النصر يخسر ودية الـ60 دقيقة أمام رديف بنفيكا

خسر فريق النصر السعودي، مساء أمس (الأربعاء)، وديته الأولى في معسكره التحضيري المقام بالبرتغال أمام نظيره بنفيكا (ب) البرتغالي بهدفين مقابل هدف، رغم تقدمه المبكر، في مباراة أُقيمت على الملعب رقم (1) بمجمع «بنفيكا كامبوس» في العاصمة لشبونة، ضمن البرنامج التحضيري الذي يخوضه «العالمي» استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2026 - 2027، وفي أول اختبار ميداني لمدربه الجديد الأسترالي بوستيكوغلو.

وتقدّم النصر مبكراً عن طريق لاعبه عبد الملك الجابر، الذي سجّل الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، قبل أن يعدّل بنفيكا الكفة ثم يقلب النتيجة لصالحه، لينتهي اللقاء بفوز الفريق البرتغالي.

وجرت المواجهة بصيغة مختصرة امتدت لـ60 دقيقة، وهو ما أتاح للجهاز الفني إشراك عدد أكبر من اللاعبين، انسجاماً مع أهداف المرحلة التحضيرية.

ودخل النصر المباراة بتشكيلة ضمّت الحارس بينتو، وفي خط الدفاع ماجد قشيش ومحمد سيماكان ونادر الشراري وسعد الناصر، بينما تألفت خطوط الوسط والهجوم من علي الحسن وعبد الملك الجابر وأنجيلو وويسلي وكومان ومحمد مران. وفي الشوط الثاني، أشرك الجهاز الفني عدداً من اللاعبين لمنحهم فرصة الاحتكاك، وهم سالم النجدي وراكان الغامدي وعبد الرحمن سفياني وفارس سالم وهارون كمارا.

وعقب صفارة النهاية مباشرة، أوضح المركز الإعلامي لنادي النصر أن المدير الفني بوستيكوغلو أجرى حصة تدريبية إضافية للاعبين.

وتأتي هذه المواجهة، التي مثّلت أول مواجهة معروفة بين الفريقين، في إطار برنامج مكثف يخوض خلاله النصر أربع مباريات ودية خلال معسكره في لشبونة، على أن يواجه بعدها النادي الإسباني ميريدا يوم 28 يوليو (تموز) الحالي، قبل أن يختتم مبارياته الودية أمام إستريلا دا أمادورا وألميريا الإسبانيين مطلع أغسطس (آب) المقبل.

ويخوض النصر مرحلته التحضيرية الحالية بقيادة بوستيكوغلو، الذي تولى تدريب الفريق مطلع الشهر الحالي خلفاً للجهاز الفني السابق الذي كان يقوده البرتغالي خورخي خيسوس، ويسعى من خلال هذه المباريات الودية إلى اختبار خياراته التكتيكية وتقييم جاهزية اللاعبين بدنياً وفنياً، تمهيداً لدخول المنافسات الرسمية في الموسم الجديد.