عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
13:26 دقيقه
العالم الولايات المتحدة​

من أسرة متواضعة وزوجها يكبرها بـ32 عاماً... قصة كارولين ليفيت خارج البيت الأبيض

كارولين ليفيت وزوجها نيكولاس ريتشيو في نادي مار-أ-لاغو ببالم بيتش بفلوريدا (أ.ب)
كارولين ليفيت وزوجها نيكولاس ريتشيو في نادي مار-أ-لاغو ببالم بيتش بفلوريدا (أ.ب)
TT
TT

من أسرة متواضعة وزوجها يكبرها بـ32 عاماً... قصة كارولين ليفيت خارج البيت الأبيض

كارولين ليفيت وزوجها نيكولاس ريتشيو في نادي مار-أ-لاغو ببالم بيتش بفلوريدا (أ.ب)
كارولين ليفيت وزوجها نيكولاس ريتشيو في نادي مار-أ-لاغو ببالم بيتش بفلوريدا (أ.ب)

بعيداً عن منصة البيت الأبيض والمؤتمرات الصحافية التي جعلتها من أكثر الوجوه السياسية حضوراً في فريق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تكشف حياة كارولين ليفيت الخاصة قصة مختلفة تماماً.

وبعد إعلان كارولين ليفيت مغادرة منصبها متحدثةً باسم البيت الأبيض، مرجعةً السبب إلى رغبتها في أن تكون حاضرةً بصورة أكبر في حياة طفليها الصغيرين، عادت حياتها الخاصة إلى دائرة الاهتمام، خصوصاً علاقتها بزوجها نيكولاس ريتشيو، وحياتهما مع طفليهما؛ نيكو وفيڤيانا.

تشير كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أحد الصحافيين (أ.ب)

نشأتها في أسرة متواضعة

نشأت كارولين ليفيت في بلدة أتكينسون بولاية نيوهامبشير، في أسرة وصفتها بأنَّها «من الطبقة العاملة». كان والداها يديران محلاً لبيع المثلجات، بينما كان والدها يمتلك وكالةً لبيع الشاحنات المستعمَلة، وفق ما ذكر «بيزنس إنسايدر».

وقالت ليفيت في مناسبات سابقة إنَّ والديها غرسا فيها منذ طفولتها قيم العمل الجاد والمثابرة، وهي قيم رافقتها لاحقاً خلال دراستها وبدايات حياتها المهنية.

وكانت ليفيت أيضاً أول فرد في أسرتها المباشرة يحصل على شهادة جامعية، وفق ما نقل الموقع.

كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض تراقب الرئيس دونالد ترمب (أ.ب)

منحة رياضية خلال سنوات الجامعة

والتحقت ليفيت عام 2015 بكلية سانت أنسلم، وحصلت على منحة دراسية للعب الكرة اللينة، وهو ما ساعدها على تمويل تعليمها الجامعي.

ودرست الاتصالات والعلوم السياسية، قبل أن تتخرج عام 2019. وخلال سنوات الجامعة، بدأت تهتم بالعمل السياسي والإعلامي، وهو اهتمام تحوَّل تدريجياً إلى مسار مهني وضعها لاحقاً في قلب السياسة الأميركية.

وتكشف هذه المرحلة جانباً مهماً من حياتها قبل الزواج، إذ لم تأتِ، وفق المعلومات المتاحة، من خلفية عائلية ثرية، بل بدأت بناء مسارها التعليمي والمهني في سنٍّ مبكرة.

زواج من رجل أعمال

ووفق تقرير لمجلة «بيبول»، فإنَّ نيكولاس ريتشيو، زوج ليفيت، هو رجل أعمال ومُطوِّر عقاري من نيوهامبشير، بعيد نسبياً عن الأضواء السياسية التي تحيط بزوجته.

وتشير التقارير إلى أنَّ ريتشيو مرَّ بظروف مالية صعبة في شبابه، بل عاش فترةً من التَّشرُّد عندما كان مراهقاً، قبل أن يبدأ في بناء مسيرته في قطاع العقارات.

وبعد أن التحق بجامعة بليموث ستيت، عمل في وظائف مختلفة لتأمين معيشته وتعليمه، قبل أن يتجه إلى العقارات في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وبمرور السنوات، بدأ شراء عقارات متدهورة وترميمها، لا سيما في منطقة هامبتون بيتش، ليبني محفظةً عقاريةً كبيرةً في نيوهامبشير ومناطق أخرى.

وتُقدِّر بعض التقارير ثروته بنحو 6 ملايين دولار، إلا أن هذه الأرقام تبقى تقديرات صحافية وليست إفصاحاً مالياً رسمياً شاملاً.

