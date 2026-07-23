عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

«الشباب» يوقّع مع عوض الناشري عامين مقبلين... وخيار متاح للتمديد

عوض الناشري (نادي الاتحاد)
عوض الناشري (نادي الاتحاد)
TT
TT

«الشباب» يوقّع مع عوض الناشري عامين مقبلين... وخيار متاح للتمديد

عوض الناشري (نادي الاتحاد)
عوض الناشري (نادي الاتحاد)

أعلن نادي الشباب توقيع عقد احترافي مع لاعب الوسط السعودي عوض الناشري لمدة عامين، مع أفضلية التمديد لعام إضافي، وفق ما أعلنه النادي عبر حساباته الرسمية. ويبلغ الناشري 24 عاماً، ويشغل مركز خط الوسط، لينضم إلى صفوف «الشباب»، بعد تجربةٍ امتدت عدة مواسم مع «الاتحاد»، الذي تدرّج في فئاته السنية قبل أن يفرض نفسه ضِمن خيارات الفريق الأول في مختلف المسابقات.

وخاض الناشري بقميص «الاتحاد» 83 مباراة في مختلف البطولات، كان آخِرها الموسم الماضي الذي شارك خلاله في 21 مباراة، بواقع 865 دقيقة.

يأتي التعاقد مع الناشري ضِمن تحركات «الشباب»، خلال فترة الانتقالات الصيفية التي شهدت عدداً من التعاقدات والاستعدادات الفنية، بالتزامن مع معسكر الفريق الإعدادي المُقام حالياً في النمسا، استعداداً للموسم الرياضي الجديد.

مواضيع
رياضة رياضة سعودية كرة القدم الدوري السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

العائلة المالكة البريطانية تحضر حفل افتتاح «الكومنولث»

رياضة عالمية الملك تشارلز يتحدث للملكة كاميلا خلال حفل الافتتاح (د.ب.أ)

العائلة المالكة البريطانية تحضر حفل افتتاح «الكومنولث»

دخل الملك تشارلز والملكة كاميلا إلى دورة ألعاب الكومنولث في غلاسكو بشكل مهيب، حيث خرجا من مركبة «تارديس» في بداية حفل الافتتاح.

«الشرق الأوسط» (غلاسكو (اسكوتلندا))
صحتك وجد الباحثون أن النساء اللواتي مارسن تمارين المقاومة لمدة ساعتين أو أكثر أسبوعياً انخفض لديهن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 20 في المائة مقارنة بمن لم يمارسنها (بيكسلز)
صحتك

ساعتان من تمارين القوة أسبوعياً... هل تخفّضان خطر النوبة القلبية لدى النساء؟

أظهرت دراسة حديثة أن ممارسة تمارين القوة لمدة لا تقل عن ساعتين أسبوعياً قد تقلّل خطر الإصابة بالنوبة القلبية لدى النساء.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
رياضة عالمية كريستوس تزوليس (رويترز)
رياضة عالمية

آرسنال يعلن ضم تزوليس مقابل 34 مليون إسترليني

أعلن آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الخميس، التعاقد مع المهاجم اليوناني كريستوس تزوليس قادماً من كلوب بروغ البلجيكي بعقد طويل الأمد.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة سعودية عبد الله رديف (حسابه في إكس)
رياضة سعودية

الدرعية يدخل على خط الأهلي للفوز بخدمات «رديف»

كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» عن أن مستقبل المهاجم عبد الله رديف لا يزال مفتوحاً على أكثر من خيار، في ظل عدم توقيع العقود الرسمية مع أي نادٍ حتى الآن.

أحمد الجدي (الرياض)
رياضة عالمية جيف بيزوس (رويترز)
رياضة عالمية

بيزوس يثير التساؤلات حول مستقبل مُلاك «ليفربول»... وإيراولا يتمسك بسوبوسلاي

أعاد اسم الملياردير الأميركي جيف بيزوس إشعال التكهنات حول مستقبل ملكية نادي ليفربول، بعدما كشفت تقارير بريطانية عن تواصله مع تحالف استثماري يدرس شراء حصة أقلية.

شوق الغامدي (الرياض)