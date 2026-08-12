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الرياضة رياضة سعودية

الدوري السعودي: رونالدو الغائب الأبرز… والنصر يتأهب لرحلة الدفاع عن اللقب

البرتغالي كريستيانو رونالدو (رويترز)
البرتغالي كريستيانو رونالدو (رويترز)
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الدوري السعودي: رونالدو الغائب الأبرز… والنصر يتأهب لرحلة الدفاع عن اللقب

البرتغالي كريستيانو رونالدو (رويترز)
البرتغالي كريستيانو رونالدو (رويترز)

يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو المشهد مع دخول النصر موسمه الجديد للدفاع عن لقب الدوري السعودي للمحترفين، بعدما غاب قائد الفريق عن الجزء الأكبر من فترة الإعداد، بما في ذلك معسكر البرتغال، إثر حصوله على إجازة إضافية عقب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، فيما يبقى غيابه عن بداية الموسم وارداً، أو على الأقل عدم مشاركته بكامل جاهزيته في الجولات الأولى.

ولم يكن رونالدو الغائب الوحيد عن التحضيرات الكاملة، إذ التحق اللاعبون الدوليون متأخرين، ولم يشاركوا في كامل فترة الإعداد والمباريات الودية تحت قيادة المدرب الجديد أنج بوستيكوغلو. ويترقب الجهاز الفني عودة رونالدو وتقييم جاهزيته، في ظل حاجته إلى برنامج تدريجي لاستعادة لياقته بعد فترة الراحة.

ويبدأ النصر رحلة الدفاع عن لقبه بصورة مختلفة عن الموسم الماضي، بعدما رحل البرتغالي خورخي خيسوس عقب قيادة الفريق إلى بطولة الدوري ليتولى تدريب منتخب بلاده، فيما اختارت الإدارة الأسترالي بوستيكوغلو، مدرب توتنهام السابق، لخلافته.

وتتمثل مهمة المدرب الجديد في المحافظة على استقرار الفريق المتوج باللقب وإدخال أفكاره الفنية دون تغييرات واسعة في العناصر، خصوصاً في ظل القيود المالية التي حدّت من قدرة النادي على التحرك في سوق الانتقالات، وجعلت فترة الإعداد فرصة لتقييم المجموعة وتحديد الاحتياجات قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وأقام النصر الجزء الرئيسي من تحضيراته في البرتغال، بعد بداية الإعداد في الرياض وإلغاء معسكر أبها، وخاض 4 مباريات ودية، حقق خلالها فوزاً واحداً مقابل 3 خسائر. وخسر أمام بنفيكا البرتغالي 1 - 2، ثم تغلب على ميريدا الإسباني 2 - 0، قبل خسارته أمام إستريلا أمادورا البرتغالي 2 - 4، وألميريا الإسباني 0 - 2.

وعلى صعيد التعاقدات، يبقى البرتغالي سامو كوستا الإضافة الوحيدة حتى الآن، بعدما تعاقد النصر مع لاعب وسط ريال مايوركا الإسباني لمدة 4 مواسم، لتعويض الفراغ الذي تركه رحيل مارسيلو بروزوفيتش، وإضافة لاعب قادر على أداء الأدوار الدفاعية والبدنية في خط الوسط.

وتأخر إتمام الصفقة بسبب القيود المالية المفروضة على النصر قبل أن ينجح النادي في الحصول على الموافقات المطلوبة وإعلانها رسمياً. ووصل كوستا إلى الرياض، وشارك مؤخراً مع الفريق، على أن تحدد الاختبارات اللياقية والبدنية إمكانية مشاركته في أولى مواجهات الموسم أمام الفتح، السبت المقبل.