كيف التقت كارولين ليفيت زوجها؟

تعود بداية قصة ليفيت وريتشيو إلى عام 2022، عندما كانت تخوض حملتها للتَّرشُّح للكونغرس عن ولاية نيوهامبشير.

وقالت ليفيت خلال مقابلة مع ميغين كيلي إنهما التقيا في مناسبة أقامها صديق مشترك في مطعم يملكه ريتشيو في نيوهامبشير، وفق مجلة «بيبول».

وفي البداية، كانت العلاقة بينهما مجرد صداقة ومعرفة، قبل أن تتطوَّر لاحقاً إلى علاقة عاطفية.

وقالت ليفيت عن قصة حبهما إنَّها «قصة حب غير تقليدية»، لكنها أكدت أنَّ ريتشيو كان داعماً لها بصورة كبيرة منذ دخوله حياتها.

فارق عمر 32 عاماً

وأحد أكثر جوانب العلاقة التي أثارت اهتمام الجمهور هو فارق العُمر بين الزوجين.

فليفيت تبلغ من العمر 28 عاماً، بينما يبلغ ريتشيو 60 عاماً، أي أنَّ الفارق بينهما 32 عاماً.

وقالت ليفيت إنَّ فارق السن جعل العلاقة تبدو غير مألوفة في البداية، وإنَّ إخبار والديها بالأمر لم يكن سهلاً.

لكنها أكدت أنَّ موقفهما تغيَّر بعدماً تعرَّفا إلى ريتشيو وشاهدا طبيعة العلاقة بينهما، بحسب «بيبول».

وفي حديثها مع ميغين كيلي، وصفت زوجها بأنه «رائع». وقالت إنه أفضل أب يمكن أن تطلبه لطفلها، مشيرة إلى أنَّه كان سنداً مهماً لها خلال فترة وصفتها بأنها «مليئة بالضغوط والفوضى».

كما وصفته بأنه «أكبر داعم، وأفضل صديق، والصخرة» التي تستند إليها، وفق ما نقلت مجلة «بيبول» عن حديثها.

وقالت أيضاً إنَّ دخولها حياته جعل حياتهما أشبه بـ«السيرك»، لكنه، بحسب وصفها، تقَّبل ذلك بالكامل ووقف إلى جانبها.

زوج بعيد عن الأضواء

وعلى الرغم من شهرة زوجته المتزايدة، فإنَّ ريتشيو حافظ على حضور محدود في الحياة العامة.

وتصفه ليفيت بأنَّه شخص انطوائي نسبياً ومكرس بدرجة كبيرة لحياته العائلية، كما أشادت مراراً بدوره في رعاية الطفلين.

وبحسب تصريحاتها، لم يكن ريتشيو مجرد زوج داعم لمسيرتها، بل تولَّى أيضاً جانباً كبيراً من مسؤوليات الأسرة، وهو ما منحها مساحةً لمواصلة مسيرتها المهنية والسياسية.

خطوبة... إنجاب... فزواج

تطوَّر ارتباطهما سريعاً، وأعلنا خطوبتهما خلال عطلة عيد الميلاد في عام 2023.

وفي يوليو (تموز) 2024، رُزق الزوجان بطفلهما الأول، نيكولاس روبرت ريتشيو، المعروف باسم «نيكو».

ثم تزوجا في يناير (كانون الثاني) 2025، قبل وقت قصير من بدء الولاية الثانية لترمب.

طفلان... والأمومة غيّرت حياتها

في الأول من مايو (أيار) 2026، استقبل الزوجان طفلتهما الثانية، فيڤيانا، التي تناديها العائلة «فيڤي». وتصف «بيبول» ليفيت بأنَّها أول متحدثة باسم البيت الأبيض تضع مولوداً في أثناء شغلها المنصب.

ومع ولادة الطفلة الثانية، أصبحت الأمومة جزءاً أكثر حضوراً في حياة ليفيت، خصوصاً مع طبيعة حياتها العامة المرهقة.

وكانت قد عادت إلى العمل بعد ولادة طفلها الأول في يوليو 2024 بفترة قصيرة، في وقت كانت فيه حملات ترمب والانتخابات الأميركية تشهد تطورات متسارعة.

لكن تجربة الأمومة للمرة الثانية دفعتها إلى إعادة التفكير في التوازن بين حياتها العائلية والعمل شديد المتطلبات في البيت الأبيض.

وبينما تستعد ليفيت للابتعاد عن البيت الأبيض، لا يبدو أنَّ ابتعادها عن السياسة سيكون كاملاً؛ إذ ستواصل العمل مستشارة خارجية لترمب، بينما يبقى زوجها وطفلاها محوراً أكثر أهمية في المرحلة الجديدة من حياتها، وفق «بيزنس إنسايدر».

