جدولة الدوري السعودي: الهلال والأهلي يفتتحان قمم الموسم… وديربي الرياض في الجولة الـ17

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين جدول مباريات الدوري السعودي لموسم 2026 - 2027، الذي ينطلق في 13 أغسطس (آب)، ويُختَتم في 29 مايو (أيار) 2027، ويتضمَّن 306 مباريات، موزَّعة على 34 جولة.

وكشفت الرابطة عن مواعيد الجولات الـ6 الأولى، مع إصدار الجدول كله، إذ يُدشن النصر، حامل لقب النسخة الأخيرة، رحلته بلقاء الفتح، أما الهلال فسيكون على موعد مع الفيصلي، ويلاقي الأهلي نظيره الدرعية، أما الاتحاد فسيكون على موعد مع الخلود، ويلاقي القادسية نظيره الشباب.

ووفقاً للجدول، فإنَّ الجولة الثالثة ستشهد أولى المباريات القوية والتي تجمع الهلال بنظيره الأهلي، بينما سيكون كلاسيكو الاتحاد والنصر حاضراً في الجولة الخامسة، أما قمة الهلال والاتحاد فستكون حاضرةً في الجولة الثامنة، على أن يعقبها بجولة لقاء الأهلي والنصر.

الرابطة أكدت أن إعداد الجدول جاء في ضوء دراسة عوامل عدة (الدوري السعودي)

وستكون الجماهير الرياضية على موعد مُرتقب في الجولة الـ15 مع ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، أما قمة العاصمة بين النصر والهلال فستكون في الجولة الـ17.

وستشهد الجولة الثانية أول حضور للأندية الكبيرة بالمنطقة الشرقية، حيث يواجه الاتحاد نظيره القادسية، بينما سيحضر النصر في الجولة الثالثة لملاقاة الاتفاق، ويلتقي الهلال في الجولة الرابعة الخليج، ويواجه الأهلي في الجولة السادسة فريق القادسية.

وبعد أن كشفت الرابطة عن مواعيد الجولات الـ6 الأولى، سيشهد الخميس، 13 أغسطس، 3 مباريات إذ يواجه الحزم أبها، بينما يلتقي الشباب القادسية، ويلاقي الدرعية الأهلي، أما يوم الجمعة فسيشهد لقاء نيوم والفيحاء، والاتفاق مع الرياض، والهلال أمام الفيصلي، وفي يوم السبت، تُختَتم الجولة الأولى بمواجهة التعاون مع الخليج، والاتحاد مع الخلود، والنصر أمام الفتح.

وبحسب الرابطة، يأتي إعلان الجدول بعد أن عقدت الرابطة ورشة عمل مع جميع الأندية لاستعراض آلية الجدولة والروزنامة الرياضية للموسم، كما أتاحت لجميع الأندية فرصة تقديم طلباتها المتعلقة بتسلسل المباريات وجدولة المواعيد، قبل استكمال بناء الجدول واعتماده.

وكشفت الرابطة، عن أنَّه جرى إعداد الجدول في ظلِّ روزنامة تشهد كثافةً استثنائيةً في الالتزامات الدولية والقارية والمحلية، حيث تشارك 8 أندية سعودية خلال الموسم المقبل في 4 بطولات خارجية، إلى جانب توقفات الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومشاركات المنتخب السعودي، واستضافة كأس آسيا 2027.

وأشارت إلى أنَّه في ضوء تداخل هذه الالتزامات، يتوفَّر 102 يوم فقط لجدولة مباريات دوري روشن السعودي، البالغة 306 مباريات ضمن 34 جولة.

يعود الركض لملاعب الدوري السعودي عبر منافسات الجولة الأولى (الدوري السعودي)

ووفقاً لما أوضحته الرابطة، فإنَّ الجدول بُني وفق 10 معايير رئيسية تهدف إلى تحقيق التوازن وانتظام المنافسة، من أبرزها عدم خوض أي نادٍ أكثر من مباراتين متتاليتين على أرضه أو خارجها، وأن يخوض كل نادٍ خلال أول جولتين وآخر جولتين من الموسم مباراةً على أرضه وأخرى خارجها، وألا تقل فترة الراحة بين مباراتين متتاليتين للنادي الواحد عن يومين، بصرف النظر عن المسابقة التي يشارك فيها.

وكشفت الرابطة عن أنَّه تمَّ تضمين تصنيف للأندية إلى 4 مستويات، بهدف تحقيق التوازن في تسلسل المباريات، والحد من تكدس المواجهات الصعبة خلال فترات زمنية متقاربة، بحيث لا يواجه أي نادٍ أندية المستوى «أ» في جولتين متتاليتين.

وجاء تصنيف الأندية على النحو التالي: المستوى الأول يضم أندية النصر، والهلال، والأهلي، والقادسية، والاتحاد.

أما المستوى الثاني، فيضم كلاً من التعاون، والاتفاق، والفتح، والخليج، والشباب. وجاء في المستوى الثالث نيوم، والحزم، والفيحاء، والخلود. وجاء أخيراً في المستوى الرابع الرياض، وأبها، والفيصلي والدرعية.

وكشفت الرابطة عن أنَّ التصنيف استند إلى الأداء الرياضي للأندية وفق آلية تقييم تحتسب نتائج 3 مواسم، مع تطبيق أوزان زمنية ثابتة تمنح وزناً أكبر للموسم الأحدث، بما يوفر أساساً أكثر توازناً لتوزيع الأندية على المستويات المستخدمة في بناء تسلسل المباريات.

وأشارت إلى أنَّ تمثيل متطلبات تشغيل الملاعب وتوفرها في ظلِّ الالتزامات المرتبطة بالاستضافات الإقليمية والقارية والدولية كان أحد العوامل المؤثرة في تحديد تسلسل المباريات وأماكن إقامتها.

وأكدت الرابطة أنَّ إعداد الجدول جاء في ضوء دراسة هذه العوامل مجتمعة، وبما يحقِّق أفضل توازن ممكن بين انتظام المسابقة وعدالتها التنافسية، ومشاركات الأندية المختلفة، والمتطلبات التشغيلية المرتبطة بالملاعب، وتجربة الجماهير.