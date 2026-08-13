القادسية في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع الهولندي تيجاني رايندرز لاعب سيتي

دخل نادي القادسية في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع الهولندي تيجاني رايندرز، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة «The Athletic»، تتواصل المفاوضات بين القادسية ومانشستر سيتي، وكذلك بين النادي السعودي واللاعب، وسط آمال بإمكانية إتمام الصفقة خلال الأيام المقبلة، رغم تركيز القادسية على مباراته الافتتاحية للموسم، الخميس.

وانضم الدولي الهولندي إلى مانشستر سيتي قبل عام واحد فقط، إلا أن مستقبله بات موضع تكهنات عقب تعاقد النادي الإنجليزي مع إليوت أندرسون، قادماً من نوتنغهام فورست، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبدي نوتنغهام فورست بدوره اهتماماً جدياً بالتعاقد مع رايندرز، البالغ من العمر 28 عاماً، والذي انتقل إلى مانشستر سيتي قادماً من ميلان الإيطالي في يونيو (حزيران) 2025 مقابل 46.5 مليون جنيه إسترليني، ووقع حينها عقداً يمتد حتى عام 2030.

وجاء انتقال رايندرز إلى مانشستر سيتي بعدما اختير أفضل لاعب وسط في الدوري الإيطالي، عقب موسم سجل خلاله 15 هدفاً في جميع المسابقات، وبدأ أساسياً في 63 من أصل 64 مباراة خاضها مع ميلان.

وخاض الهولندي 47 مباراة في موسمه الأول مع مانشستر سيتي، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع هدفين، إلا أنه بدأ أساسياً في نصف مباريات الفريق بالدوري الإنجليزي فقط، في ظل تفضيل المدرب السابق بيب غوارديولا الاعتماد على رودري وبرناردو سيلفا وريان شرقي خلال النصف الثاني من الموسم.

وفي الوقت نفسه، لا يزال مستقبل رودري مع مانشستر سيتي دون حسم، في ظل مساعي برشلونة للتعاقد معه، بينما غادر برناردو سيلفا النادي في صفقة انتقال حر وانضم إلى ريال مدريد عقب انتهاء عقده.

ويبدي مانشستر سيتي اهتماماً بالتعاقد مع الأرجنتيني إنزو فرنانديز، لاعب وسط تشيلسي، في ظل معرفة مدربه الجديد إنزو ماريسكا باللاعب من فترة عمله في «ستامفورد بريدج».

ومنح تشيلسي مانشستر سيتي مهلة حتى الخامسة مساء الجمعة لتقديم عرض لضم فرنانديز، وإلا فإن النادي اللندني سيصر على بقاء الدولي الأرجنتيني ضمن صفوفه.