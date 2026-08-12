«دورة تورنتو»: ريباكينا تفوز على أوساكا وتصعد إلى نصف النهائي

تأهلت الكازاخية يلينا ريباكينا إلى الدور قبل النهائي ببطولة كندا المفتوحة للتنس للسيدات، بعدما قلبت تأخرها أمام اليابانية نعومي أوساكا إلى فوز 4-6 و7-6 و6-4 في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت غرينتش).

أوساكا (د.ب.أ)

وقالت ريباكينا عن فوزها على أوساكا، خلال مقابلة داخل الملعب، نشرها الموقع الإلكتروني للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات: «كنت أحاول القتال فقط. أول شوط في المباراة كان صعباً للغاية؛ لأنه كلفني المجموعة كلها، وفي الثاني كنت أحاول فقط البقاء قريبة من النتيجة، حتى لو كنت أخسر. ونعم مجرد قتال، وأنا سعيدة للغاية لأنني فزت بهذه المباراة».

يلينا ريباكينا (أ.ب)

وضربت ريباكينا، المصنفة الثانية على العالم، موعداً في الدور قبل النهائي مع الأميركية كوكو غوف، التي صعدت لما قبل النهائي بعدما انسحبت منافِستها السويسرية بليندا بنشيتش من مباراة دور الثمانية بسبب إصابة في الفخذ.

وتشهد مباراة الدور قبل النهائي الأخيرة مواجهة قوية بين البولندية إيغا شفيونتيك، والأوكرانية يلينا سفيتولينا، بعد فوزهما على ديانا شنايدر وإيكاترينا ألكسندروفا على الترتيب.