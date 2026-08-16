كريستيانو رونالدو: هذا الموسم قد يكون «الأخير»

أثار كريستيانو رونالدو قائد النصر المنافس في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين التكهنات حول خطط اعتزاله، بعدما قال إن العام المقبل سيكون على الأرجح الأخير في مسيرته الكروية.

ويعد قائد البرتغال (41 عاماً) أحد أكثر اللاعبين تتويجاً بالألقاب في التاريخ؛ إذ فاز بألقاب كبرى مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس والنصر، منذ ظهوره الأول مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي في عام 2002.

ولم يتمكن رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، من إضافة لقب كأس العالم إلى قائمة إنجازاته، بعد خروج البرتغال من البطولة هذا العام، مما أدى إلى غياب أكبر جائزة في هذه الرياضة عن خزانة ألقابه.

وقال رونالدو لمجلة «فوغ» الأميركية المتخصصة في أسلوب الحياة في مقابلة نشرت الأحد: «ربما يكون هذا موسمي الأخير في كرة القدم، وأريد أن أترك إرثاً مذهلاً». وسجل المهاجم 976 هدفاً مع مشواره مع الأندية ومنتخب بلاده خلال مسيرة امتدت أكثر من عقدين من الزمن.

وأضاف: «لدي الكثير من الأمور التي تشغلني، لدرجة أنه من الصعب أن أذكر شيئاً واحداً فقط. لأن كرة القدم قد تترك فراغاً كبيراً، يجب أن أملأ وقتي بطرق مختلفة، وليس بطريقة واحدة».

وتابع: «سأستمتع أكثر، وأسافر أكثر، وأشاهد وألعب رياضة البادل التي أحبها حقاً، وأستمر في الاستمتاع بما حققته، وما حققناه جميعاً؛ لأنه في النهاية مرت 25 سنة مليئة بالتضحيات».

وسيواصل رونالدو اللعب مع النصر في الدوري السعودي هذا الموسم، وهو يقترب من تحقيق إنجاز الوصول إلى 1000 هدف في مسيرته.