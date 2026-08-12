الفيصلي يعزز صفوفه بضم أيمن فلاته معاراً من الأهلي

حسم نادي الفيصلي تعاقده مع أيمن فلاته، لاعب النادي الأهلي، على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

وشارك فلاته في تدريبات الفيصلي، اليوم، بعد انضمامه إلى الفريق، استعداداً للموسم الجديد.

ويأتي انضمام فلاته إلى العنابي ضمن تحركات النادي لتعزيز صفوفه، في ظهوره الأول بعد عودته من جديد ضمن منافسات دوري المحترفين، وتعزيز احتياجات الفريق من حيث التعاقدات المحلية والأجنبية التي نجح النادي من خلالها في جلب بعض العناصر المحلية والأجنبية، وهناك تحركات في الأيام المقبلة لحسم صفقتين محلية وأجنبية.

يذكر أن أيمن فلاته بدأ في النادي الأهلي ووصل للفريق الأول في عام 2023، وأعير إلى نادي ضمك في عام 2024. وحالياً يلعب لنادي الفيصلي في تجربته الأولى مع النادي، وربما يعتمد عليه مدرب الفريق الإيطالي جيوفاني أساسياً مع الفريق أمام الهلال أو على دكة البدلاء أمام في أول جولات الفريق في الدوري هذا الموسم.