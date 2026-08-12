سوليناس: لا أؤمن بعُقدة الهلال... وسنخوض المواجهة بكل ثقة

أكد الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الهلال في الجولة الأولى من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن فريقه استعد جيداً للمباراة، وأنه سيدخلها بثقة بحثاً عن تقديم مستوى إيجابي.

وقال سوليناس خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «الهلال فريق صعب، ويُعد من أفضل الأندية الآسيوية، كما يملك لاعبين على مستوى عالٍ من الجودة، لكننا استعددنا للمباراة بصورة جيدة، واللاعبون قدموا عملاً مميزاً خلال التدريبات، وسنخوض اللقاء بكل ثقة».

وأشاد المدرب الإيطالي بعمل إدارة الفيصلي خلال الفترة الماضية، مضيفاً: «نشكر الإدارة على جهودها في تأمين احتياجات الفريق خلال فترة قياسية، وما قامت به يُعد عملاً نموذجياً يُحسب لها».

وتابع: «نأمل أن نقدم مباراة جميلة تليق بسمعة الدوري السعودي، الذي أصبح يحتل مكانة متقدمة بين دوريات العالم».

وعن عدم نجاح الفيصلي تاريخياً في تحقيق الفوز على الهلال، شدد سوليناس على أنه لا ينظر إلى نتائج المواجهات السابقة، قائلاً: «لدينا معلومات كافية عن الهلال واستعددنا للمباراة جيداً. هناك اختلاف في الأهداف؛ الهلال ينافس على لقب الدوري، بينما نسعى نحن إلى التقدم نحو مناطق الوسط».

واختتم: «الهلال فريق صعب، لكنني لا أؤمن بعُقدة التاريخ، والنتيجة تبقى في علم الغيب. أعد جماهير الفيصلي بأن نقدم المستوى المأمول».