وفي المقابل، غادر الكولومبي جون دوران إلى بنفيكا بنظام الإعارة، في صفقة تتضمن أحقية الشراء للنادي البرتغالي، فيما انتقل البرازيلي ويسلي إلى كروزيرو البرازيلي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ولا تزال قائمة المغادرين مرشحة للارتفاع، إذ دخل الفتح والشباب في مفاوضات مع النصر للحصول على خدمات الحارس نواف العقيدي، في ظل رغبة اللاعب في الحصول على فرصة أكبر للمشاركة، بينما تبحث الإدارة عن صيغة مناسبة لإتمام الصفقة، سواء بالانتقال أو ضمن صفقة تبادلية. كما يبرز هارون كمارا ضمن المرشحين للمغادرة، مع اهتمام نيوم بالحصول على خدماته بنظام الإعارة.

ومع اقتراب انطلاق الموسم، يأتي التعاقد مع ظهير أيمن محلي في مقدمة احتياجات بوستيكوغلو، إلى جانب ملف حراسة المرمى، خصوصاً في حال رحيل العقيدي والتجديد مع راغد النجار، إذ تضم القائمة البرازيلي بينتو والحارسين الشابين مبارك البوعينين وعبد الرحمن العتيبي.

وتبدو الخيارات الهجومية أكثر استقراراً بوجود رونالدو وجواو فيليكس وكومان وأنجيلو، فيما ستحدد الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الشكل النهائي للقائمة، في ظل استمرار ملفات العقيدي وكمارا وإمكانية إجراء تحركات أخرى.

وهكذا يدخل حامل اللقب موسماً مختلفاً، فبعد خيسوس تبدأ مرحلة بوستيكوغلو، وبعد التتويج تأتي مهمة الدفاع عن اللقب، وسط سوق محدودة وغياب رونالدو عن معظم التحضيرات، ما يجعل المحافظة على الاستقرار وتطوير المجموعة الحالية الرهان الأبرز للنصر في بداية الموسم الجديد.

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الرقابة المالية ترفض طلب النصر تسجيل عقد عبدالرحمن غريب (حساب اللاعب)
الرقابة المالية ترفض طلب النصر تسجيل عقد عبدالرحمن غريب (حساب اللاعب)
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الرقابة المالية ترفض تسجيل غريب والنجار مع النصر… وتعثر انتقال العقيدي ومران إلى الفتح

الرقابة المالية ترفض طلب النصر تسجيل عقد عبدالرحمن غريب (حساب اللاعب)
الرقابة المالية ترفض طلب النصر تسجيل عقد عبدالرحمن غريب (حساب اللاعب)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن لجنة الرقابة المالية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين رفضت الطلب الذي تقدمت به إدارة نادي النصر لتسجيل عقد اللاعب عبدالرحمن غريب، رغم إعادة رفع العقد مجدداً عقب إتمام التعاقد مع البرتغالي سامو كوستا.

وكانت إدارة النصر قد توصلت قبل نحو شهرين إلى اتفاق نهائي مع غريب لتجديد عقده، إلا أن استمرار القيود المالية المفروضة على النادي حال دون تسجيل العقد رسمياً حتى الآن، في ظل التشديد الرقابي على التزامات النادي المالية وعدم السماح له بإتمام عمليات التسجيل.

وبحسب المصادر، فإن الوضع ذاته ينطبق على الحارس راغد النجار، الذي اتفقت معه إدارة النصر على التوقيع، إلا أن تسجيل عقده لا يزال متوقفاً بسبب القيود الحالية، فيما تعمل الإدارة النصراوية على تقديم ضمانات وخطط مالية للجهات المعنية بهدف معالجة الإشكالات ورفع القيود المفروضة على النادي.

وفي ملف آخر، توقفت خلال الفترة الأخيرة مفاوضات النصر والفتح بشأن صفقة انتقال الحارس نواف العقيدي والمهاجم محمد مران إلى الفتح، مقابل انتقال الظهير الأيمن سعيد باعطيه والحارس عبدالهادي علوان إلى النصر ، فيما تسعى ادارة النصر للابقاء على حارسه نواف العقيدي لثلاث سنوات قادمة.

