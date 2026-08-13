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العالم الولايات المتحدة​

لماذا قد يكون من المستحيل على ترمب استبدال كارولين ليفيت؟

يرفع الصحافيون أيديهم لطرح سؤال بينما تتحدث المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت مع الصحافيين في غرفة جيمس برادي للإحاطات الصحافية بالبيت الأبيض في 26 يناير الماضي في واشنطن (أ.ب)
يرفع الصحافيون أيديهم لطرح سؤال بينما تتحدث المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت مع الصحافيين في غرفة جيمس برادي للإحاطات الصحافية بالبيت الأبيض في 26 يناير الماضي في واشنطن (أ.ب)
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لماذا قد يكون من المستحيل على ترمب استبدال كارولين ليفيت؟

يرفع الصحافيون أيديهم لطرح سؤال بينما تتحدث المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت مع الصحافيين في غرفة جيمس برادي للإحاطات الصحافية بالبيت الأبيض في 26 يناير الماضي في واشنطن (أ.ب)
يرفع الصحافيون أيديهم لطرح سؤال بينما تتحدث المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت مع الصحافيين في غرفة جيمس برادي للإحاطات الصحافية بالبيت الأبيض في 26 يناير الماضي في واشنطن (أ.ب)

لا يحتاج الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أي شخص آخر ليكون ناطقاً باسمه. فأكثر الرؤساء صخباً في التاريخ الحديث يحرص دائماً على إيصال رسالته - عبر سيل يومي من المنشورات الإلكترونية والمقابلات والمشاحنات مع الصحافيين.

لذا، قد يبدو رحيل المتحدثة الصحافية أمراً بسيطاً بالنسبة للرئيس الأميركي نفسه. لكن رحيل كارولين ليفيت، الذي أُعلن عنه أمس الأربعاء، يُمثل خسارة شخصية وسياسية كبيرة. فالفراغ الذي ستتركه سيؤكد دورها كعضو أساسي في فريق الرئيس المُستشار، وفقاً لما ذكره تقرير نشرته شبكة «سي إن إن» الأميركية.

كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض تراقب الرئيس دونالد ترمب وهو يتحدث إلى الصحافيين أثناء رحلته على متن طائرة الرئاسة «إير فورس ون» إلى قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند في 11 يناير الماضي (أ.ب)

وليفيت (28 عاماً)، وهي أصغر متحدثة رئيسية باسم الرئاسة الأميركية على الإطلاق، من أشد المدافعين ولاءً لترمب، بحيث قدمت أداءً متماسكاً وهجومياً خلال المؤتمرات الصحافية التي غلب عليها طابع المواجهة.

وقال ترمب عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «ستغادر كارولين ليفيت، المتحدثة الرائعة باسم البيت الأبيض (...) منصبها في نهاية الشهر، لتتمكن من تمضية المزيد من الوقت مع طفليها الصغيرين الجميلين وعائلتها»، وأضاف: «ستكون كارولين الآن أحد أبرز مستشاريّ من خارج الدائرة الرسمية، وصوتاً مؤثراً داخل الحزب الجمهوري».

تتحدث ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى وسائل الإعلام خارج الجناح الغربي للبيت الأبيض في واشنطن العاصمة في 3 فبراير الماضي (أ.ف.ب)

وتعد ليفيت أكثر بكثير من مجرد متحدثة، فهي تفهم طبيعة ترمب. ومثل الرئيس، كسرت ليفيت القالب التقليدي لمنصبها. ومن خلال مضايقتها المستمرة للصحافيين، كشفت عن مواطن الضعف في الصحافة التقليدية في عصر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلنت ليفيت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء أنها أدركت، منذ ولادة طفلتها الثانية في الأول من مايو (أيار)، أنها لا تستطيع أن تكون الأم التي يستحقها أطفالها مع تكريس «الوقت والطاقة والاهتمام المستمر» الذي تتطلبه وظيفتها.

وقالت ليفيت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تزامناً مع إعلان مغادرتها: «أشكر الرئيس على منحي شرفاً مميزاً يتمثل في التحدث نيابة عنه من على منصة البيت الأبيض»، وأضافت: «كان من دواعي سروري مساءلة وسائل الإعلام الليبرالية، والحرص على أن يسمع الشعب الأميركي الحقيقة حول نجاحات الرئيس ترمب».

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت وزوجها (أ.ب)

ووصفت ليفيت القرار بأنه «يحمل مزيجاً من مشاعر الفرح والأسى»، معربة عن «امتنانها العميق» للرئيس الأميركي، ومؤكدة أنها ستعمل مستشارة من خارج الإدارة في المستقبل.

وأضافت: «شعرت في قرارة نفسي بأنني لا أستطيع أن أكون الأم التي يستحقها طفلاي الصغيران، وفي الوقت نفسه أكرّس الوقت والجهد والاهتمام المستمر للقيام بدوري كمتحدثة رسمية».

