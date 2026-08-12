ديباي يُهاجم كورينثيانز بعد التراجع عن تجديد عقده

اتهم اللاعب ممفيس ديباي، فريق كورينثيانز البرازيلي لكرة القدم، بـ«السلوك غير المقبول» وخرق اتفاق بين الطرفين، بعدما قرر النادي البرازيلي عدم تجديد عقده.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن اللاعب السابق لفريقي مانشستر يونايتد وبرشلونة، انضم لكورينثيانز بعقد يمتد لعامين في 2024، ولكن انتهى عقده حالياً، بعدما قال إن النادي سحب اتفاق تمديد كان قد جرى في السابق.

وكتب ديباي على وسائل التواصل الاجتماعي: «جرى الاتفاق بشكل واضح على تجديد العقد من جانب رئيس النادي، وكذلك الإدارات الرياضية والقانونية والمالية. لكن بعض الأشخاص قرروا مع ذلك الإخلال بهذا الاتفاق».

وأضاف: «لم أكن أريد هذا الوضع وحافظت دائماً على احترامي للنادي طوال هذه العملية، لكنني الآن مضطر إلى الرد بقوة من أجل الحفاظ على حقوقي ومصالحي».

وأكد: «في الأيام المقبلة سأتحدث علناً، لكن كونوا على ثقة بأنني لن أترك هذا السلوك غير المقبول يمر دون محاسبة».

وسجل ديباي 20 هدفاً في 79 مباراة شارك فيها مع كورينثيانز، وساعد الفريق في الفوز بكأس البرازيل في 2025 وكأس السوبر البرازيلي هذا العام.

ويحتل كورينثيانز حالياً المركز السابع بالدوري البرازيلي، وذكر أن قرار عدم التمديد لديباي (32 عاماً) كان بسبب أمور مالية.

وقال النادي في بيان: «أصبح من الواضح أن تحمل التزام جديد بهذا الحجم لن يكون متوافقاً مع التوازن المالي الذي نحتاج إلى الحفاظ عليه لضمان استدامة المؤسسة».

وأضاف البيان ندرك أن هذا كان قراراً صعباً، لكنه كان بلا شك ضرورياً من أجل مستقبل كورينثيانز».

وقال كورينثيانز إن رئيس النادي أوسمار ستابيلي سيعقد مؤتمراً صحافياً خلال الأيام المقبلة للحديث عن القرار.