اقرأ أيضاً

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت تتحدث مع الصحافيين في غرفة جيمس برادي للإحاطة الصحافية بالبيت الأبيض (أ.ب)

«يا له من سؤال غبي!»... أبرز لحظات كارولين ليفيت في مواجهة الصحافة

يرفع الصحافيون أيديهم لطرح سؤال بينما تتحدث المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت مع الصحافيين في غرفة جيمس برادي للإحاطات الصحافية بالبيت الأبيض في 26 يناير الماضي في واشنطن (أ.ب)

لماذا قد يكون من المستحيل على ترمب استبدال كارولين ليفيت؟

«وجهها الجميل وشفتاها»... ترمب يثير الجدل بتعليقاته حول مظهر كارولين ليفيت

«وجهها الجميل وشفتاها»... ترمب يثير الجدل بتعليقاته حول مظهر كارولين ليفيت

مواضيع
البيت الأبيض دونالد ترمب أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«يا له من سؤال غبي!»... أبرز لحظات كارولين ليفيت في مواجهة الصحافة

الولايات المتحدة​ المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت تتحدث مع الصحافيين في غرفة جيمس برادي للإحاطة الصحافية بالبيت الأبيض (أ.ب)

«يا له من سؤال غبي!»... أبرز لحظات كارولين ليفيت في مواجهة الصحافة

خلال فترة تولّيها منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض، برزت كارولين ليفيت بأسلوبها الحاد في التعامل مع الصحافيين، لتصبح واحدة من أبرز وجوه إدارة الرئيس الأميركي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت (حساب ليفيت على إكس)
الولايات المتحدة​

ترمب يعلن مغادرة المتحدثة باسم البيت الأبيض منصبها نهاية الشهر

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت ستتنحى عن منصبها «في نهاية الشهر» لتتفرغ لعائلتها، بعدما رُزقت بطفل ثان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ السيناتور التقدمي برني ساندرز خلال حدث انتخابي داعم للمرشحة بيغي فلاناغان في مينيسوتا في 20 يوليو الماضي (رويترز)
الولايات المتحدة​

«تمرد» يساري يقلق المؤسسة الحزبية الديمقراطية

ليلة ديمقراطية صاخبة تنفست في نهايتها القيادات الحزبية الصعداء بعد الخسارة المفاجئة للمرشحة الاشتراكية فرانشيسكا هونغ أمام المرشح المدعوم من قاعدة الحزب.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مارالاغو - فلوريدا 29 ديسمبر 2025 (رويترز)
الولايات المتحدة​

إسرائيل تُعيد رسم الانقسامات السياسية في أميركا

رغم اختلاف دوافع انتقاد إسرائيل فإن غالبية الأصوات المشككة تدعو إلى الحدّ من نفوذ تل أبيب في أروقة القرار الأميركي.

رنا أبتر (واشنطن)
تحليل إخباري الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال فعالية بالمكتب البيضاوي ورهان على الضغوط الاقتصادية وإنهاك الاقتصاد الإيراني بدلاً من توسيع العمليات العسكرية (رويترز)
شؤون إقليمية

تحليل إخباري هل ينجح رهان ترمب على الضغوط تجاه إيران؟

مع تراجع وتيرة العمليات العسكرية، ازداد دور وزارة الخزانة في إدارة الضغط عبر العقوبات، والرقابة على الشبكات المالية، واستهداف صادرات النفط.

هبة القدسي (واشنطن)
العالم الولايات المتحدة​

فانس: الهدف الرئيسي للحرب ضد إيران هو الحفاظ على أسعار النفط منخفضة

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في البيت الأبيض 5 أغسطس 2026 (أ.ب)
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في البيت الأبيض 5 أغسطس 2026 (أ.ب)
TT
TT

فانس: الهدف الرئيسي للحرب ضد إيران هو الحفاظ على أسعار النفط منخفضة

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في البيت الأبيض 5 أغسطس 2026 (أ.ب)
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في البيت الأبيض 5 أغسطس 2026 (أ.ب)

قال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، الخميس، إن الأولوية الرئيسية للولايات المتحدة في الحرب ضد إيران هي الحفاظ على أسعار النفط والبنزين منخفضة للأميركيين، بينما تأتي مسألة منع طهران من حيازة سلاح نووي في المرتبة الثانية.

وتتباين هذه التعليقات مع تصريحات ترمب التي يكرر فيها أن الهدف الوحيد من دخول الحرب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، حتى لو تطلب ذلك تضحيات اقتصادية قصيرة الأجل من الأميركيين.

كما أكدت تعليقات فانس على حقيقة أن الحرب تتمحور الآن حول السيطرة على مضيق هرمز، وهي القضية التي فرضتها إيران على رأس جدول أعمال المفاوضات.

