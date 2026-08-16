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الرياضة رياضة سعودية

كريستيانو رونالدو: هذا الموسم قد يكون «الأخير»

كريستيانو رونالدو قائد النصر بمدرجات «الأول بارك» السبت (أ.ف.ب)
كريستيانو رونالدو قائد النصر بمدرجات «الأول بارك» السبت (أ.ف.ب)
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كريستيانو رونالدو: هذا الموسم قد يكون «الأخير»

كريستيانو رونالدو قائد النصر بمدرجات «الأول بارك» السبت (أ.ف.ب)
كريستيانو رونالدو قائد النصر بمدرجات «الأول بارك» السبت (أ.ف.ب)

أثار كريستيانو رونالدو قائد النصر المنافس في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين التكهنات حول خطط اعتزاله، بعدما قال إن العام المقبل سيكون على الأرجح الأخير في مسيرته الكروية.

ويعد قائد البرتغال (41 عاماً) أحد أكثر اللاعبين تتويجاً بالألقاب في التاريخ؛ إذ فاز بألقاب كبرى مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس والنصر، منذ ظهوره الأول مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي في عام 2002.

ولم يتمكن رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، من إضافة لقب كأس العالم إلى قائمة إنجازاته، بعد خروج البرتغال من البطولة هذا العام، مما أدى إلى غياب أكبر جائزة في هذه الرياضة عن خزانة ألقابه.

وقال رونالدو لمجلة «فوغ» الأميركية المتخصصة في أسلوب الحياة في مقابلة نشرت الأحد: «ربما يكون هذا موسمي الأخير في كرة القدم، وأريد أن أترك إرثاً مذهلاً». وسجل المهاجم 976 هدفاً مع مشواره مع الأندية ومنتخب بلاده خلال مسيرة امتدت أكثر من عقدين من الزمن.

وأضاف: «لدي الكثير من الأمور التي تشغلني، لدرجة أنه من الصعب أن أذكر شيئاً واحداً فقط. لأن كرة القدم قد تترك فراغاً كبيراً، يجب أن أملأ وقتي بطرق مختلفة، وليس بطريقة واحدة».

وتابع: «سأستمتع أكثر، وأسافر أكثر، وأشاهد وألعب رياضة البادل التي أحبها حقاً، وأستمر في الاستمتاع بما حققته، وما حققناه جميعاً؛ لأنه في النهاية مرت 25 سنة مليئة بالتضحيات».

وسيواصل رونالدو اللعب مع النصر في الدوري السعودي هذا الموسم، وهو يقترب من تحقيق إنجاز الوصول إلى 1000 هدف في مسيرته.

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رياضة كرة القدم نادي النصر كريستيانو رونالدو الدوري السعودي السعودية

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الرياضة رياضة سعودية

مدرب الحزم: أبها استنزف طاقتنا... وتأهلنا مستحق

جلال قادري خلال المواجهة (موقع نادي الحزم)
جلال قادري خلال المواجهة (موقع نادي الحزم)
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مدرب الحزم: أبها استنزف طاقتنا... وتأهلنا مستحق

جلال قادري خلال المواجهة (موقع نادي الحزم)
جلال قادري خلال المواجهة (موقع نادي الحزم)

أكد التونسي جلال قادري، مدرب الحزم، أن تأهل فريقه إلى دور الـ16 من بطولة كأس الملك كان مستحقاً، مشيراً إلى أن مباريات الكؤوس لا تخضع لأي اعتبارات فنية، وأن فريقه كان قادراً على حسم المواجهة أمام البكيرية في وقت مبكر.

وقال قادري خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «التأهل مستحق، كنا نعلم أن مباريات الكؤوس لا تخضع لأي اعتبارات. قدمنا مباراة جيدة، وكان بإمكاننا حسم المباراة بشكل مبكر، لكن الأهم أننا حققنا الانتصار والتأهل للدور التالي».

وأوضح مدرب الحزم أن ضغط المباريات أثّر في جاهزية الفريق، خصوصاً بعد خوض مواجهة قوية أمام أبها قبل يومين، مؤكداً أن الفريق لا يزال في مرحلة بناء، ولم يصل إلى كامل جاهزيته الفنية والبدنية.

وأضاف: «قبل يومين كنا في أبها وخضنا مباراة قوية استنزفت طاقة الفريق، كما أنه لا يزال غير مكتمل، ورغم أننا لسنا في أفضل حالاتنا، فإننا نجحنا اليوم في تحقيق الفوز بفضل ذهنية اللاعبين وإصرارهم».

