الأهلي يجدد عقد إيبانيز حتى 2030

أعلن النادي الأهلي تجديد عقد مدافعه البرازيلي روجر إيبانيز، ليستمر في صفوف الفريق حتى عام 2030، في خطوة تعكس تمسك النادي بأحد أبرز عناصر الخط الخلفي، وتقديراً للدور الذي لعبه المدافع البرازيلي خلال الفترة الماضية.
ومنذ انضمامه إلى الأهلي، نجح إيبانيز في فرض نفسه لاعباً أساسياً في منظومة الفريق الدفاعية، بفضل مستوياته الفنية وثباته وأدائه القوي، ليصبح إحدى الركائز التي يعتمد عليها الفريق في الاستحقاقات المحلية والقارية.
وأسهم المدافع البرازيلي خلال مسيرته مع الأهلي في تحقيق عدد من الإنجازات، من أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب كأس السوبر السعودي، ليواصل حضوره مع الفريق ضمن مشروعه للمنافسة على مختلف البطولات خلال السنوات المقبلة.
يأتي تمديد عقد إيبانيز حتى 2030 ليؤكد رغبة الأهلي في الحفاظ على استقرار قائمته، خصوصاً في الخط الخلفي، مع استمرار التحضيرات للموسم الجديد والطموحات المتزايدة للفريق على المستويين المحلي والقاري.