وقال الرئيس الأميركي في منشوره: «أتفهم قرارها وأحترمه تماماً»، مشيداً بالعمل «الاستثنائي» الذي قامت به ليفيت.

مهمة شاقة

إن العمل كمتحدثة باسم ترمب ليس بالأمر الهين. مصطلح «الانضباط في الرسالة» يبدو متناقضاً في هذه الإدارة. لا أحد، بمن فيهم هو نفسه، يعلم ما سيقوله الرئيس من لحظة لأخرى. فهو يُغيّر سياسته فجأة، مُتناقضاً مع كبار مسؤوليه ومع نفسه.

وترمب مُتلاعب إعلامي بارع. لقد تلاعب بالصحافيين لعقود. واستمتع بدور الشرير في صحف نيويورك الشعبية في ثمانينيات القرن الماضي، بينما كان يبني علامته التجارية كقطب عقاري وشخصية مشهورة. إنه يُدرك شغف الإعلام بالعناوين المُتغيرة باستمرار، ويستخدمها كأداة للتشتيت.

تستمع كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى الرئيس دونالد ترمب وهو يتحدث إلى الصحافيين على متن طائرة الرئاسة «إير فورس ون» بعد مغادرته المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس متوجهاً إلى واشنطن 22 يناير الماضي (أ.ب)

حماس ترمب للصراع، وازدرائه للأعراف، واستعداده لقول أشياء مُثيرة للجدل، شكّلت مزيجاً فريداً عندما تزامن صعوده السياسي مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي. استخدم التكنولوجيا الجديدة لضخ شخصيته المُتفجرة في التيار السياسي للبلاد، مُتجاوزاً وسائل الإعلام التقليدية التي استخدمها أسلافه كقناة.

لذا ربما لا يحتاج حتى إلى سكرتير صحافي آخر

سيجد ترمب صعوبة في إيجاد بديل لمهارات ليفيت المتعددة. فهي تتحدث بطلاقة أمام الكاميرا أكثر من أي شخص آخر باستثناء الرئيس نفسه. لا تُعدّ مؤتمراتها الصحافية محاولات لشرح السياسات أو إيصال رسائل مشفرة إلى القادة الأجانب، بل استعراضات لتحدٍّ على طريقة ترمب.

يُكنّ أنصار الرئيس حباً كبيراً لليفيت. وتُذكّرنا هجماتها اللاذعة على الصحافيين المشهورين بهتافات التمرد في حملة ترمب الأولى. نادراً ما تُجيب عن سؤال بشكل مباشر، مفضلةً مهاجمة دوافع أو عقليات الصحافيين الذين أُجبروا على لعب دور الكومبارس في عرض ترمب.

ترمب يتحدث إلى الصحافيين برفقة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قبل مغادرته الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن العاصمة في 11 مارس الماضي (أ.ف.ب)

في الشهر الماضي، جلست ليفيت بجانب الرئيس في حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض، الذي أُعيد جدولته بعد محاولة مسلح اقتحام الحدث السنوي في أبريل (نيسان). ستُصبح تلك الأمسية، التي أمضاها ترمب في توجيه الإهانات البذيئة والشخصية للصحافيين، بمثابة استعارة وداعية لفترة ولايتها.

من المفارقات أن ليفيت أعلنت استقالتها وسط عاصفة من الجدل حول استخدام البيت الأبيض للصحافيين على متن طائرة الرئاسة كغطاء خلال رحلة الرئيس السرية من تركيا إثر حالة تأهب أمني الشهر الماضي.

تساؤلات خطيرة حول حرية الصحافة

ستُذكر فترة ليفيت بأنها قضت على المفهوم السائد آنذاك بأن للصحافة دوراً حيوياً في محاسبة الرؤساء.

ويذكر تقرير شبكة «سي إن إن» الأميركية أن ليفيت سيطرت على نظام المراسلين المستقلين الذي كان يُدار سابقاً. هي من قررت من يُسمح له بحضور الفعاليات الرئاسية والسفر على متن طائرة الرئاسة. كما أضافت خدمات البث المباشر، ومذيعي الراديو المحافظين المحليين، ومنتجي البودكاست، وشخصيات مؤيدة لترمب إلى الكادر الصحافي الدائم.

رأى النقاد في ذلك محاولةً لإدخال دعاةٍ يتساهلون مع ترمب. وهتف مؤيدوه لما اعتبروه تخفيفاً متأخراً لما يعتبرونه هيمنة النخبة الليبرالية في وسائل الإعلام.

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت (أ.ف.ب)

وفي جدلٍ واسعٍ يجسد ازدراء الإدارة لوسائل الإعلام التقليدية، حظر ليفيت - بتوجيهٍ من ترمب - وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية من نشر الأخبار الرسمية.

