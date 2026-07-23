عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

النصر يخسر ودية الـ60 دقيقة أمام رديف بنفيكا

جانب من مواجهة النصر الودية في معسكره الإعدادي المقام حالياً بالبرتغال (نادي النصر)
جانب من مواجهة النصر الودية في معسكره الإعدادي المقام حالياً بالبرتغال (نادي النصر)
TT
TT

النصر يخسر ودية الـ60 دقيقة أمام رديف بنفيكا

جانب من مواجهة النصر الودية في معسكره الإعدادي المقام حالياً بالبرتغال (نادي النصر)
جانب من مواجهة النصر الودية في معسكره الإعدادي المقام حالياً بالبرتغال (نادي النصر)

خسر فريق النصر السعودي، مساء أمس (الأربعاء)، وديته الأولى في معسكره التحضيري المقام بالبرتغال أمام نظيره بنفيكا (ب) البرتغالي بهدفين مقابل هدف، رغم تقدمه المبكر، في مباراة أُقيمت على الملعب رقم (1) بمجمع «بنفيكا كامبوس» في العاصمة لشبونة، ضمن البرنامج التحضيري الذي يخوضه «العالمي» استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2026 - 2027، وفي أول اختبار ميداني لمدربه الجديد الأسترالي بوستيكوغلو.

وتقدّم النصر مبكراً عن طريق لاعبه عبد الملك الجابر، الذي سجّل الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، قبل أن يعدّل بنفيكا الكفة ثم يقلب النتيجة لصالحه، لينتهي اللقاء بفوز الفريق البرتغالي.

وجرت المواجهة بصيغة مختصرة امتدت لـ60 دقيقة، وهو ما أتاح للجهاز الفني إشراك عدد أكبر من اللاعبين، انسجاماً مع أهداف المرحلة التحضيرية.

ودخل النصر المباراة بتشكيلة ضمّت الحارس بينتو، وفي خط الدفاع ماجد قشيش ومحمد سيماكان ونادر الشراري وسعد الناصر، بينما تألفت خطوط الوسط والهجوم من علي الحسن وعبد الملك الجابر وأنجيلو وويسلي وكومان ومحمد مران. وفي الشوط الثاني، أشرك الجهاز الفني عدداً من اللاعبين لمنحهم فرصة الاحتكاك، وهم سالم النجدي وراكان الغامدي وعبد الرحمن سفياني وفارس سالم وهارون كمارا.

وعقب صفارة النهاية مباشرة، أوضح المركز الإعلامي لنادي النصر أن المدير الفني بوستيكوغلو أجرى حصة تدريبية إضافية للاعبين.

وتأتي هذه المواجهة، التي مثّلت أول مواجهة معروفة بين الفريقين، في إطار برنامج مكثف يخوض خلاله النصر أربع مباريات ودية خلال معسكره في لشبونة، على أن يواجه بعدها النادي الإسباني ميريدا يوم 28 يوليو (تموز) الحالي، قبل أن يختتم مبارياته الودية أمام إستريلا دا أمادورا وألميريا الإسبانيين مطلع أغسطس (آب) المقبل.

ويخوض النصر مرحلته التحضيرية الحالية بقيادة بوستيكوغلو، الذي تولى تدريب الفريق مطلع الشهر الحالي خلفاً للجهاز الفني السابق الذي كان يقوده البرتغالي خورخي خيسوس، ويسعى من خلال هذه المباريات الودية إلى اختبار خياراته التكتيكية وتقييم جاهزية اللاعبين بدنياً وفنياً، تمهيداً لدخول المنافسات الرسمية في الموسم الجديد.

مواضيع
نادي النصر رياضة سعودية الدوري السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مارتينيز يلتحق بمعسكر النصر في البرتغال

رياضة سعودية لاعبو النصر خلال التدريبات الجماعية (موقع النادي)

مارتينيز يلتحق بمعسكر النصر في البرتغال

وصل الإسباني مارتينيز إلى معسكر النصر المقام في البرتغال، بعد الانتهاء من برنامجه العلاجي في الرياض.

أحمد الجدي (الرياض )
رياضة سعودية من مباراة النصر الودية امام بنفيكا (موقع النادي)
رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: تأشيرة« شنغن» خلف تأخر الثلاثي عن معسكر النصر

وصل لاعبو النصر سامي النجعي وعواد أمان وسعد حقوي إلى معسكر الفريق المقام في البرتغال.

أحمد الجدي (الرياض )
رياضة سعودية بدر الرزيزاء (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

«الشرق الأوسط» تكشف عن قائمة الرزيزاء... ومشعبي «نائباً»

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن القائمة الكاملة التي سيدخل بها بدر الرزيزاء سباق انتخابات رئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
رياضة سعودية بوستيكوغلو يريد منح اللاعبين فرصة أكبر لتقديم ما لديهم (موقع النادي)
رياضة سعودية

النصر يؤجل قائمة «الراحلين»... والأندية تترقب

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الأسترالي بوستيكوغلو، مدرب فريق النصر، قرر تأجيل اختيار أسماء اللاعبين الذين سيغادرون الفريق.

أحمد الجدي (الرياض )
رياضة سعودية بوستيكوغلو مدرب النصر لدى وصوله مطار لشبونة برفقة البعثة النصراوية (موقع النادي)
رياضة سعودية

بعثة النصر في لشبونة... و5 وديات تنتظر الفريق

وصلت بعثة نادي النصر إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك لإقامة معسكر خارجي ضمن برنامجه الإعدادي للموسم الكروي الجديد.

إبراهيم الشليل (الرياض )