوء أوضاعهم».

وأضاف، في إشارة إلى الأصول الإيرانية المجمدة: «من الناحية الاقتصادية، هم في وضع كارثي. لا يمكنهم اقتراض المال. نحن نسيطر على أموالهم؛ على ما كان بحوزتهم، وهو مبلغ كبير. كانت لديهم أموال طائلة، ونحن نسيطر عليها بالكامل. أنا من يدير شؤونهم المصرفية».

وأردف أن الخيار الآخر يتمثل في «ضربهم بقوة، بقوة شديدة».

وقلّل ترمب أيضاً من شأن المخاوف من نقص الذخائر، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة «تصنعها بجنون»، وحمّل سلفه جو بايدن مسؤولية انخفاض المخزون.

وكانت وكالة «رويترز» قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن الجيش الأميركي استهلك جزءاً كبيراً من مخزونه من الصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة خلال الحرب، مما أثار مخاوف بشأن جاهزيته لخوض صراعات مستقبلية.

وقال ترمب: «لا توجد مشكلة لدينا فيما يتعلق بالذخيرة... لكن السبب في انخفاض مستوياتها، رغم أننا نصنعها بجنون، هو أنه (بايدن) قدم إلى أوكرانيا ذخيرة بقيمة 300 مليار دولار».

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