وأوضحت المصادر أن تأخر الحصول على الموافقات اللازمة من لجنة الرقابة المالية، والذي أعاق إتمام الصفقة خلال الفترة الماضية، فتح الباب أمام دخول نادي القادسية في مفاوضات للتعاقد مع الظهير الأيمن سعيد باعطيه، في ظل رغبة النادي في تدعيم صفوفه باللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتسعى إدارة النصر في الوقت ذاته إلى معالجة القيود المالية المفروضة عليها، بما يتيح لها إتمام الصفقات والاتفاقات التي أبرمتها مسبقاً، وفي مقدمتها تجديد عقد غريب والتعاقد مع النجار.

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سوليناس: لا أؤمن بعُقدة الهلال... وسنخوض المواجهة بكل ثقة

الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي خلال المؤتمر الصحفي (نادي الفيصلي)
الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي خلال المؤتمر الصحفي (نادي الفيصلي)
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سوليناس: لا أؤمن بعُقدة الهلال... وسنخوض المواجهة بكل ثقة

الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي خلال المؤتمر الصحفي (نادي الفيصلي)
الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي خلال المؤتمر الصحفي (نادي الفيصلي)

أكد الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الهلال في الجولة الأولى من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن فريقه استعد جيداً للمباراة، وأنه سيدخلها بثقة بحثاً عن تقديم مستوى إيجابي.

وقال سوليناس خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «الهلال فريق صعب، ويُعد من أفضل الأندية الآسيوية، كما يملك لاعبين على مستوى عالٍ من الجودة، لكننا استعددنا للمباراة بصورة جيدة، واللاعبون قدموا عملاً مميزاً خلال التدريبات، وسنخوض اللقاء بكل ثقة».

وأشاد المدرب الإيطالي بعمل إدارة الفيصلي خلال الفترة الماضية، مضيفاً: «نشكر الإدارة على جهودها في تأمين احتياجات الفريق خلال فترة قياسية، وما قامت به يُعد عملاً نموذجياً يُحسب لها».

وتابع: «نأمل أن نقدم مباراة جميلة تليق بسمعة الدوري السعودي، الذي أصبح يحتل مكانة متقدمة بين دوريات العالم».

وعن عدم نجاح الفيصلي تاريخياً في تحقيق الفوز على الهلال، شدد سوليناس على أنه لا ينظر إلى نتائج المواجهات السابقة، قائلاً: «لدينا معلومات كافية عن الهلال واستعددنا للمباراة جيداً. هناك اختلاف في الأهداف؛ الهلال ينافس على لقب الدوري، بينما نسعى نحن إلى التقدم نحو مناطق الوسط».

واختتم: «الهلال فريق صعب، لكنني لا أؤمن بعُقدة التاريخ، والنتيجة تبقى في علم الغيب. أعد جماهير الفيصلي بأن نقدم المستوى المأمول».

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

نيوم يضم فيصل الغامدي معاراً من الاتحاد لموسم واحد

نيوم يضم فيصل الغامدي من الاتحاد على سبيل الإعارة لموسم واحد (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
نيوم يضم فيصل الغامدي من الاتحاد على سبيل الإعارة لموسم واحد (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
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نيوم يضم فيصل الغامدي معاراً من الاتحاد لموسم واحد

نيوم يضم فيصل الغامدي من الاتحاد على سبيل الإعارة لموسم واحد (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
نيوم يضم فيصل الغامدي من الاتحاد على سبيل الإعارة لموسم واحد (حساب اللاعب على «إنستغرام»)

أعلن نادي نيوم رسمياً التوقيع مع لاعب الوسط السعودي فيصل الغامدي قادماً من نادي الاتحاد، وذلك بنظام الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

وتأتي الصفقة في إطار تدعيم صفوف نيوم بعناصر محلية، حيث يُعد الغامدي من أبرز لاعبي خط الوسط السعوديين، وسبق له تمثيل أندية الاتفاق والاتحاد، إلى جانب خوض تجربة احترافية مع جينك البلجيكي.

ومن المنتظر أن يشكل الغامدي إضافة جديدة لخط وسط نيوم، لما يمتلكه من إمكانات فنية وخبرة على المستويين المحلي والدولي.

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