«الشباب» يوقّع مع عوض الناشري عامين مقبلين... وخيار متاح للتمديد

أعلن نادي الشباب توقيع عقد احترافي مع لاعب الوسط السعودي عوض الناشري لمدة عامين، مع أفضلية التمديد لعام إضافي، وفق ما أعلنه النادي عبر حساباته الرسمية. ويبلغ الناشري 24 عاماً، ويشغل مركز خط الوسط، لينضم إلى صفوف «الشباب»، بعد تجربةٍ امتدت عدة مواسم مع «الاتحاد»، الذي تدرّج في فئاته السنية قبل أن يفرض نفسه ضِمن خيارات الفريق الأول في مختلف المسابقات.

وخاض الناشري بقميص «الاتحاد» 83 مباراة في مختلف البطولات، كان آخِرها الموسم الماضي الذي شارك خلاله في 21 مباراة، بواقع 865 دقيقة.

يأتي التعاقد مع الناشري ضِمن تحركات «الشباب»، خلال فترة الانتقالات الصيفية التي شهدت عدداً من التعاقدات والاستعدادات الفنية، بالتزامن مع معسكر الفريق الإعدادي المُقام حالياً في النمسا، استعداداً للموسم الرياضي الجديد.