تشافي هيرنانديز مدرباً جديداً لهولندا خلفاً لكومان

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، الأربعاء، تعيين الإسباني تشافي هيرنانديز مديراً فنياً جديداً للمنتخب الأول، خلفاً لرونالد كومان، منهياً بذلك رحلة البحث عن مدرب جديد، التي استمرت لأكثر من شهر ونصف شهر.

ويخوض تشافي، البالغ من العمر 46 عاماً، تجربة جديدة في مسيرته التدريبية، والأولى له على مستوى المنتخبات، بعدما سبق له قيادة السد القطري وبرشلونة الإسباني.

وبدأ نجم برشلونة السابق مسيرته التدريبية مع السد عام 2019، قبل أن يعود إلى النادي الكتالوني في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 لتولي قيادة الفريق خلفاً لكومان.

وقاد تشافي برشلونة إلى التتويج بلقب الدوري الإسباني موسم 2022 - 2023، قبل رحيله عن منصبه عام 2024، ليخلفه الألماني هانزي فليك.

ومن المنتظر أن يسجل تشافي ظهوره الأول على رأس الجهاز الفني للمنتخب الهولندي في 24 سبتمبر (أيلول) المقبل، عندما يستضيف ألمانيا على ملعب «يوهان كرويف أرينا» ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

كما يتضمن برنامج المنتخب الهولندي مواجهات أمام صربيا واليونان خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.