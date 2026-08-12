الدرعية يدشن زي الموسم الجديد

دشّن نادي الدرعية أطقم الفريق للموسم الرياضي الجديد، قبل انطلاق مشاركته الأولى في دوري المحترفين السعودي، مستلهماً تصاميمها من الهوية التاريخية والثقافية للدرعية.
وجاء الطقم الأساسي باللون الأبيض، مستوحى تصميمه من أبواب الدرعية ومكانتها في تاريخها، مع تفاصيل باللونين الأخضر والذهبي، فيما حمل القميص نقوشاً تعكس الهوية البصرية للنادي.
أما الطقم الاحتياطي فجاء باللون الأخضر، واستُلهم تصميمه من عناقيد زيت «أبونا» و«بنيت كرم أهلنا»، في إشارة إلى الموروث الزراعي والثقافي للدرعية.
ويستهل الدرعية موسمه بمواجهة الأهلي، الخميس، عند الساعة التاسعة مساءً، في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.