أضاف فانس في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: «أعلم أن أسعار النفط منخفضة هذه الأيام، وأكثر انحفاضا من المستويات المرتفعة التي سجلتها في الأيام الأولى للنزاع»، متابعا «هذا هو الهدف الأول -- الحفاظ على أسعار رخيصة للنفط والغاز للأميركيين في جميع أنحاء بلادنا».

وأردف «وبعذ ذلك من الواضح أن الهدف الثاني هو ضمان ألا تحصل إيران أبدا على سلاح نووي».

وكان نائب الرئيس من بين أعضاء الإدارة الأميركية الأكثر تشكيكا في جدوى الهجوم ضد إيران في أواخر شهر فبراير (شباط).

غير أن تصريحاته الأخيرة تبدو وكأنها تؤكد النهج الأكثر حذرا الذي يفضله الرئيس الأميركي حاليا، والقائم على مواصلة الضغط الاقتصادي القوي على إيران في ظل استمرار المواجهة العسكرية في مضيق هرمز.

وقال فانس أيضا «في بعض الأحيان نركز على الجانب المتعلق بالطاقة لأننا نريد أن يكون الأميركيون قادرين على تحمل أسعار النفط والغاز. وفي أحيان أخرى، نركز بوضوح على الجانب العسكري... وعلى البرنامج النووي».

وأكد فانس أن ترمب هو «في ذروة سلطته ويمتلك أدوات عديدة -- دبلوماسية وعسكرية واقتصادية».

ويأتي قرار التركيز على الضغط الاقتصادي في وقت يبدو فيه المسار الدبلوماسي مسدودا، حيث تتمسك كل من واشنطن وطهران بشروطهما الخاصة بإعادة فتح المضيق.

وفي ما يتعلق بالخيارات العسكرية، تشير تقارير إعلامية أميركية إلى أن ترمب يواجه تحدي النفاذ السريع لمخزونات معينة من الصواريخ والطائرات المسيرة.

مواضيع
حرب إيران أميركا إيران
العالم الولايات المتحدة​

وزير الخزانة الأميركي: سنفرض تدابير غير مسبوقة ضد إيران

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (رويترز)
TT
TT

وزير الخزانة الأميركي: سنفرض تدابير غير مسبوقة ضد إيران

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (رويترز)

قال وزير ​الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض تدابير ‌غير مسبوقة ‌ضد ​إيران.

وذكر بيسنت ‌في ⁠مقابلة ​تلفزيونية «ترقبوا المزيد ⁠من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم ⁠يسبق لها مثيل ‌في ‌تاريخ ​العزلة الاقتصادية ‌المفروضة على ‌أي دولة».

وأضاف «سيكون الأمر مزيجا من العزلة الاقتصادية ‌التي لم يشهد العالم لها ⁠مثيلا من ⁠قبل، واستمرار الحصار في مضيق هرمز بما يمنع دخول أو خروج أي شيء ​من ​الموانئ الإيرانية».

مواضيع
حرب إيران إيران أميركا
العالم الولايات المتحدة​

ترمب يعلن فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على المسيّرات المستوردة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (ا.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (ا.ب)
TT
TT

ترمب يعلن فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على المسيّرات المستوردة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (ا.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (ا.ب)

وقّع دونالد ترمب، الخميس، «إعلانا» رئاسيا يفرض رسوما جمركية تصل إلى 100 في المائة على المسيّرات ومكوناتها المستوردة، وهي صناعة تهيمن عليها الصين.

وبرّر الرئيس الأميركي القرار بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، وفق بيان أصدره البيت الأبيض، حيث تم فرض رسوم بنسبة 100 في المائة على استيراد أنظمة معينة للطائرات المسيرة، بما في ذلك تلك التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغراما وتتمتع بقدرات مثل أجهزة التصوير الحراري.

وتخضع الطائرات المسيرة الأصغر حجما لرسوم جمركية بنسبة 25 في المائة.

وذكر البيان أن الرسوم الجمركية «ستشجع على زيادة الإنتاج المحلي» للطائرات المسيرة ومكوناتها، وتقلل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية.

واستحوذت شركة «دي جاي آي» الصينية التي تأسست عام 2006، على أكثر من ثلثي السوق العالمية للطائرات المسيرة في السنوات الأخيرة، وفقا لدراسات عدة.

وتدخل معظم الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ في 3 سبتمبر (أيلول).

والأسبوع الماضي، أعلنت الصين عن قيود على صادرات الطائرات المسيرة إلى الولايات المتحدة وأدرجت ست شركات أميركية في القائمة السوداء، في رد على عقوبات تجارية فرضتها واشنطن بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري والأمن القومي.

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة على الصين و59 دولة أخرى.

مواضيع
أخبار أميركا دونالد ترمب أميركا