بدوره، أكد البرتغالي رودولفو مانويل، مدرب البكيرية، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الحزم، رغم الخسارة والخروج من البطولة، مشيراً إلى أن الفوارق لم تكن كبيرة، وأن تفاصيل صغيرة حسمت نتيجة المواجهة.

وعن احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة، كشف مانويل عن رغبته في تعزيز صفوف البكيرية بعدد من العناصر، موضحاً: «نحتاج إلى تدعيم بلاعبين أجانب في خط الدفاع وخط الوسط، وكذلك نحتاج إلى مهاجم محلي».

وختم رودولفو مانويل حديثه بالتأكيد على أن تركيز البكيرية سينتقل إلى منافسات «دوري يلو»، مشيراً إلى أن الفريق يمتلك أسبوعاً كاملاً للاستعداد، والعمل على معالجة الملاحظات التي ظهرت خلال مواجهة الحزم.

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رياضة سعودية السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«كأس السوبر الفرنسية»: سعود عبد الحميد أساسياً مع لانس... وأكليوش يقود سان جيرمان

النجم السعودي سعود عبد الحميد لاعب لانس (رويترز)
النجم السعودي سعود عبد الحميد لاعب لانس (رويترز)
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«كأس السوبر الفرنسية»: سعود عبد الحميد أساسياً مع لانس... وأكليوش يقود سان جيرمان

النجم السعودي سعود عبد الحميد لاعب لانس (رويترز)
النجم السعودي سعود عبد الحميد لاعب لانس (رويترز)

سيكون النجم السعودي سعود عبد الحميد حاضراً في التشكيلة الأساسية لفريقه الفرنسي لانس، بطل كأس فرنسا، في مواجهة كأس السوبر الفرنسية التي تنطلق مساء الأحد على ملعب «بولار دولولي» بمدينة لانس، ضد باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي.

ويخوض سعود (27 عاماً) موسمه الثاني مع لانس، علماً بأنه شارك في 4 من مباريات فريقه الوديّة قبل انطلاق الموسم، ضد كل من شارلروا البلجيكي، وكريستال بالاس الإنجليزي، وفياريال الإسباني، وسندرلاند الإنجليزي.

وسيبدأ مدرب لانس، الألماني دينيس توبمولر، بالوافدين الجدد؛ البولندي مايك نافروكي (القادم من هانوفر الألماني)، والفرنسي ميشال كويسانس (القادم من هيرتا برلين الألماني)، والجزائري ياسين تيتراوي (القادم من شارلروا البلجيكي)، والمهاجم الكرواتي فرنكو إيفانوفيتش (القادم من بنفيكا البرتغالي).

وعلى الجانب الآخر، يبدأ الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس، باثنين من الصفقات الجديدة؛ هما الدولي الفرنسي لوكاس ديني القادم من أستون فيلا، والجناح الشاب ماغنيوس أكليوش القادم من موناكو، في حين يجلس نجوم الفريق عثمان ديمبيلي وماركينيوس ونونو مينديز على مقاعد البدلاء.

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الرياضة رياضة سعودية

«أزمة دفاع» تعجّل مساعي الاتحاديين لحسم صفقة الهليل

ناصر الهليل هدف اتحادي رئيسي في الفترة الحالية (موقع نادي النجمة)
ناصر الهليل هدف اتحادي رئيسي في الفترة الحالية (موقع نادي النجمة)
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«أزمة دفاع» تعجّل مساعي الاتحاديين لحسم صفقة الهليل

ناصر الهليل هدف اتحادي رئيسي في الفترة الحالية (موقع نادي النجمة)
ناصر الهليل هدف اتحادي رئيسي في الفترة الحالية (موقع نادي النجمة)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن نادي الاتحاد ما زال متمسكاً بحسم صفقة المدافع ناصر الهليل من نادي النجمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويواجه الاتحاد مشاكل على الصعيد الدفاعي عقب إصابة لاعبه أحمد شراحيلي، بالإضافة إلى تعرض دانيلو بيريرا للطرد في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين أمام الخلود.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن إدارة النجمة أبدت استعدادها للتفاوض مع الاتحاد بشأن شراء المدة المتبقية من عقد الهليل البالغ من العمر 26 عاماً، حال كان العرض المالي مناسباً.

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