«لا ليغا»: إسبانيول يقسو على ليفانتي بثلاثية

بدأ فريق إسبانيول موسمه بقوة بالفوز 3 - صفر على ضيفه ليفانتي ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم، الأحد.
تقدم الفريق الكاتالوني بهدفين في الشوط الأول للاعبه روبرتو فيرنانديز في الدقيقتين 5 و40.
وفي الشوط الثاني أضاف تايريس دولان الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 80.
ويرفع هذا الفوز من معنويات إسبانيول قبل استضافة ريال مدريد يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية، بينما سيخوض ليفانتي مواجهة جديدة خارج أرضه أمام أوساسونا يوم الاثنين.
وفي وقت سابق اليوم الأحد، تعادل فياريال بصعوبة بالغة مع مضيفه راسينغ سانتاندير الصاعد مجدداً للدوري الممتاز بنتيجة 2 - 2.
وفي الجولة نفسها، سيلعب ديبورتيفو لاكورونيا ضد إلتشي الاثنين، وأتلتيكو مدريد ضد ملقا يوم الأربعاء.