وفي العديد من المؤتمرات الصحافية بالبيت الأبيض، مُنع مراسل وكالة «أسوشييتد برس» من الصعود على متن طائرة الرئاسة. وكانت الوكالة، التي تضم آلاف العملاء في الولايات المتحدة والعالم، قد رفضت تغيير دليل أسلوبها ليُطابق الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب بتغيير اسم خليج المكسيك إلى «خليج أميركا».

سرعان ما جعلت إحاطات ليفيت الإعلامية «الحقائق البديلة» التي روج لها فريق ترمب الإعلامي في ولايته الأولى تبدو باهتة بالمقارنة. فقد كانت تفتتح إحاطاتها بخطابات حماسية مُبالغ فيها تُشيد بإنجازات ترمب. كانت هذه العروض تُذكّر ببرامج وقت الذروة على التلفزيون المحافظ، وهو عالم ستجد فيه بالتأكيد مستقبلاً مُربحاً عندما يكبر أطفالها.

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت وزوجها وهي حامل في أبريل الماضي (أ.ب)

وتتصاعد التوترات بين كل إدارة ووسائل الإعلام. فقد كانت العلاقات بين فريق الرئيس جورج دبليو بوش والصحافيين متوترة في كثير من الأحيان. كما أن الخلافات الحادة بين الصحافيين ومساعدي الرئيس باراك أوباما تناقضت مع التصورات المحافظة بأن الصحافيين منحازون. وكان المكتب الإعلامي للرئيس جو بايدن متوتراً بشكل خاص. لكن ترمب هدد الدور الدستوري للصحافة في الجمهورية بشكل غير مسبوق.

ليفيت في غرفة برادي للإحاطات الإعلامية بالبيت الأبيض في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)

وقال النائب الديمقراطي جيمس والكنشو في برنامج «ذا أرينا» على شبكة «سي إن إن» أمس إنه لا يشك في صدق ليفيت في ذكرها أسباباً عائلية لرحيلها. لكنه أضاف: «إنها وظيفة صعبة. وظيفة تتطلب من المتحدث باسم دونالد ترمب أن ينكر الواقع عمداً بشكل يومي». وأضاف عضو المجلس التشريعي عن ولاية فيرجينيا: «أعتقد أن إرثها سيكون زيادة تدهور العلاقة بين البيت الأبيض والصحافة».

وبينما تُعدّ مؤتمرات ليفيت الصحافية بمثابة مواجهات مُصممة خصيصاً للتلفزيون، غير أنها غالباً ما تكون أكثر وداً مع الإعلاميين بعيداً عن الكاميرات. وهي عادةً ما تكون متاحة للصحافيين، وعلاقة الثقة التي تربطها بترمب تعني أنها حاضرة معه في اللحظات الحاسمة. هذه الميزة مهمة للصحافيين وتعزز مصداقية كبار المتحدثين الرسميين. وهناك مخاوف من أنه مع رحيل ليفيت، سيجدون صعوبة أكبر في تغطية قرارات رئيس متقلب وغير خاضع للرقابة تقريباً.

وما لم يختر الرئيس بديلاً من دائرته المقربة، فقد يفتقر خليفة ليفيت إلى المصداقية التي جعلت منها صوتاً موثوقاً للإدارة. عادةً ما تُعدّ البيت الأبيض نائباً أو أكثر للسكرتير الصحافي لتولي المنصب الأعلى، وهو ما يُنهك شاغليه في غضون سنوات قليلة. وسيُؤجّج غياب خطة واضحة لخلافة ليفيت التكهنات بأن ترمب قد يتولى المهمة كاملةً بنفسه.

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العالم الولايات المتحدة​

فانس: الهدف الرئيسي للحرب ضد إيران هو الحفاظ على أسعار النفط منخفضة

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في البيت الأبيض 5 أغسطس 2026 (أ.ب)
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في البيت الأبيض 5 أغسطس 2026 (أ.ب)
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فانس: الهدف الرئيسي للحرب ضد إيران هو الحفاظ على أسعار النفط منخفضة

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في البيت الأبيض 5 أغسطس 2026 (أ.ب)
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في البيت الأبيض 5 أغسطس 2026 (أ.ب)

قال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، الخميس، إن الأولوية الرئيسية للولايات المتحدة في الحرب ضد إيران هي الحفاظ على أسعار النفط والبنزين منخفضة للأميركيين، بينما تأتي مسألة منع طهران من حيازة سلاح نووي في المرتبة الثانية.

وتتباين هذه التعليقات مع تصريحات ترمب التي يكرر فيها أن الهدف الوحيد من دخول الحرب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، حتى لو تطلب ذلك تضحيات اقتصادية قصيرة الأجل من الأميركيين.

