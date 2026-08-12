الأهلي يبدأ موسم بوسيتش بتحضيرات «مدرب آخر»

يدخل الأهلي موسمه الجديد أمام مفارقة فنية لافتة، بعدما أنهى الجزء الأكبر من تحضيراته وخاض معسكرين خارجيين في النمسا والبرتغال وسلسلة من المباريات الودية، قبل أن يتولى الهولندي مارينو بوسيتش قيادة الفريق عقب نهاية المعسكر الخارجي، ليبدأ مهمته الرسمية أمام الدرعية بفترة قصيرة نسبياً للعمل مع اللاعبين وفرض أفكاره الفنية.

ويستهل الأهلي مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة الدرعية، الخميس، في أول ظهور رسمي للفريق تحت قيادة بوسيتش، وسط ترقب لخيارات المدرب الهولندي وقدرته على التعامل مع مجموعة لم يشرف على الجزء الأكبر من فترة إعدادها.

وكان الأهلي قد بدأ برنامجه الإعدادي في 3 يوليو (تموز) بمعسكر في النمسا استمر حتى 16 من الشهر ذاته، وركز خلاله الجهاز الفني على رفع المعدل اللياقي وتطوير الجوانب التكتيكية، إلى جانب منح اللاعبين فرصة الدخول تدريجياً في أجواء المباريات.

وخلال المرحلة الأولى، خسر الأهلي أمام هولشتاين كيل الألماني 1-4، قبل أن يحقق فوزاً عريضاً على سالفيلدين النمساوي بنتيجة 8-0.

وفي 16 يوليو، انتقلت بعثة الأهلي إلى البرتغال لاستكمال المرحلة الثانية من المعسكر حتى 28 يوليو، وتركز العمل خلالها على الجوانب الفنية والتكتيكية ورفع درجة الانسجام بين اللاعبين، خصوصاً مع انضمام عدد من العناصر الجديدة.

وخلال معسكر البرتغال، تعادل الأهلي مع فولهام الإنجليزي 1-1، وخسر أمام بورتيمونينسي البرتغالي بهدفين دون رد، كما خسر أمام فيتوريا غيماريش 1-3، وسجل ماتيوس هدف الأهلي. وتعادل الفريق كذلك مع ريو آفي البرتغالي 2-2، وسجل فراس البريكان وماتيوس غونسالفيس هدفي الفريق.

وعقب العودة إلى السعودية، خاض الأهلي مباراته الودية الأخيرة أمام الاتفاق في جدة، وانتهت بخسارته 1-3، فيما سجل فراس البريكان هدف الأهلي، ليغلق الفريق بذلك ملف مبارياته التحضيرية وينتقل إلى مرحلة المنافسات الرسمية.

وعلى مستوى تدعيم الصفوف، أبرم الأهلي عدداً من التعاقدات المحلية، بضم مشعل المطيري قادماً من أبها، ونايف مسعود من الفتح، إلى جانب عبد الله رديف في صفقة انتقال حر، بهدف تعزيز الخيارات المحلية أمام الجهاز الفني.

مدرب الأهلي السابق ماتياس يايسله (رويترز)

كما دعم الأهلي قائمته بعدد من العناصر الأجنبية، أبرزها لاعب الوسط البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو القادم من سبورتينغ لشبونة، إضافة إلى الأرميني إدوارد سبيرتسيان، في إطار مساعي النادي لرفع جودة الخيارات الفنية في خطي الوسط والهجوم. وفي الجانب الدفاعي، جدد الأهلي عقد البرازيلي روجر إيبانيز حتى عام 2030.

وتضع هذه المعطيات بوسيتش أمام اختبار مبكر، إذ تسلم فريقاً قطع الجزء الأكبر من رحلة الإعداد قبل وصوله، فيما لم يحصل على فترة طويلة للعمل مع اللاعبين قبل انطلاق المباريات الرسمية. ومن هنا، ستكون مواجهة الدرعية فرصة أولى للكشف عن ملامح أفكاره ومدى قدرته على فرض شخصيته الفنية والاستفادة من العناصر الجديدة.

كما تترقب جماهير الأهلي التشكيلة التي سيعتمد عليها المدرب الهولندي، وحجم حضور الصفقات الجديدة في حساباته، في ظل اختلاف طبيعة المباريات الرسمية عن المواجهات الودية التي خاضها الفريق خلال معسكري النمسا والبرتغال.

وبعد فترة إعداد امتدت لعدة أسابيع، ونتائج متفاوتة في المباريات الودية، وصفقات جديدة دخلت على القائمة، ينتقل الأهلي إلى الاختبار الحقيقي أمام الدرعية، في مباراة تمثل في الوقت ذاته البداية الرسمية لمرحلة بوسيتش، الذي سيكون مطالباً بوضع بصمته سريعاً على فريق لم يكن حاضراً خلال الجزء الأكبر من تحضيراته للموسم الجديد.