أول تحرك ضد الاستبعاد من الانتخابات... خالد الغامدي يطعن أمام «التحكيم الرياضي»

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن خالد الغامدي تقدم رسمياً إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي بطعن ضد قرار لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، القاضي باستبعاد قائمته من سباق انتخابات مجلس إدارة الاتحاد بسبب عدم استيفائه لمتطلبات المادة «33/2/د».

وبحسب المصادر، فإن الغامدي المرشح ليكون رئيساً لقائمته التي تضم 12 عضواً استبعد بسبب عدم تجاوزه اختبار اللغة الإنجليزية، حيث كان التقييم ضعيفاً جداً من قبل الشركة البريطانية المعنية بالمقابلات الشخصية.

وبحسب المصادر، فإن الحالة الآن تذهب لاستكمال الغامدي سداد الرسوم الخاصة بإجراءات الطعن البالغة 143 ألف ريال، في انتظار إعلان مركز التحكيم الرياضي السعودي عن بدء النظر في القضية وفق الإجراءات المعتمدة.

ويأتي تحرك الغامدي ضمن مرحلة الطعون والتظلمات في البرنامج الزمني للانتخابات، إذ بدأ مركز التحكيم الرياضي السعودي استقبال الطعون على القوائم الأحد الماضي، على أن تنتهي مهلة تقديمها الخميس، فيما تبدأ فترة الفصل فيها السبت المقبل وتستمر حتى الأحد 23 أغسطس (آب) الحالي، على أن تعلن نتائج الفصل في الطعون الاثنين 24 أغسطس.

وكانت قائمة بدر الرزيزاء قد تجاوزت المرحلة الأولية من السباق الانتخابي.

ومن المقرر إعلان القوائم النهائية للمرشحين في 26 أغسطس، قبل إجراء الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي لكرة القدم في 30 أغسطس.