كما أكدت تعليقات فانس على حقيقة أن الحرب تتمحور الآن حول السيطرة على مضيق هرمز، وهي القضية التي فرضتها إيران على رأس جدول أعمال المفاوضات.

أضاف فانس في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: «أعلم أن أسعار النفط منخفضة هذه الأيام، وأكثر انحفاضا من المستويات المرتفعة التي سجلتها في الأيام الأولى للنزاع»، متابعا «هذا هو الهدف الأول -- الحفاظ على أسعار رخيصة للنفط والغاز للأميركيين في جميع أنحاء بلادنا».

وأردف «وبعذ ذلك من الواضح أن الهدف الثاني هو ضمان ألا تحصل إيران أبدا على سلاح نووي».

وكان نائب الرئيس من بين أعضاء الإدارة الأميركية الأكثر تشكيكا في جدوى الهجوم ضد إيران في أواخر شهر فبراير (شباط).

غير أن تصريحاته الأخيرة تبدو وكأنها تؤكد النهج الأكثر حذرا الذي يفضله الرئيس الأميركي حاليا، والقائم على مواصلة الضغط الاقتصادي القوي على إيران في ظل استمرار المواجهة العسكرية في مضيق هرمز.

وقال فانس أيضا «في بعض الأحيان نركز على الجانب المتعلق بالطاقة لأننا نريد أن يكون الأميركيون قادرين على تحمل أسعار النفط والغاز. وفي أحيان أخرى، نركز بوضوح على الجانب العسكري... وعلى البرنامج النووي».

وأكد فانس أن ترمب هو «في ذروة سلطته ويمتلك أدوات عديدة -- دبلوماسية وعسكرية واقتصادية».

ويأتي قرار التركيز على الضغط الاقتصادي في وقت يبدو فيه المسار الدبلوماسي مسدودا، حيث تتمسك كل من واشنطن وطهران بشروطهما الخاصة بإعادة فتح المضيق.

وفي ما يتعلق بالخيارات العسكرية، تشير تقارير إعلامية أميركية إلى أن ترمب يواجه تحدي النفاذ السريع لمخزونات معينة من الصواريخ والطائرات المسيرة.

مواضيع
حرب إيران أميركا إيران
العالم الولايات المتحدة​

وزير الخزانة الأميركي: سنفرض تدابير غير مسبوقة ضد إيران

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (رويترز)
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وزير الخزانة الأميركي: سنفرض تدابير غير مسبوقة ضد إيران

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (رويترز)

قال وزير ​الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض تدابير ‌غير مسبوقة ‌ضد ​إيران.

وذكر بيسنت ‌في ⁠مقابلة ​تلفزيونية «ترقبوا المزيد ⁠من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم ⁠يسبق لها مثيل ‌في ‌تاريخ ​العزلة الاقتصادية ‌المفروضة على ‌أي دولة».

وأضاف «سيكون الأمر مزيجا من العزلة الاقتصادية ‌التي لم يشهد العالم لها ⁠مثيلا من ⁠قبل، واستمرار الحصار في مضيق هرمز بما يمنع دخول أو خروج أي شيء ​من ​الموانئ الإيرانية».

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حرب إيران إيران أميركا
العالم الولايات المتحدة​

ترمب يعلن فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على المسيّرات المستوردة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (ا.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (ا.ب)
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ترمب يعلن فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على المسيّرات المستوردة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (ا.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (ا.ب)

وقّع دونالد ترمب، الخميس، «إعلانا» رئاسيا يفرض رسوما جمركية تصل إلى 100 في المائة على المسيّرات ومكوناتها المستوردة، وهي صناعة تهيمن عليها الصين.

وبرّر الرئيس الأميركي القرار بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، وفق بيان أصدره البيت الأبيض، حيث تم فرض رسوم بنسبة 100 في المائة على استيراد أنظمة معينة للطائرات المسيرة، بما في ذلك تلك التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغراما وتتمتع بقدرات مثل أجهزة التصوير الحراري.

وتخضع الطائرات المسيرة الأصغر حجما لرسوم جمركية بنسبة 25 في المائة.

وذكر البيان أن الرسوم الجمركية «ستشجع على زيادة الإنتاج المحلي» للطائرات المسيرة ومكوناتها، وتقلل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية.

واستحوذت شركة «دي جاي آي» الصينية التي تأسست عام 2006، على أكثر من ثلثي السوق العالمية للطائرات المسيرة في السنوات الأخيرة، وفقا لدراسات عدة.

وتدخل معظم الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ في 3 سبتمبر (أيلول).

والأسبوع الماضي، أعلنت الصين عن قيود على صادرات الطائرات المسيرة إلى الولايات المتحدة وأدرجت ست شركات أميركية في القائمة السوداء، في رد على عقوبات تجارية فرضتها واشنطن بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري والأمن القومي.

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة على الصين و59 دولة أخرى.

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