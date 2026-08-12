كيروش يقرر إيقاف التفاوض مع الاتحاد الغاني لكرة القدم

قرر المدرب البرتغالي كارلوس كيروش إيقاف المفاوضات الجارية مع الاتحاد الغاني لكرة القدم.

ذكرت شبكة «سكاي سبورتس»، نقلاً عن تقارير إعلامية غانية، أن كيروش لم يحصل على المقابل المادي للعمل الذي قام به في بطولة كأس العالم الأخيرة.

ووقَّع مدرب ريال مدريد الأسبق على عقد قصير الأجل لتدريب المنتخب الغاني، هذا الصيف.

وتعادل المنتخب الغاني مع نظيره الإنجليزي سلباً في دور المجموعات قبل أن يخرج أمام كولومبيا في دور الـ32 من البطولة.

ويرغب الاتحاد الغاني في أن يوقِّع كيروش على عقد جديد لتدريب المنتخب الأول.